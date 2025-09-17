L o n d r a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P e r l a s e c o n d a v o l t a , D o n a l d T r u m p è s t a t o a c c o l t o d a u n m o n a r c a b r i t a n n i c o i n v i s i t a d i S t a t o . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i h a s t r e t t o l a m a n o d i r e C a r l o e i d u e s i s o n o i n t r a t t e n u t i , a s s i e m e a l p r i n c i p e d i G a l l e s , i n u n a c o n v e r s a z i o n e f u o r i d a l C a s t e l l o d i W i n d s o r . L a f i r s t l a d y M e l a n i a , l a r e g i n a C a m i l l a e l a p r i n c i p e s s a K a t e s i s o n o r i u n i t e i n u n g r u p p o a p a r t e , v i c i n e a i r i s p e t t i v i m a r i t i .