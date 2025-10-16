R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E s i s t e u n g e n d e r g a p a n c h e p e r i l d o l o r e c r o n i c o , c h e c o l p i s c e u n a p e r c e n t u a l e m a g g i o r e d i d o n n e r i s p e t t o a g l i u o m i n i . I d a t i I s t i s a n r e g i s t r a n o c h e t r a i c i r c a 1 0 m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e s o f f r o n o d i d o l o r e c r o n i c o , i l 6 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e c h e n e s o f f r e è c o m p o s t o d a d o n n e , c o n u n c o i n v o l g i m e n t o m a g g i o r e a p a r t i r e d a i 3 5 a n n i . Q u e s t e , p e r ò , s p e s s o n o n l o s e g n a l a n o o , q u a n d o l o f a n n o , n o n v e n g o n o a s c o l t a t e a d e g u a t a m e n t e , s e g n o c h e l a d i s p a r i t à d i g e n e r e s i a v v e r t e a n c h e i n q u e s t o c a m p o . T a n t i i p r e g i u d i z i , l e d i f f i c o l t à e l e c o m p l i c a z i o n i c h e l e d o n n e s i t r o v a n o a d a f f r o n t a r e p e r r a g g i u n g e r e u n a d i a g n o s i . U n p e r c o r s o d i f f i c i l e c h e h a r i p e r c u s s i o n i p s i c o l o g i c h e , o l t r e c h e f i s i c h e e s o c i a l i . A d a n a l i z z a r e l e c a u s e e a i n d i v i d u a r e p o s s i b i l i s o l u z i o n i s o n o l e o s p i t i d i ' D o l o r e c r o n i c o - U n a q u e s t i o n e d i g e n e r e f e m m i n i l e ' , t e r z o e p i s o d i o d e l v o d c a s t ' E t u , s a i c o s a s i p r o v a ? ' , u n a s e r i e r e a l i z z a t a d a A d n k r o n o s i n p a r t n e r s h i p c o n S a n d o z , d i s p o n i b i l e s u l c a n a l e Y o u T u b e d i A d n k r o n o s e s u S p o t i f y . " M o l t e p a t o l o g i e c h e s i c a r a t t e r i z z a n o p e r d o l o r e c r o n i c o – c o m e l ’ e m i c r a n i a , l ’ a r t r o s i , l ’ a r t r i t e r e u m a t o i d e o l a f i b r o m i a l g i a – s o n o p i ù f r e q u e n t i n e l l a p o p o l a z i o n e f e m m i n i l e . S e n z a d i m e n t i c a r e l e p a t o l o g i e g i n e c o l o g i c h e , c o m e l ’ e n d o m e t r i o s i - s p i e g a N i c o l e t t a O r t h m a n n , d i r e t t r i c e m e d i c o s c i e n t i f i c a d i F o n d a z i o n e O n d a E t s - N e l l e d o n n e , i n o l t r e , s i r e g i s t r a u n a m a g g i o r e t e n d e n z a a l l a c r o n i c i z z a z i o n e d e l d o l o r e d o p o u n t r a u m a . E n o n s o l o : l e s i n d r o m i d o l o r o s e f e m m i n i l i t e n d o n o a d e s s e r e p i ù i n t e n s e , p i ù d u r a t u r e e p i ù c o m p l e s s e , p e r c h é s p e s s o c o n v i v o n o c o n d i z i o n i d o l o r o s e m u l t i p l e " . " L a m e d i c i n a d i g e n e r e è c o m p l e s s a " , s o t t o l i n e a S i l v i a N a t o l i , r e s p o n s a b i l e A r e a c u l t u r a l e S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a , a n a l g e s i a , r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a ( S i a a r t i ) M e d i c i n a d e l d o l o r e e c u r e p a l l i a t i v e . " N e g l i u l t i m i a n n i a b b i a m o s c o p e r t o d i f f e r e n z e n e l l e r i s p o s t e a i f a r m a c i , m a a n c h e n e l l ’ i n c i d e n z a e n e l l a p r e v a l e n z a d e l l e m a l a t t i e t r a u o m i n i e d o n n e . È l a m e d i c i n a d e l l e d i v e r s i t à : f a t t o r i b i o l o g i c i , c u l t u r a l i e s o c i a l i i n f l u e n z a n o s i a l ’ a c c e s s o a l l e c u r e s i a l a p e r c e z i o n e d e l d o l o r e . D e l r e s t o - c h i a r i s c e N a t o l i - p e r a n n i l a r i c e r c a è s t a t a b i a s e d , c i o è s b i l a n c i a t a s u l s e s s o m a s c h i l e " . A s c o l t a n o i l v i d e o - p o d c a s t s i s c o p r e c o s ì c h e " g l i a n i m a l i f e m m i n a n o n v e n i v a n o u s a t i n e g l i s t u d i p r e c l i n i c i " e c h e " l e d o n n e e r a n o m e n o r a p p r e s e n t a t e i n q u e l l i c l i n i c i : s i p e n s a v a c h e g l i o r m o n i r e n d e s s e r o i r i s u l t a t i m e n o a t t e n d i b i l i . D a q u a n d o g l i e n t i r e g o l a t o r i h a n n o i m p o s t o i l g e n d e r b a l a n c e n e g l i s t u d i - i l l u s t r a l ’ e s p e r t a - s o n o e m e r s e d i f f e r e n z e r e a l i , a n c h e n e i p r o c e s s i d i c r o n i c i z z a z i o n e . P e r e s e m p i o , l a c r o n i c i z z a z i o n e d e l d o l o r e n e u r o p a t i c o n e i t o p i m a s c h i e f e m m i n e c o i n v o l g e c e l l u l e i m m u n i t a r i e d i v e r s e . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e m o l t e t e r a p i e s o n o s t a t e s v i l u p p a t e s u m o d e l l i i n c o m p l e t i " . C ’ è l ’ i m p e g n o , a " p r o m u o v e r e i l p i ù a m p i o a c c e s s o a l l e c u r e e r i d u r r e i l g e n d e r g a p - a f f e r m a E s t e r L a u c i e l l o , H e a d B u s i n e s s U n i t R e t a i l d i S a n d o z - M a c o m e a z i e n d a c r e d i a m o n o n b a s t i : b i s o g n a g a r a n t i r e a n c h e i l d i r i t t o a l l ’ i n f o r m a z i o n e . L e d o n n e c h e s o f f r o n o d e v o n o p o t e r a c c e d e r e a i n f o r m a z i o n i c o m p l e t e e c a p i l l a r i , p e r c o m p i e r e s c e l t e c o n s a p e v o l i . P e r q u e s t o c o l l a b o r i a m o c o n t u t t i g l i a t t o r i d e l s i s t e m a s a l u t e – m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , s p e c i a l i s t i , a s s o c i a z i o n i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , i s t i t u z i o n i – p e r c r e a r e u n a r e t e s o l i d a d i p e r c o r s i d i c u r a a p p r o p r i a t i " . 