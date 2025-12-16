B a r i , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a S i g o è l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a d i r i f e r i m e n t o p e r l a g i n e c o l o g i a e l ' o s t e t r i c i a i n I t a l i a . R i u n i s c e a l s u o i n t e r n o t u t t e l e p r i n c i p a l i r e a l t à d e l s e t t o r e : l ' A o g o i , c h e r a p p r e s e n t a l a r e t e o s p e d a l i e r a , l ' A g u i , c h e f a c a p o a l m o n d o u n i v e r s i t a r i o e l ' A g i t e , c h e o p e r a s u l t e r r i t o r i o . T u t t e q u e s t e c o m p o n e n t i l a v o r a n o i n s i e m e s o t t o l ' ' o m b r e l l o ' d e l l a S i g o , c o n l ' o b i e t t i v o d i c o n d i v i d e r e c o n o s c e n z e , e s p e r i e n z e e s t r a t e g i e c o m u n i . N e l c o r s o d e l s u o c e n t e s i m o c o n g r e s s o n a z i o n a l e , l a S i g o h a d a t o v o c e a t u t t e l e s u e a r t i c o l a z i o n i , a f f r o n t a n d o t e m i c r u c i a l i p e r l ' a s s i s t e n z a o s t e t r i c o - g i n e c o l o g i c a . A l c e n t r o d e l c o n f r o n t o c i s o n o s t a t e l e c r i t i c i t à d e l s i s t e m a , m a a n c h e l e b u o n e p r a t i c h e e i p e r c o r s i c o n d i v i s i c h e p e r m e t t o n o d i o f f r i r e c u r e p i ù e f f i c a c i e o m o g e n e e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " . L o h a d e t t o M a r i o V i c i n o , d i r e t t o r e d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a d i O s t e t r i c i a e G i n e c o l o g i a d e l l ' o s p e d a l e D i V e n e r e d e l l ' A s l d i B a r i , i n t e r v e n e n d o a l 1 0 0 e s i m o C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i g i n e c o l o g i a e o s t e t r i c i a ( S i g o ) a B a r i . I l c o n g r e s s o , p r o s e g u e l o s p e c i a l i s t a , è a n c h e " u n ' i m p o r t a n t e o c c a s i o n e p e r f a r e i l p u n t o s u l l e g r a n d i i n n o v a z i o n i i n c a m p o a s s i s t e n z i a l e . T r a q u e s t e i p r o g r e s s i n e l l a d i a g n o s i p r e n a t a l e e n e l l a c h i r u r g i a f e t a l e , c h e c o n s e n t e d i i n t e r v e n i r e d i r e t t a m e n t e i n u t e r o p e r t r a t t a r e a l c u n e p a t o l o g i e d e l f e t o , m i g l i o r a n d o n e l a s a l u t e g i à p r i m a d e l l a n a s c i t a . A m p i o s p a z i o - s o t t o l i n e a V i c i n o - è s t a t o d e d i c a t o a n c h e a i p r o t o c o l l i d i t u t e l a d e l l a g r a v i d a n z a , s o p r a t t u t t o p e r l e d o n n e c h e a f f r o n t a n o l a p r i m a g r a v i d a n z a i n e t à p i ù a v a n z a t a , u n a c o n d i z i o n e o g g i s e m p r e p i ù f r e q u e n t e e a s s o c i a t a a u n a u m e n t o d e l r i s c h i o d i c o m p l i c a n z e " . P e r r i s p o n d e r e a q u e s t e s f i d e , " n e g l i u l t i m i a n n i s o n o s t a t i s v i l u p p a t i p e r c o r s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i a s s i s t e n z i a l i c o n d i v i s i , g i à a t t i v i i n d i v e r s e r e g i o n i i t a l i a n e t r a c u i P u g l i a , E m i l i a R o m a g n a , V e n e t o , L o m b a r d i a , T o s c a n a , L a z i o e C a m p a n i a . Q u e s t i p e r c o r s i p e r m e t t o n o a i p r o f e s s i o n i s t i d i l a v o r a r e i n m o d o c o o r d i n a t o e s e c o n d o c r i t e r i c o m u n i , g a r a n t e n d o m a g g i o r e q u a l i t à e c o n t i n u i t à d e l l e c u r e " . I n a m b i t o g i n e c o l o g i c o , i l c o n g r e s s o " h a p o s t o l ' a c c e n t o s u l l a r i d u z i o n e d e l r i c o r s o a l l a c h i r u r g i a t r a d i z i o n a l e p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l e p a t o l o g i e b e n i g n e . O g g i - e v i d e n z i a l ' e s p e r t o - s o n o d i s p o n i b i l i m o l t e a l t e r n a t i v e , c o m e t e c n i c h e m i n i - i n v a s i v e e p r o c e d u r e a m b u l a t o r i a l i , c h e r a p p r e s e n t a n o u n v a l o r e a g g i u n t o s o p r a t t u t t o p e r l e d o n n e c h e d e s i d e r a n o u n a g r a v i d a n z a , i n p a r t i c o l a r e s e s i t r a t t a d e l l a p r i m a " . U n " a l t r o t e m a c e n t r a l e " è s t a t o q u e l l o d e l l a " p r e s e r v a z i o n e d e l l a f e r t i l i t à , s i a i n a m b i t o o n c o l o g i c o s i a p e r l e d o n n e c h e , p e r m o t i v i p e r s o n a l i o s o c i a l i , s c e l g o n o d i r i m a n d a r e l a m a t e r n i t à . I n q u e s t o c o n t e s t o s i è p a r l a t o a n c h e d e l c o s i d d e t t o ' s o c i a l f r e e z i n g ' , u n a p o s s i b i l i t à c h e p o t r e b b e d i v e n t a r e s e m p r e p i ù a c c e s s i b i l e n e l p r o s s i m o f u t u r o " .