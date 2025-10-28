T r e n t o , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , è i n t e r v e n u t o q u e s t a m a t t i n a a l C a s t e l l o d e l B u o n c o n s i g l i o d i T r e n t o a l l a c e r i m o n i a p e r c e l e b r a r e i l c e n t e n a r i o d e l G r u p p o s c i a t o r i “ F i a m m e g i a l l e ” e i l 6 0 / m o a n n i v e r s a r i o d e l S o c c o r s o a l p i n o d e l l a F i n a n z a . A f a r e g l i o n o r i d i c a s a i l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a , G i a n c a r l o G i o r g e t t i , e i l c o m a n d a n t e d e l l a G u a r d i a d i F i n a n z a , A n d r e a D e G e n n a r o . P r e s e n t i , t r a g l i a l t r i , P i e r i n o G r o s e S o f i a G o g g i a .