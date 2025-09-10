L o n d r a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i n c i p e H a r r y h a l a s c i a t o C l a r e n c e H o u s e d o p o l ' a t t e s o i n c o n t r o d i r i c o n c i l i a z i o n e c o n i l p a d r e , r e C a r l o I I I , c o n c l u s o s i i n m e n o d i u n ' o r a . I l d u c a d i S u s s e x h a b e v u t o u n t é c o n i l m o n a r c a , d u r a n t e u n m e e t i n g d u r a t o a p p e n a 5 5 m i n u t i , m a c h e h a s e g n a t o i l l o r o p r i m o i n c o n t r o d i p e r s o n a i n p i ù d i 1 8 m e s i , d a q u a n d o H a r r y e r a v o l a t o n e l R e g n o U n i t o p e r v e d e r e C a r l o n e l f e b b r a i o 2 0 2 4 , d o p o a v e r a p p r e s o d e l l a s u a d i a g n o s i d i c a n c r o . I l s e c o n d o g e n i t o d e l r e p a r t e c i p e r à a d e s s o a u n r i c e v i m e n t o c o l l e g a t o a g l i I n v i c t u s G a m e s , d a l u i s t e s s o l a n c i a t i n e l 2 0 1 4 c o m e t o r n e o p e r v e t e r a n i e p e r s o n a l e m i l i t a r e i n f o r t u n a t o . I l d u c a è a l t e r z o g i o r n o d i u n v i a g g i o n e l R e g n o U n i t o c h e s i c o n c l u d e r à d o m a n i . F i n o a o g g i , n o n a v e v a a n c o r a v i s t o i l r e , n é s u o f r a t e l l o W i l l i a m .