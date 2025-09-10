( A d n k r o n o s ) - I l p r i n c i p e H a r r y è a r r i v a t o a C l a r e n c e H o u s e i n t o r n o a l l e 1 7 , 2 0 . C a r l o e r a a r r i v a t o a l l a r e s i d e n z a r e a l e a l l e 1 5 , 4 5 , d o p o e s s e r e p a r t i t o d a B a l m o r a l n e l p r i m o p o m e r i g g i o . I l d u c a d i S u s s e x e r a a n d a t o v i a i n t u t t a f r e t t a d a l C e n t r e f o r B l a s t I n j u r y S t u d i e s d e l l ' I m p e r i a l C o l l e g e d i L o n d r a p o c o d o p o l ' a r r i v o d i s u o p a d r e i n c i t t à . S i e r a f e r m a t o b r e v e m e n t e p e r s t r i n g e r e l a m a n o a i f a n p r i m a d i s p i e g a r e : " D e v o a n d a r e , s o n o i n r i t a r d o . . . D e v o a n d a r e , d e v o a n d a r e . È s t a t o u n p i a c e r e c o n o s c e r v i , r a g a z z i " . I l s u o a l l o n t a n a m e n t o f r e t t o l o s o a v e v a f a t t o i p o t i z z a r e u n i m m i n e n t e i n c o n t r o c o n i l r e .