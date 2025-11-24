T o k y o , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s / J i j i ) - D a g l i s t u d e n t i i m p e g n a t i a s t u d i a r e e p r o t e g g e r e i l l o r o a m b i e n t e l o c a l e a i p r o g r e s s i n e i m e t o d i d i p r e v e n z i o n e d e l l e c a t a s t r o f i s u p p o r t a t i d a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , T o k y o s t a l a v o r a n d o p e r u n f u t u r o p i ù r e s i l i e n t e . I n u n m o m e n t o d i c r e s c e n t e p r e o c c u p a z i o n e g l o b a l e p e r i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i e i d i s a s t r i n a t u r a l i , l a l u n g a e s p e r i e n z a d e l l a c a p i t a l e g i a p p o n e s e n e l c o n f r o n t a r s i c o n g l i e l e m e n t i e i l s u o c o s t a n t e i m p e g n o n e l m i g l i o r a r e s i c u r e z z a e s o s t e n i b i l i t à p o s s o n o o f f r i r e u n m o d e l l o a d a l t r e c i t t à , a p a r t i r e d a i c i t t a d i n i p i ù g i o v a n i . L a T o k y o M e t r o p o l i t a n S h i b a C o m m e r c i a l H i g h S c h o o l s i t r o v a s u l l u n g o m a r e d i T o k y o . L a s c u o l a o f f r e m o l t e a t t i v i t à e x t r a c u r r i c o l a r i o r i g i n a l i , m a u n a i n p a r t i c o l a r e s p i c c a : i l " M u d f l a t C l u b " . I s u o i m e m b r i l a v o r a n o a t t i v a m e n t e n e i f a n g h i d i W a t e r s T a k e s h i b a , u n c o m p l e s s o m u l t i f u n z i o n a l e v i c i n o a l l a s c u o l a . D u r a n t e l e " G i o r n a t e a p e r t e d e l l a p i a n a d i m a r e a d i T a k e s h i b a " , c h e s i t e n g o n o u n a v o l t a a l m e s e , g l i s t u d e n t i d i s c u t o n o c o n r i c e r c a t o r i e i n t e r a g i s c o n o c o n i b a m b i n i d e l q u a r t i e r e . U n a d e l l e s t u d e n t e s s e , T a g u c h i K u m i n o , r a c c o n t a c h e e n t r a r e i n c o n t a t t o c o n l a n a t u r a e g l i o r g a n i s m i d i T a k e s h i b a , e v e d e r e i v i s i t a t o r i d i v e r t i r s i , h a a u m e n t a t o l a s u a c o n s a p e v o l e z z a s u l l ’ i m p o r t a n z a d i t u t e l a r e l ’ a m b i e n t e a T o k y o . " A s c u o l a a b b i a m o s t u d i a t o i l p r o b l e m a d e i r i f i u t i , m a q u a n d o h o i n i z i a t o a r a c c o g l i e r l i n e l l a p i a n a d i m a r e a s o n o r i m a s t a s c i o c c a t a d a l l a q u a n t i t à c h e a r r i v a , i n c l u s i i m i c r o p l a s t i c i - s p i e g a - V e d e r e l a s i t u a z i o n e d a v i c i n o m i h a s p i n t a a p a r l a r e c o n f a m i l i a r i e a m i c i d i q u a n t o s i a i m p o r t a n t e p r o t e g g e r e l a n a t u r a n o n s o l o e v i t a n d o d i g e t t a r e r i f i u t i , m a a n c h e c e r c a n d o d i n o n p r o d u r n e a f f a t t o " . A t t r a v e r s o q u e s t e a t t i v i t à , i m e m b r i d e l c l u b h a n n o i m p a r a t o i l v a l o r e d e l l a n a t u r a e d e g l i e s s e r i v i v e n t i . I l l o r o o b i e t t i v o è v e n d e r e 2 0 0 c o p i e d e l l i b r o i l l u s t r a t o c r e a t o d a g l i e x m e m b r i , ' V i s i t a a u n a p i a n a d i m a r e a ' , e c o n t i n u a r e a f a r c o n o s c e r e l e m e r a v i g l i e d e l l a p i a n a d i m a r e a d i T a k e s h i b a . I n u n a s c u o l a n e l c e n t r o d i T o k y o c o n v i s t a s u l P a r l a m e n t o , u n g r u p p o d i s t u d e n t i è i m p e g n a t o i n u n ’ a t t i v i t à i n s o l i t a : r a c c o g l i e r e , o s s e r v a r e e t a l v o l t a p e r s i n o m a n g i a r e l e e r b a c c e . I m e m b r i d e l " W e e d R e s e a r c h C l u b " d e l l a T o k y o M e t r o p o l i t a n H i b i y a H i g h S c h o o l s t a n n o s t u d i a n d o l a v i t a n a t u r a l e c h e p r o s p e r a s i l e n z i o s a m e n t e n e g l i a n g o l i d e l l a c i t t à , c o l t i v a n d o u n a n u o v a v i s i o n e d i c o m e c i t t à e n a t u r a p o s s a n o c r e s c e r e i n s i e m e . Q u e s t i g i o v a n i b o t a n i c i u t i l i z z a n o u n a g u i d a o r i g i n a l e , ' F l o r a d e l l a H i b i y a H i g h S c h o o l ' , e r e d i t a t a d a g l i e x m e m b r i . G r a z i e a l m a n u a l e h a n n o c r e a t o u n a m a p p a d e l l e e r b a c c e p r e s e n t i n e l c a m p u s e h a n n o p