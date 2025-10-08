P a l e r m o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o s a p i ù i m p o r t a n t e c h e f a c c i a m o è l a g e s t i o n e d e l l ' a n a g r a f e d e l l e a z i e n d e , p e r c h é s e n o n s e i i s c r i t t o a q u e s t o r e g i s t r o n o n p u o i f a r e i m p r e s a . E s i s t e d a l 1 9 9 0 e i l p r i m o o b i e t t i v o è s t a t o d a r e t r a s p a r e n z a e l e g a l i t à . S e n z a r e g i s t r o n o n s i a v r e b b e r o i n f o r m a z i o n i v e r i t i e r e s u o g n i s i n g o l a a z i e n d a , i n v e c e s a p p i a m o e s a t t a m e n t e d i o g n u n a l a t i p o l o g i a , s e è a t t i v a o n o e t u t t o q u e s t o g r a z i e a l l ' i n f o r m a t i c a e a l l ' u s o d e l l ' A I " . L o h a d e t t o i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i I n f o C a m e r e P a o l o G h e z z i i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d i ' C a m e r a d e l f u t u r o ' , i l p r o g e t t o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l a C c i a a d i P a l e r m o e d E n n a . " Q u e s t a a c c e l e r a z i o n e c o n s e n t i r à u n a s v o l t a e p o c a l e n e l l a g e s t i o n e d e l l e c o s e , m a d o b b i a m o m e t t e r e i n c o m u n e i d a t i e g o v e r n a r l i c o n u n a c a p a c i t à d i c a l c o l o c h e n o n p u ò e s s e r e a f f i d a t o a l s i n g o l o e n t e - a g g i u n g e - L a b e n z i n a d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s o n o i d a t i , g r a z i e a i q u a l i s i p o s s o n o s t u d i a r e a n c h e i f e n o m e n i , c o n o s c e r e i l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e , g l i a d d e t t i : t u t t o c o n u n c l i c e q u e s t o v a l o r e d e v e e s s e r e r e s t i t u i t o a l t e r r i t o r i o . S i a m o i n g r a d o d i m i s u r a r e i d e t t a g l i d i i m p o r t e d e x p o r t , q u a l i m e r c i s i m u o v o n o e d o v e . Q u e s t o i l s i s t e m a c a m e r a l e l ' h a c a p i t o . I l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a , q u a n d o s i m u o v e p e r l e v i s i t e , c h i e d e i n f o r m a z i o n i a I n f o c a m e r e p e r c o n o s c e r e t e r r i t o r i o e l e f o r z e d e l l ' o r d i n e s o n o l e p i ù g r a n d i u t i l i z z a t r i c i d e i n o s t r i d a t i , p e r c h é e s i s t o n o a l g o r i t m i c h e m e t t o n o i n c o n d i z i o n e d i s a p e r e c o s a s t a s u c c e d e n d o s u i t e r r i t o r i : s o n o s t r u m e n t i a s u p p o r t o d e l l ' i n t e l l i g e n z a u m a n a . E s i a c h i a r o c h e o g g i i l c o m p i t o d i c h i h a d a t i c e r t i f i c a t i v i è q u e l l o d i a p p l i c a r e a l g o r i t m i c h i a r i , t r a s p a r e n t i , d e t e r m i n i s t i c i ” .