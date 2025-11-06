R o m a , 6 n o v ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à s a b a t o 8 e d o m e n i c a 9 n o v e m b r e a N a p o l i , a l l a C a s a d e l l a m u s i c a d i v i a B a r b a g a l l o 1 1 5 / b , i l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e i G i o v a n i d e m o c r a t i c i i n t i t o l a t o ' P a n e e T e m p e s t a ' . I l a v o r i p r e n d e r a n n o i l v i a s a b a t o 8 n o v e m b r e a l l e 1 0 . 3 0 c o n i s a l u t i d e l s i n d a c o d i N a p o l i G a e t a n o M a n f r e d i , d e l s e g r e t a r i o d e l P d d e l l a C a m p a n i a P i e r o D e L u c a e d e i G d d i N a p o l i . I n t e r v e r r a n n o p o i n u m e r o s i o s p i t i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i . T r a q u e s t i i l s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o d e i s o c i a l i s t i e u r o p e i G i a c o m o F i l i b e c k , i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e g l i Y o u n g e u r o p e a n s o c i a l i s t J o a o M a r t i n s P e r e i r a , u n a d e l e g a z i o n e d e l l ’ I n d i a n y o u t h c o n g r e s s e d e l l ’ S d p l a t f o r m u k r a i n e e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e o r g a n i z z a z i o n i g i o v a n i l i e p a r t i t i p r o g r e s s i s t i c o m e l a G f e ( G i o r g i a S o r r e n t i n o ) , i G i o v a n i e u r o p e i s t i v e r d i ( L u c a B o c c o l i e G a b r i e l l a F e r r a r a ) , l ’ U n i o n e g i o v a n i d i s i n i s t r a ( F r a n c e s c o R i o m m i ) , I t a l i a v i v a ( L u c a D i E g i d i o ) , P i ù E u r o p a ( F a b i o S i g n o r e t t a ) i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e ( J a c o p o G a s p a r e t t i ) . A l c e n t r o d e i l a v o r i n e l l a m a t t i n a t a d i s a b a t o c i s a r a n n o q u a t t r o t e s t i m o n i a n z e d e l l a s o c i e t à c i v i l e , s u q u a t t r o t e m a t i c h e s u c u i i G d s i i m p e g n e r a n n o p r i o r i t a r i a m e n t e n e l c o r s o d e l n u o v o m a n d a t o : a p r i r à E m m a M a r r a z z o , m a d r e d i L u a n a D ’ O r a z i o , o p e r a i a 2 2 e n n e c h e n e l 2 0 2 1 p e r s e l a v i t a a c a u s a d i u n i n c i d e n t e s u l p o s t o d i l a v o r o . S e g u i r a n n o G i u s e p p e M a n c i n i , C o o r d i n a m e n t o t e r r i t o r i a l e S c a m p i a , p e r u n a r i f l e s s i o n e - d e n u n c i a s u l l a c r i s i a b i t a t i v a e q u e l l a d i E m m a R u z z o n , s t u d e n t e s s a , c h e i n t e r v e r r à s u l l a s i t u a z i o n e d r a m m a t i c a c h e v i v e i l m o n d o d e l l a f o r m a z i o n e , d e l l ’ u n i v e r s i t à e d e l l a r i c e r c a . C h i u d e r à l a C o m u n i t à p a l e s t i n e s e d e l l a C a m p a n i a , c o n g l i i n t e r v e n t i d i s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i p a l e s t i n e s i . ( A d n k r o n o s ) - N e l l a g i o r n a t a d i s a b a t o , i n o l t r e , p o r t e r a n n o i l p r o p r i o c o n t r i b u t o n u m e r o s e a s s o c i a z i o n i t r a c u i A n p i , A r c i , L i b e r a , A n t i g o n e , A c l i , L e g a m b i e n t e , M e d i t e r r a n e a , G e n e r a z i o n i L e g a c o o p , M e g l i o l e g a l e , R e t e d e g l i s t u d e n t i m e d i , U n i o n e d e g l i u n i v e r s i t a r i , L i n k c o o r d i n a m e n t o u n i v e r s i t a r i o , A s s o c i a z i o n e d o t t o r a n d i i t a l i a n i e P r i m a v e r a d e g l i s t u d e n t i . N e l c o r s o d e l l e d u e g i o r n a t e s a r a n n o p r e s e n t i e s p o n e n t i n a z i o n a l i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e e i n t e r v e r r a n n o a n c h e o s p i t i d a l m o n d o d e l l a c u l t u r a , t r a c u i A n d r e a S e g r e , J e n n i f e r G u e r r a , C h i a r a V a l e r i o e L i n o G u a n c i a l e , p e r u n d i a l o g o a p e r t o s u l r u o l o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i n e l l a s o c i e t à i t a l i a n a . D o m e n i c a 9 n o v e m b r e i l a v o r i r i p r e n d e r a n n o a l l e o r e 9 . 3 0 c o n i l s a l u t o d i R o b e r t o F i c o , c a n d i d a t o p r e s i d e n t e a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n C a m p a n i a , e p r o s e g u i r a n n o c o n g l i i n t e r v e n t i d e l l e e d e i d e l e g a t i d e i G i o v a n i D e m o c r a t i c i p r o v e n i e n t i d a t u t t a I t a l i a . A l l e 1 2 . 3 0 è p r e v i s t o l ’ i n t e r v e n t o d e l l a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o E l l y S c h l e i n . A l l e 1 3 . 0 0 s e g u i r à l a v o t a z i o n e d e l l a s e g r e t a r i a n a z i o n a l e , d e l l a D i r e z i o n e e d e l l a m o z i o n e c o n g r e s s u a l e , d o p o l a q u a l e , p e r l e o r e 1 3 : 3 0 , è p r e v i s t o l ’ i n t e r v e n t o d e l l a c a n d i d a t a u n i t a r i a a l l a s e g r e t e r i a d e i G i o v a n i d e m o c r a t i c i , V i r g i n i a L i b e r o . ( A d n k r o n o s ) - " ' P a n e e T e m p e s t a ' è u n t i t o l o c h e r a c c o n t a l e s f i d e , l e a s p i r a z i o n i e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l e n o s t r e g e n e r a z i o n i . I l p a n e r a p p r e s e n t a c i ò c h e è f o n d a m e n t a l e p e r v i v e r e e c o s t r u i r e u n f u t u r o : i l l a v o r o , l a c a s a , l a p a c e , i d i r i t t i , l a d i g n i t à . L a t e m p e s t a s i m b o l e g g i a l e d i f f i c o l t à , l e i n g i u s t i z i e e l e c r i s i c h e a t t r a v e r s a n o l a s o c i e t à , m a a n c h e l a f o r z a e l a d e t e r m i n a z i o n e d i c h i n o n s i r a s s e g n a e v u o l e t r a s f o r m a r e l e s f i d e i n c a m b i a m e n t o , p e r c h é s i v a a v a n t i s e s i v a i n s i e m e . È n e l l a p a r t e c i p a z i o n e c o l l e t t i v a e n e l l ’ i m p e g n o c o n d i v i s o c h e l e n u o v e g e n e r a z i o n i p o s s o n o c o s t r u i r e u n f u t u r o p o s s i b i l e " , v i e n e s p i e g a t o .