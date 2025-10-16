R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ’ i m p e g n o d e l g o v e r n o s u l f r o n t e d e l l ’ a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a è g i à c o n c r e t o . Q u e s t ’ a n n o s o n o s t a t i s t a n z i a t i 1 0 0 m i l i o n i d i e u r o p e r i c o s i d d e t t i a n t i b i o t i c i ' r e s e r v e ' , q u e l l i i n d i s p e n s a b i l i p e r c o m b a t t e r e l e i n f e z i o n i r e s i s t e n t i " . L o h a d e t t o M a r c e l l o G e m m a t o , s o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e , i n t e r v e n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a ' A n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z e i n U r o l o g i a ' p r o m o s s a d a l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o l o g i a ( S i u ) o g g i a R o m a . " D u r a n t e i l G 7 d e l l a S a l u t e – h a r i c o r d a t o G e m m a t o – i l m i n i s t r o G i o r g e t t i h a a n n u n c i a t o l ’ i n v e s t i m e n t o d i 3 6 m i l i o n i d i e u r o n e l m e c c a n i s m o ' p u s h a n d p u l l ' , d e d i c a t o a l l a r i c e r c a e a l l a s o s t e n i b i l i t à d i n u o v e m o l e c o l e p e r l a c u r a d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a p a t o l o g i e r e s i s t e n t i . I n o l t r e , c o n l ’ a u m e n t o d e l f o n d o d e s t i n a t o a l l a f a r m a c e u t i c a , s i d à u n u l t e r i o r e s e g n a l e d i a t t e n z i o n e v e r s o q u e s t o t e m a " . I l s o t t o s e g r e t a r i o h a q u i n d i s o t t o l i n e a t o c h e l ’ a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a " c a u s a g i à o g g i d e c i n e d i m i g l i a i a d i m o r t i e , s e c o n d o l e s t i m e , e n t r o i l 2 0 5 0 p o t r e b b e d i v e n t a r e l a v e r a e m e r g e n z a s a n i t a r i a e u r o p e a e m o n d i a l e " . " L ’ I t a l i a – h a a g g i u n t o – s t a d i m o s t r a n d o d i e s s e r e p r o a t t i v a : o l t r e a l G 7 d e i m i n i s t r i d e l l a S a l u t e e d e l l e F i n a n z e a d A n c o n a , a B a r i s i è t e n u t o u n e v e n t o i n t e r a m e n t e d e d i c a t o a l t e m a , e n e l d o c u m e n t o c o n c l u s i v o d e l G 7 d i F a s a n o e B o r g o E g n a z i a l ’ a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a è s t a t a r i c o n o s c i u t a c o m e p r i o r i t à g l o b a l e . È l a c o n f e r m a d i u n i m p e g n o n o n s o l o e c o n o m i c o , m a a n c h e s c i e n t i f i c o " , h a c o n c l u s o G e m m a t o .