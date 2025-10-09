P a l e r m o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - E s s e r e s e m p r e p i ù v i c i n i e d i s u p p o r t o a l l e i m p r e s e . L o h a r i b a d i t o P a o l o G h e z z i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i I n f o C a m e r e , a m a r g i n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d i “ C a m e r a d e l f u t u r o ” , i l p r o g e t t o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l ' e n t e c a m e r a l e m e s s o a p u n t o c o n l a s o c i e t à c o n s o r t i l e d i i n f o r m a t i c a d e l l e C a m e r e d i C o m m e r c i o i t a l i a n e . “ L ' i n t e n t o d e l s i s t e m a c a m e r a l e è p r o p r i o q u e s t o . A v e n d o I n f o C a m e r e , c h e è l a s o c i e t à d i d i g i t a l e e d i i n n o v a z i o n e , p r e s e n t i a m o i n u o v i s e r v i z i , s e m p r e p i ù i n n o v a t i v i m a , s o p r a t t u t t o , r i v o l t i a l l e i m p r e s e . O g g i s i a m o i n g r a d o , g r a z i e a l l e n u o v e t e c n o l o g i e , d i p o r t a r e d i r e t t a m e n t e s u l l o s m a r t p h o n e d e l l ' i m p r e n d i t o r e t u t t i i d a t i c h e l o r i g u a r d a n o n e l l ' i s c r i z i o n e a l r e g i s t r o d e l l e i m p r e s e , q u i n d i i l s u o c e r t i f i c a t o , l a s u a v i s u r a , i l s u o b i l a n c i o e d è f a n t a s t i c o v e d e r e c o m e q u e s t i i m p r e n d i t o r i h a n n o r e a g i t o a q u e s t a n o v i t à . O g g i p i ù d i 3 m i l i o n i s o n o g l i i m p r e n d i t o r i c h e u t i l i z z a n o a p p u n t o I m p r e s a I t a l i a , q u e s t a è l ' a p p c h e a b b i a m o c r e a t o , e c o n u n c l i c p o s s o n o p r e n d e r e i l p r o p r i o b i l a n c i o , a d d i r i t t u r a i n t r e l i n g u e : f r a n c e s e , t e d e s c o , i n g l e s e e , o v v i a m e n t e , i n i t a l i a n o , e s p e d i r l o v i a w h a t s a p p a i p r o p r i c l i e n t i , a i p r o p r i f o r n i t o r i , f a c e n d o s ì c h e c i s i a u n ' i m m e d i a t e z z a i n q u e l l i c h e p r i m a e r a n o p a s s a g g i b u r o c r a t i c i e s t r e m a m e n t e l e n t i e c h e c o m p o r t a v a n o l ' u t i l i z z o d e l l a c a r t a . " L a c o s a p i ù i m p o r t a n t e c h e f a c c i a m o è l a g e s t i o n e d e l l ' a n a g r a f e d e l l e a z i e n d e , p e r c h é s e n o n s e i i s c r i t t o a q u e s t o r e g i s t r o n o n p u o i f a r e i m p r e s a . E s i s t e d a l 1 9 9 0 e i l p r i m o o b i e t t i v o è s t a t o d a r e t r a s p a r e n z a e l e g a l i t à . S e n z a r e g i s t r o n o n s i a v r e b b e r o i n f o r m a z i o n i v e r i t i e r e s u o g n i s i n g o l a a z i e n d a , i n v e c e s a p p i a m o e s a t t a m e n t e d i o g n u n a l a t i p o l o g i a , s e è a t t i v a o n o e t u t t o q u e s t o g r a z i e a l l ' i n f o r m a t i c a e a l l ' u s o d e l l ' A I " , h a s p i e g a t o a n c o r a i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i I n f o C a m e r e P a o l o G h e z z i . " Q u e s t a a c c e l e r a z i o n e c o n s e n t i r à u n a s v o l t a e p o c a l e n e l l a g e s t i o n e d e l l e c o s e , m a d o b b i a m o m e t t e r e i n c o m u n e i d a t i e g o v e r n a r l i c o n u n a c a p a c i t à d i c a l c o l o c h e n o n p u ò e s s e r e a f f i d a t o a l s i n g o l o e n t e - h a a g g i u n t o - L a b e n z i n a d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s o n o i d a t i , g r a z i e a i q u a l i s i p o s s o n o s t u d i a r e a n c h e i f e n o m e n i , c o n o s c e r e i l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e , g l i a d d e t t i : t u t t o c o n u n c l i c e q u e s t o v a l o r e d e v e e s s e r e r e s t i t u i t o a l t e r r i t o r i o . S i a m o i n g r a d o d i m i s u r a r e i d e t t a g l i d i i m p o r t e d e x p o r t , q u a l i m e r c i s i m u o v o n o e d o v e . Q u e s t o i l s i s t e m a c a m e r a l e l ' h a c a p i t o . I l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a , q u a n d o s i m u o v e p e r l e v i s i t e , c h i e d e i n f o r m a z i o n i a I n f o c a m e r e p e r c o n o s c e r e t e r r i t o r i o e l e f o r z e d e l l ' o r d i n e s o n o l e p i ù g r a n d i u t i l i z z a t r i c i d e i n o s t r i d a t i , p e r c h é e s i s t o n o a l g o r i t m i c h e m e t t o n o i n c o n d i z i o n e d i s a p e r e c o s a s t a s u c c e d e n d o s u i t e r r i t o r i : s o n o s t r u m e n t i a s u p p o r t o d e l l ' i n t e l l i g e n z a u m a n a . E s i a c h i a r o c h e o g g i i l c o m p i t o d i c h i h a d a t i c e r t i f i c a t i v i è q u e l l o d i a p p l i c a r e a l g o r i t m i c h i a r i , t r a s p a r e n t i , d e t e r m i n i s t i c i ” .