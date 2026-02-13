M i l a n o , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r o g e t t o ' A d o t t a u n a s t a t u a ' p e r n o i è f o n d a m e n t a l e p e r c h é , o l t r e a c o n t r i b u i r e a l l a c u l t u r a e a l m a n t e n i m e n t o d e l D u o m o c o n l e n o s t r e i n i z i a t i v e , r a p p r e s e n t a a n c h e u n a v e t r i n a p e r l e n o s t r e s t a z i o n i , d o v e n o n c ’ è s o l o i l v i a g g i o , m a a n c h e u n l u o g o d i s o s t a e d i m e d i t a z i o n e " . S o n o l e p a r o l e d i A n d r e a G i b e l l i , p r e s i d e n t e F n m , a l l a c e r i m o n i a d i s v e l a m e n t o d e l l a s t a t u a ' S a n t o b a r b u t o c o n l i b r o ' , r e s t a u r a t a n e l l ' a m b i t o d e l p r o g e t t o d e l l a V e n e r a n d a f a b b r i c a d e l D u o m o , c h e h a p e r o b i e t t i v o l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o s t o r i c o e a r t i s t i c o d e l l a C a t t e d r a l e d i M i l a n o . I l r e s t a u r o d e l l ’ o p e r a s c u l t o r e a è s t a t o r e s o p o s s i b i l e a n c h e g r a z i e a l l e d o n a z i o n i d e l G r u p p o F n m c h e s o s t i e n e l ’ i n i z i a t i v a . " A b b i a m o s c e l t o u n s a n t o , u n p r o f e t a b a r b u t o c o n u n l i b r o , p r o p r i o p e r r i c o r d a r e c h e u n t e m p o i l v i a g g i o e r a a n c h e u n o s p a z i o u t i l e p e r l o s t u d i o , p e r i l r i p a s s o s c o l a s t i c o e p e r l e l e t t u r e , a n c h e c a r t a c e e - s o t t o l i n e a G i b e l l i - . O g g i , n e l l ’ i d e a d i v e l o c i t à e d e f f i c i e n z a , s i è u n p o ' p e r s o q u e s t o s e n s o d i a p p a r t e n e n z a a l l a c u l t u r a d e l l a c a r t a , e v o g l i a m o r a p p r e s e n t a r l o c o s ì " , c o n c l u d e .