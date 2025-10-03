R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " P i e n a s o l i d a r i e t à d i N o i M o d e r a t i a l m i n i s t r o S a l v i n i p e r l ’ i n a c c e t t a b i l e s c r i t t a a p p a r s a q u e s t a m a t t i n a a G e n o v a . M i n a c c e v i l i , c h e n u l l a h a n n o a c h e f a r e c o n l a p a c e a G a z a e c o n i l s o s t e g n o a l p o p o l o p a l e s t i n e s e e c h e a u s p i c h i a m o v e n g a n o c o n d a n n a t e d a t u t t i c o n l a m a s s i m a f e r m e z z a . S o n o o r e d i t e n s i o n e i n t u t t a I t a l i a , e p p u r e c ’ è c h i n o n p e r d e o c c a s i o n e p e r g e t t a r e b e n z i n a s u l f u o c o e a l i m e n t a r e q u e s t o c l i m a d i o d i o e v i o l e n z a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i m o d e r a t i M a u r i z i o L u p i e l a p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l p a r t i t o , l a d e p u t a t a l i g u r e I l a r i a C a v o . " A n c h e o g g i c o r i e o f f e s e c o n t r o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i e a l t r i m e m b r i d e l g o v e r n o . A i z z a r e l e p i a z z e è d a i r r e s p o n s a b i l i . È t e m p o d i a b b a s s a r e i t o n i e u s a r e u n l i n g u a g g i o i m p r o n t a t o a l r i s p e t t o e a l l a m o d e r a z i o n e " , c o n c l u d o n o .