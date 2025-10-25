G e n o v a , 2 5 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - U n g i o v a n e d i 2 7 a n n i è s t a t o g r a v e m e n t e f e r i t o a c o l t e l l a t e o g g i s a b a t o 2 5 o t t o b r e a G e n o v a . E ' a c c a d u t o q u e s t a m a t t i n a n e l q u a r t i e r e g e n o v e s e d i S a m p i e r d a r e n a . I c a r a b i n i e r i h a n n o a r r e s t a t o u n 2 2 e n n e , a c c u s a t o d i t e n t a t o o m i c i d i o , c h e a v r e b b e p a r t e c i p a t o a l l ’ a g g r e s s i o n e . D u r a n t e u n n o r m a l e s e r v i z i o d i p a t t u g l i a m e n t o , i m i l i t a r i h a n n o n o t a t o d e i t a f f e r u g l i i n v i a D e g o l a t r a a l c u n e p e r s o n e , a l c u n e d e l l e q u a l i , a l l a v i s t a d e l l ’ a u t o r a d i o , s i s o n o d a t e a l l a f u g a . I c a r a b i n i e r i s o n o r i u s c i t i a b l o c c a r e d u e u o m i n i e h a n n o i m m e d i a t a m e n t e s o c c o r s o l a v i t t i m a , c h e p r e s e n t a v a d i v e r s e f e r i t e d a a r m a d a t a g l i o . I l g i o v a n e f e r i t o è s t a t o t r a s p o r t a t o d ’ u r g e n z a a l l ’ o s p e d a l e V i l l a S c a s s i , d o v e è s t a t o s o t t o p o s t o a u n i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o . L e s u e c o n d i z i o n i s o n o g r a v i e l a p r o g n o s i r e s t a r i s e r v a t a . L e i n d a g i n i i m m e d i a t e , s u p p o r t a t e a n c h e d a l l ’ a c q u i s i z i o n e d e l l e i m m a g i n i d e i s i s t e m i d i v i d e o s o r v e g l i a n z a d e l l a z o n a , h a n n o p e r m e s s o d i r a c c o g l i e r e e l e m e n t i a c a r i c o d e l 2 2 e n n e , d i o r i g i n i t u n i s i n e . S e c o n d o q u a n t o r i c o s t r u i t o , l ’ a g g r e s s i o n e s a r e b b e n a t a d a u n d i v e r b i o s c o p p i a t o p o c o p r i m a a l l ’ i n t e r n o d i u n a d i s c o t e c a d e l l a z o n a . S u d i s p o s i z i o n e d e l l ’ a u t o r i t à g i u d i z i a r i a , i l 2 2 e n n e è s t a t o t r a s f e r i t o n e l c a r c e r e d i M a r a s s i . L e i n d a g i n i p r o s e g u o n o p e r i d e n t i f i c a r e g l i a l t r i p a r t e c i p a n t i a l l a v i o l e n t a a g g r e s s i o n e .