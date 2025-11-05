B e r l i n o , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n u o m o s o s p e t t a t o d i v o l e r s i p r o c u r a r e a r m i p e r u n a t t a c c o c o n t r o o b i e t t i v i e b r a i c i i n G e r m a n i a è s t a t o a r r e s t a t o i n D a n i m a r c a . L o h a r e s o n o t o i l p r o c u r a t o r e c a p o t e d e s c o , a g g i u n g e n d o c h e i l s o s p e t t a t o , u n c i t t a d i n o a f g h a n o , s a r e b b e s t a t o i n c o n t a t t o c o n u n c i t t a d i n o d a n e s e s o s p e t t a t o d i r a c c o g l i e r e i n f o r m a z i o n i s u l u o g h i e i n d i v i d u i e b r a i c i a B e r l i n o p e r l ' i n t e l l i g e n c e i r a n i a n a , p r o b a b i l m e n t e i n v i s t a d i a t t a c c h i . L ' u o m o s a r à c o n d o t t o d a v a n t i a u n g i u d i c e i n G e r m a n i a p e r s t a b i l i r e s e d e b b a a n d a r e i n c u s t o d i a c a u t e l a r e i n a t t e s a d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e a c c u s e f o r m a l i d o p o l ' e s t r a d i z i o n e d a l l a D a n i m a r c a . L e a u t o r i t à d i s i c u r e z z a t e d e s c h e h a n n o i n t e n s i f i c a t o l a p r o t e z i o n e d e l l e s t r u t t u r e e b r a i c h e e i s r a e l i a n e d o p o l o s c o p p i o d e l l a g u e r r a d i 1 2 g i o r n i t r a I s r a e l e e I r a n a g i u g n o . L a G e r m a n i a è u n f e d e l e a l l e a t o d i I s r a e l e e h a u n a s t o r i a d i r e l a z i o n i t e s e c o n T e h e r a n , s e b b e n e s i a s t a t a u n a d e l l e t r e p r i n c i p a l i p o t e n z e e u r o p e e a c e r c a r e d i c o i n v o l g e r e l ' I r a n n e l l a d i p l o m a z i a i n m e r i t o a l s u o p r o g r a m m a n u c l e a r e . A o t t o b r e , l a G e r m a n i a h a o r d i n a t o l a c h i u s u r a d i t u t t i e t r e i c o n s o l a t i i r a n i a n i n e l P a e s e i n r i s p o s t a a l l ' a n n u n c i o d e l l a m a g i s t r a t u r a d i T e h e r a n d e l l ' e s e c u z i o n e d e l p r i g i o n i e r o t e d e s c o i r a n i a n o J a m s h i d S h a r m a h d , r e s i d e n t e n e g l i S t a t i U n i t i e r a p i t o a D u b a i n e l 2 0 2 0 d a l l e f o r z e d i s i c u r e z z a i r a n i a n e . A l l a R e p u b b l i c a I s l a m i c a è r i m a s t a s o l o l ' a m b a s c i a t a a B e r l i n o .