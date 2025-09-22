M i l a n o , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a g i u d i c e d e l l ' u d i e n z a p r e l i m i n a r e d i M o n z a S i l v i a P a n s i v i h a r i n v i a t o a g i u d i z i o l ' e x d i r e t t r i c e t e c n i c a d e l l a n a z i o n a l e d e l l e F a r f a l l e E m a n u e l a M a c c a r a n i a c c u s a t a d i m a l t r a t t a m e n t i a g g r a v a n t i n e i c o n f r o n t i d i a l c u n e g i o v a n i s p o r t i v e d i D e s i o . I l p r o c e s s o , d a v a n t i a i g i u d i c i d e l l a s e c o n d a s e z i o n e d e l T r i b u n a l e d i M o n z a , i n i z i e r à i l p r o s s i m o 1 0 f e b b r a i o . " I l p r o c e s s o - s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s l ' a v v o c a t a D a n i l a D e D o m e n i c o - , p o t r à p o r t a r e a l l a l u c e l e d i s c r a s i e e l e f a l s i t à s o s t e n u t e d a l l e p e r s o n e o f f e s e e d i m o s t r a r e l ' i n n o c e n z a d e l l a m i a a s s i s t i t a " . M a c c a r a n i e r a o g g i p r e s e n t e i n a u l a e h a r i c e v u t o a t t e s t a t i d i s o l i d a r i e t à . " E ' u n a c o m b a t t e n t e - a g g i u n g e l a l e g a l e c h e l a d i f e n d e - e a n d r à a v a n t i f i n o a l l a f i n e p e r v e d e r s i r i c o n o s c e r e l a s u a i n n o c e n z a . H a a l s u o f i a n c o t a n t e p e r s o n e c o m e l a s q u a d r a o l i m p i c a e p o r t e r e m o i n a u l a t a n t e d e p o s i z i o n e p e r d i m o s t r a r e l a r e a l t à : p a r l i a m o d i a l l e n a m e n t i d u r i , d i q u a l c h e p a r o l a d e t t a n e l l a f o g a a g o n i s t i c a , m a n e s s u n m a l t r a t t a m e n t o " .