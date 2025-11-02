L o n d r a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l g o v e r n o d e l R e g n o U n i t o h a r i f e r i t o c h e p r i v e r à l ' e x p r i n c i p e A n d r e a d e l t i t o l o o n o r i f i c o d i v i c e a m m i r a g l i o , l ' u l t i m o g r a d o m i l i t a r e r i m a s t o g l i . A n d r e w è s t a t o p r i v a t o d e i s u o i t i t o l i m i l i t a r i o n o r a r i d a s u a m a d r e , l a d e f u n t a r e g i n a E l i s a b e t t a I I , n e l 2 0 2 2 d o p o e s s e r e s t a t o c i t a t o i n g i u d i z i o d a V i r g i n i a G i u f f r e , l a p r i n c i p a l e a c c u s a t r i c e d e l m o l e s t a t o r e s e s s u a l e s t a t u n i t e n s e J e f f r e y E p s t e i n . L ' u l t i m a d e c i s i o n e a r r i v a d o p o c h e g i o v e d ì r e C a r l o I I I h a r e v o c a t o t u t t i i t i t o l i e g l i o n o r i r e a l i r i m a n e n t i a l f r a t e l l o m i n o r e , a c a u s a d e l l a c r e s c e n t e r a b b i a d e l R e g n o U n i t o p e r i l e g a m i d i A n d r e a c o n E p s t e i n . " A b b i a m o v i s t o A n d r e w r i n u n c i a r e a l l e p o s i z i o n i o n o r a r i e c h e h a r i c o p e r t o n e l l ' e s e r c i t o . S o t t o l a g u i d a d e l r e , s t i a m o l a v o r a n d o p e r r i m u o v e r e l ' u l t i m o t i t o l o r i m a n e n t e d i v i c e a m m i r a g l i o c h e g l i è s t a t o c o n f e r i t o " , h a d i c h i a r a t o a l l a B b c i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a J o h n H e a l e y , a g g i u n g e n d o c h e i l g o v e r n o s i s a r e b b e a n c h e f a t t o g u i d a r e d a l r e n e l l a d e c i s i o n e s e A n d r e a d e b b a p e r d e r e l e s u e m e d a g l i e m i l i t a r i . I l f r a t e l l o m i n o r e d e l r e r i v e s t ì i l r u o l o d i p i l o t a d i e l i c o t t e r o d e l l a R o y a l N a v y n e l l a g u e r r a d e l l e F a l k l a n d d e l 1 9 8 2 . S i r i t i r ò n e l 2 0 0 1 d o p o 2 2 a n n i d i s e r v i z i o . A n d r e w h a s e m p r e n e g a t o d i a v e r a b u s a t o s e s s u a l m e n t e d i G i u f f r e , l a q u a l e h a d i c h i a r a t o n e l l e s u e m e m o r i e p o s t u m e p u b b l i c a t e i n o t t o b r e d i e s s e r e s t a t a v i t t i m a d i t r a t t a p e r a v e r e r a p p o r t i s e s s u a l i c o n l u i i n t r e o c c a s i o n i , d u e d e l l e q u a l i q u a n d o a v e v a s o l o 1 7 a n n i .