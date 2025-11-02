L o n d r a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a p o l i z i a b r i t a n n i c a h a d i c h i a r a t o c h e d u e c i t t a d i n i b r i t a n n i c i s o n o s t a t i a r r e s t a t i c o n l ' a c c u s a d i t e n t a t o o m i c i d i o i n s e g u i t o a u n a c c o l t e l l a m e n t o d i m a s s a s u u n t r e n o n e l l ' I n g h i l t e r r a o r i e n t a l e , a g g i u n g e n d o c h e l ' a t t a c c o n o n è s t a t o d i t i p o " t e r r o r i s t i c o " . G l i u o m i n i i n c u s t o d i a s o n o " u n u o m o d i 3 2 a n n i , c i t t a d i n o b r i t a n n i c o d i c o l o r e , e u n u o m o d i 3 5 a n n i , c i t t a d i n o b r i t a n n i c o d i o r i g i n e c a r a i b i c a " , h a d e t t o a i g i o r n a l i s t i i l ​ ​ s o v r i n t e n d e n t e d e l l a p o l i z i a d e i t r a s p o r t i b r i t a n n i c a J o h n L o v e l e s s . " A q u e s t o p u n t o , n o n c ' è n u l l a c h e f a c c i a p e n s a r e c h e s i t r a t t i d i u n i n c i d e n t e t e r r o r i s t i c o . "