e r s i n o s c o p e r t o p i a n t e r a r e . " U n a v o l t a c i s i a m o i m b a t t u t i n e l l a c o r y d a l i s , u n a s p e c i e i n s e r i t a n e l l a ' L i s t a R o s s a d e l l e s p e c i e m i n a c c i a t e ' d e l l a p r e f e t t u r a d i T o k y o , p r o p r i o n e l n o s t r o c a m p u s . A v e v a f i o r i g i a l l i m o l t o v i v a c i e , c e r c a n d o l a , c i s i a m o r e s i c o n t o c h e e r a u n a s p e c i e a r i s c h i o " , r a c c o n t a i l p r e s i d e n t e d e l c l u b , T s u t s u m i Y u g o . " S a p e r e c h e u n a p i a n t a c o s ì s i t r o v a q u i c i h a f a t t o s e n t i r e u n g r a n d e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à : o r a c h e l ’ a b b i a m o t r o v a t a , v o g l i a m o p r o t e g g e r l a i l p i ù p o s s i b i l e e d o c u m e n t a r e c o r r e t t a m e n t e l e n o s t r e r i c e r c h e " . T s u t s u m i o s s e r v a c h e s t u d i a r e q u e s t e p i a n t e " u m i l i " l o h a p o r t a t o a r i f l e t t e r e s u c o m e v i v e r e i n m o d o s o s t e n i b i l e n e l l a n a t u r a a n c h e i n c i t t à , e s u l c a m b i a m e n t o d i m e n t a l i t à c h e q u e s t o r i c h i e d e : " L e p i a n t e l o t t a n o p e r s o p r a v v i v e r e , m a a v o l t e p o s s o n o i n t r a l c i a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e . L ’ i d e a l e s a r e b b e u n a c o n v i v e n z a i n c u i n o n c r e i n o t r o p p o d i s t u r b o " . P e r s e c o l i T o k y o s i è e s p a n s a v e r s o l a b a i a , c r e a n d o u n o d e i p o l i p i ù a t t i v i d e l G i a p p o n e p e r c o m m e r c i o e v i t a q u o t i d i a n a , m a a n c h e v a s t e a r e e a b a s s a q u o t a , i n c l u s e l e c o s i d d e t t e " z o n e a z e r o m e t r i " . O g g i c i r c a 1 , 5 m i l i o n i d i p e r s o n e v i v o n o i n a r e e c h e , s e n z a i n f r a s t r u t t u r e p r o t e t t i v e , s a r e b b e r o i n o n d a t e a o g n i a l t a m a r e a . L e d i f e s e f i s i c h e r e s t a n o e s s e n z i a l i , m a i l G o v e r n o M e t r o p o l i t a n o d i T o k y o ( T m g ) s t a p o t e n z i a n d o l e g r a z i e a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e ( D x ) . L ’ i n i z i a t i v a i n t e g r a n u o v e t e c n o l o g i e n e l l a p r o t e z i o n e c o s t i e r a i n q u a t t r o a m b i t i p r i n c i p a l i . P r i m o , u n S i s t e m a o n l i n e d i i n f o r m a z i o n e s u l l a p r e v e n z i o n e d e l l e m a r e g g i a t e p e r m e t t e d i c o n s u l t a r e i n t e m p o r e a l e i l i v e l l i d e l l a m a r e a , l o s t a t o d e l l e p a r a t i e e l e i m m a g i n i d e l l e t e l e c a m e r e . S e c o n d o , u n s e r v i z i o d i r i c e r c a d e l r i s c h i o d a m a r e g g i a t a c o n s e n t e a i r e s i d e n t i d i i n s e r i r e u n i n d i r i z z o e v e d e r e i m m e d i a t a m e n t e l a p o s s i b i l e p r o f o n d i t à d e l l ’ a l l a g a m e n t o i n c a s o d i f o r t e t e m p e s t a . T e r z o , u n m o d e l l o b a s a t o s u l l ’ I a a n a l i z z a i d a t i d i m a r e a e m e t e o p e r p r e v e d e r e i c a m b i a m e n t i d e l l i v e l l o d e l l ’ a c q u a f i n o a q u i n d i c i o r e i n a n t i c i p o , s u p p o r t a n d o l e o p e r a z i o n i d i p a r a t i e e s t a z i o n i d i p o m p a g g i o . I n f i n e , i f u n z i o n a r i d e l T m g s t a n n o s v i l u p p a n d o c o m p e t e n z e i n t e r n e p e r u t i l i z z a r e d r o n i n e l l e i s p e z i o n i r a p i d e e s i c u r e d u r a n t e l e e m e r g e n z e . L ’ a p p r o c c i o d e l T m g è s t a t o r i c o n o s c i u t o a n c h e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . N e l 2 0 2 5 , i l s i s t e m a d i p r e v i s i o n e d e i l i v e l l i d e l l ’ a c q u a b a s a t o s u l l ’ I a è s t a t o p r e s e n t a t o a l l o S m a r t C i t y E x p o W o r l d C o n g r e s s d i B a r c e l l o n a . F u n z i o n a l i t à m u l t i l i n g u e s o n o s t a t e i n t e g r a t e n e i s i s t e m i i n f o r m a t i v i a f f i n c h é r e s i d e n t i e v i s i t a t o r i p o s s a n o c o m p r e n d e r e i r i s c h i e p r e p a r a r s i . I l m e s s a g g i o è c h i a r o : l a p r e v e n z i o n e d e i d i s a s t r i n o n è s o l o u n p r o b l e m a l o c a l e , m a u n a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a .