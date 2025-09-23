R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' a p i c o l t u r a r a p p r e s e n t a u n p r e s i d i o i n s o s t i t u i b i l e p e r l a b i o d i v e r s i t à e l ' e q u i l i b r i o d e l l ' e c o s i s t e m a e , a l c o n t e m p o , u n c o m p a r t o p r o d u t t i v o d i e c c e l l e n z a . P a r l i a m o d i o l t r e 7 8 m i l a o p e r a t o r i c h e , c o n a p i a r i e a l v e a r i , c o n t r i b u i s c o n o a u n a p r o d u z i o n e a n n u a d i c i r c a 2 1 . 8 5 0 t o n n e l l a t e d i m i e l e , i n 5 0 v a r i e t à d i v e r s e . U n a l i m e n t o d a l l ' a l t o v a l o r e n u t r i z i o n a l e e c o n p r o p r i e t à a n t i b a t t e r i c h e , c h e l o r e n d o n o u n a r i s o r s a p o t e n z i a l e a n c h e p e r i l c o n t r a s t o a l l ' a n t i m i c r o b i c o - r e s i s t e n z a " . L o h a d e t t o i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e , M a r c e l l o G e m m a t o , i n a p e r t u r a d e l w o r k s h o p ' S a n i t à e a p i c o l t u r a : s f i d e e o p p o r t u n i t à ' , m o m e n t o d i f o r m a z i o n e e c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , a s s o c i a z i o n i d i s e t t o r e e c o m u n i t à s c i e n t i f i c a s u l l e i m p l i c a z i o n i d e l l ' A n i m a l H e a l t h L a w e s u l l ' a a p p l i c a z i o n e d e l s i s t e m a d i r e g i s t r a z i o n e e i d e n t i f i c a z i o n e i n a p i c o l t u r a , q u e s t a m a t t i n a a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . A l l ' e v e n t o - o r g a n i z z a t o d a l l ' I s t i t u t o z o o p r o f i l a t t i c o d e l l ' A b r u z z o e d e l M o l i s e i n q u a l i t à d i C e n t r o s e r v i z i n a z i o n a l e A n a g r a f i d e g l i a n i m a l i , s u i m p u l s o d e l l o s t e s s o G e m m a t o - h a n n o p a r t e c i p a t o i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , e i l m i n i s t r o d e l l ' A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à a l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e , F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a . C o n i l d e c r e t o m i n i s t e r i a l e d e l 2 7 g e n n a i o 2 0 2 5 - è s t a t o s o t t o l i n e a t o d u r a n t e l ' i n c o n t r o - s o n o s t a t e i n t r o d o t t e i m p o r t a n t i r e v i s i o n i a l m a n u a l e o p e r a t i v o d e l S i s t e m a I & R d i i d e n t i f i c a z i o n e e r e g i s t r a z i o n e , c o n l ' o b i e t t i v o d i s e m p l i f i c a r e i l l a v o r o d e g l i a p i c o l t o r i , n e l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e d i p r e v e n z i o n e , s o r v e g l i a n z a e b i o s i c u r e z z a p r e v i s t e d a l l e d i s p o s i z i o n i n o r m a t i v e . L e m o d i f i c h e s o n o i l f r u t t o d i u n d i a l o g o c o s t r u t t i v o , a v v i a t o p e r l a p r i m a v o l t a t r a i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e t u t t e l e o r g a n i z z a z i o n i n a z i o n a l i d e g l i a p i c o l t o r i , c h e h a n n o p r e s e n t a t o i s t a n z e c o n d i v i s e . " S o n o c o n v i n t o c h e i l d i a l o g o a v v i a t o n e l l ' u l t i m o a n n o s i a l a c h i a v e p e r g a r a n t i r e l a p i e n a a t t u a z i o n e d e l l e n o r m e , a c c o m p a g n a r e e v a l o r i z z a r e i l r u o l o d e g l i a p i c o l t o r i e d e i m e d i c i v e t e r i n a r i e a s s i c u r a r e i l f u t u r o d i u n s e t t o r e t a n t o p r e z i o s o p e r i l n o s t r o P a e s e , i n s t r e t t o r a c c o r d o c o n i l M a s a f , c h e r i n g r a z i o p e r l a c o n t i n u a e p r o f i c u a c o l l a b o r a z i o n e " , h a c o n c l u s o G e m m a t o . F r a i t e m i t r a t t a t i d u r a n t e i l w o r k s h o p a n c h e l a t r a c c i a b i l i t à e l a r i n t r a c