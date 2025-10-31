R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i c o n c l u d e c o n u n a p p u n t a m e n t o d i g r a n d e s u g g e s t i o n e i l c i c l o d i i n c o n t r i ' R o m a , c o m e s t a i ? ' , p r o m o s s o d a l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a . U n p e r c o r s o c h e , a t t r a v e r s o d i a l o g h i t r a s t u d i o s i , o p e r a t o r i c u l t u r a l i e c i t t a d i n i , h a e s p l o r a t o i l r a p p o r t o u n i c o t r a R o m a , l a s u a m e m o r i a s t o r i c a e l e p r o s p e t t i v e d e l s u o f u t u r o u r b a n o e s o c i a l e . L ’ u l t i m o i n c o n t r o , d a l t i t o l o ' G e o m e t r i e d ’ a c q u a . F o r m a e i n g e g n e r i a n e l l ’ i d r a u l i c a r o m a n a ' , s i t e r r à s a b a t o 8 n o v e m b r e a l l e o r e 1 8 . 3 0 p r e s s o i l M u s e o N i n f e o d i P i a z z a V i t t o r i o . P r o t a g o n i s t a s a r à P a o l o C a r a f a , p r o f e s s o r e d i A r c h e o l o g i a C l a s s i c a p r e s s o l a S a p i e n z a , c h e g u i d e r à i l p u b b l i c o a l l a s c o p e r t a d e l l e s t r a o r d i n a r i e o p e r e i d r a u l i c h e d e l l ’ a n t i c a R o m a , e s p r e s s i o n e d i u n s a p e r e t e c n i c o e a r t i s t i c o c a p a c e d i u n i r e f u n z i o n a l i t à e b e l l e z z a . L ’ i n c o n t r o s a r à a p e r t o d a i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i O r a z i o C a r p e n z a n o e G i u l i a S i l v i a G h i a , e i n t r o d o t t o d a M a s s i m o Z a m m e r i n i . L a s e r a t a s a r à i m p r e z i o s i t a d a u n p r e l u d i o m u s i c a l e o f f e r t o d a l M u S a J a z z S a x o p h o n e Q u a r t e t , d i r e t t o d a R o b e r t o S p a d o n i , c o n m u s i c h e d i J o p l i n , S p a d o n i e R o t a . “ Q u e s t o u l t i m o a p p u n t a m e n t o d i R o m a , c o m e s t a i ? r a p p r e s e n t a i l m o m e n t o c o n c l u s i v o d i u n p e r c o r s o c h e h a u n i t o c o n o s c e n z a , a r t e e p a r t e c i p a z i o n e - d i c h i a r a l ’ a s s e s s o r e a l l a C u l t u r a d e l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o - A b b i a m o v o l u t o c r e a r e u n d i a l o g o v i v o t r a i l p a t r i m o n i o s t o r i c o d i R o m a e l a s u a d i m e n s i o n e c o n t e m p o r a n e a , p e r c o m p r e n d e r e c o m e l a c i t t à p o s s a c o n t i n u a r e a e s s e r e u n l a b o r a t o r i o d i b e l l e z z a e i n n o v a z i o n e . L e G e o m e t r i e d ’ a c q u a c i r i c o r d a n o c h e d i e t r o o g n i o p e r a a n t i c a c ’ è u n a v i s i o n e d e l f u t u r o : q u e l l a s t e s s a v i s i o n e c h e o g g i d o b b i a m o r i t r o v a r e i n s i e m e , c o m e c o m u n i t à c u l t u r a l e e c i v i l e " . P r e n o t a z i o n e o b b l i g a t o r i a a l l i n k : h t t p s : / / w w w . c o m u n e . r o m a . i t / p a r t e c i p a / p u b / i n d e x . p h p / 9 9 3 4 8 7 ? l a n g = i t