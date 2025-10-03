R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a l n o s t r o s e g r e t a r i o M a t t e o S a l v i n i p e r l ' i n a c c e t t a b i l e m i n a c c i a d i m o r t e r i c e v u t a a G e n o v a , d o v e q u a l c h e v i o l e n t o s i a u g u r a c h e f a c c i a l a f i n e d i C h a r l i e K i r k . U n e p i s o d i o c h e e m e r g e i n u n c l i m a d ’ o d i o c r e s c e n t e a l i m e n t a t o a n c h e d a u n a c e r t a s i n i s t r a , c h e s o f f i a s u l f u o c o e c a v a l c a l e p r o t e s t e d i p i a z z a p e r f a r e o p p o s i z i o n e a l g o v e r n o " . C o s ì i n u n a n o t a i l c a p o g r u p p o a l l a C a m e r a R i c c a r d o M o l i n a r i , s e g r e t a r i o d e l l a L e g a P i e m o n t e . " Q u e s t a d e r i v a n o n f a b e n e a n e s s u n o e n o n p u ò c h e p e g g i o r a r e l a t e n s i o n e g i à e s i s t e n t e . A u s p i c h i a m o u n a b b a s s a m e n t o d e i t o n i , l a v i o l e n z a n o n p u ò a v e r e s p a z i o n e l d i b a t t i t o d e m o c r a t i c o " , c o n c l u d e .