c i a b i l i t à d e g l i a n i m a l i , i n c l u s i g l i i n s e t t i a l l e v a t i c o m e l e a p i ; l ' a t t u a z i o n e d i p r o g r a m m i d i s o r v e g l i a n z a e c o n t r o l l o d e l l e m a l a t t i e a n i m a l i , f o n d a m e n t a l i p e r p r e v e n i r n e l a d i f f u s i o n e ; i l m o n i t o r a g g i o d e l l ' u s o d e l f a r m a c o v e t e r i n a r i o n e l r i s p e t t o d e l l a n o r m a t i v a s u l l ' a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a ; l a t r a c c i a b i l i t à d e i p r o d o t t i d i o r i g i n e a n i m a l e a t u t e l a d e i c o n s u m a t o r i e d e l l a q u a l i t à d e l l e p r o d u z i o n i ; l a g e s t i o n e t e m p e s t i v a e d e f f i c a c e d i e v e n t u a l i e m e r g e n z e s a n i t a r i e . P e r r i d u r r e i c o s t i e l e d i f f i c o l t à l e g a t i a l l ' e r a d i c a z i o n e d e l l e m a l a t t i e a n i m a l i e p r e v e n i r e g r a v i d a n n i a l b e n e s s e r e a n i m a l e - è s t a t o r i c o r d a t o - n e l l ' a p r i l e 2 0 2 1 è e n t r a t o i n v i g o r e i l R e g o l a m e n t o ( U e ) 2 0 1 6 / 4 2 9 , n o t o c o m e A n i m a l H e a l t h L a w . C o n q u e s t o p r o v v e d i m e n t o l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a h a i n t r o d o t t o u n n u o v o a p p r o c c i o a l l a g e s t i o n e d e l l a s a l u t e a n i m a l e , b a s a t o s u p r e v e n z i o n e , s o r v e g l i a n z a , b i o s i c u r e z z a e r e s p o n s a b i l i z z a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i , r e c e p i t o i n I t a l i a c o n i l d e c r e t o l e g i s l a t i v o 1 3 6 / 2 0 2 2 . L a n o r m a t i v a a s s e g n a n u o v e r e s p o n s a b i l i t à a g l i a l l e v a t o r i - c h e d e v o n o p r e v e n i r e , m o n i t o r a r e e n o t i f i c a r e l e m a l a t t i e , r e g i s t r a r e l e m o v i m e n t a z i o n i d e g l i a n i m a l i e u s a r e i f a r m a c i i n m o d o p r u d e n t e - e a i m e d i c i v e t e r i n a r i , c h i a m a t i a s v o l g e r e i l r u o l o d i v e r i e p r o p r i c o n s u l e n t i a z i e n d a l i . U n ' a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e è d e d i c a t a a l l ' a d o z i o n e d i m i s u r e d i b i o s i c u r e z z a , c o n s i d e r a t e e s s e n z i a l i p e r e v i t a r e l ' i n g r e s s o e l a d i f f u s i o n e d e l l e p a t o l o g i e . C e n t r a l e , i n o l t r e , è l a f o r m a z i o n e o b b l i g a t o r i a i n s a n i t à a n i m a l e p e r t u t t i g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e . Q u e s t i i n u m e r i d e l s e t t o r e , s e c o n d o B a n c a d a t i n a z i o n a l e - A n a g r a f e z o o t e c n i c a : 7 8 . 0 2 4 a p i c o l t o r i r e g i s t r a t i , 1 9 0 . 7 9 8 a p i a r i , 1 . 5 5 4 . 5 3 1 a l v e a r i , 1 7 7 . 3 2 4 s c i a m i / n u c l e i . S e c o n d o l ' O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e m i e l e 2 0 2 4 , s o n o 2 1 . 8 5 0 l e t o n n e l l a t e d i m i e l e p r o d o t t e o g n i a n n o , c o n o l t r e 5 0 v a r i e t à d i m i e l i u n i f l o r e a l i . I l s i s t e m a d i i d e n t i f i c a z i o n e e r e g i s t r a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i , d e g l i s t a b i l i m e n t i e d e g l i a n i m a l i ( i l c o s i d d e t t o S i s t e m a I & R ) è u n o d e i p i l a s t r i d e l l a s a n i t à p u b b l i c a v e t e r i n a r i a i t a l i a n a e u n o s t r u m e n t o s t r a t e g i c o d i p r o g r a m m a z i o n e e g o v e r n a n c e . L a r e g i s t r a z i o n e d i n a m i c a d i a p i a r i e a p i c o l t o r i c o n s e n t e i n f a t t i d i a t t u a r e p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e , s o r v e g l i a n z a e c o n t r o l l o d e l l e m a l a t t i e , n o n c h é d i g e s t i r e c o n r a p i d i t à e d e f f i c a c i a e v e n t u a l i e m e r g e n z e s a n i t a r i e .