R o m a , 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I l 9 a g o s t o 1 9 4 5 , p o c h i g i o r n i d o p o l a t r a g e d i a d i H i r o s h i m a , l a c i t t à g i a p p o n e s e d i N a g a s a k i f u c o l p i t a d a l l a s e c o n d a b o m b a a t o m i c a . I n u n i s t a n t e , m i g l i a i a d i v i t e f u r o n o s p e z z a t e e u n a c o m u n i t à i n t e r a f u c a n c e l l a t a , l a s c i a n d o a l m o n d o u n a f e r i t a p r o f o n d a e i n d e l e b i l e . N a g a s a k i c i r i c o r d a c h e l a p a c e n o n è m a i u n b e n e s c o n t a t o : v a c u s t o d i t a e d i f e s a o g n i g i o r n o , c o n i l d i a l o g o , l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e l a f e r m a v o l o n t à d i e v i t a r e c h e s i m i l i t r a g e d i e p o s s a n o r i p e t e r s i " . L o a f f e r m a P i n o B i c c h i e l l i , v i c e c a p o g r u p p o d i N o i m o d e r a t i a l l a C a m e r a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e D i f e s a . " O g g i - a g g i u n g e - c o m m e m o r i a m o q u e l l e v i t t i m e c o n r i s p e t t o e g r a t i t u d i n e , c o n s a p e v o l i c h e i l v e r o o m a g g i o a l l a l o r o m e m o r i a è l ’ i m p e g n o c o s t a n t e a c o s t r u i r e u n f u t u r o f o n d a t o s u l l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a e s u l l a c o n v i v e n z a p a c i f i c a t r a i p o p o l i ” .