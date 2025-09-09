L o n d r a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - R e C a r l o s a r à i l p r i m o m o n a r c a i n o l t r e 4 0 0 a n n i a p a r t e c i p a r e u f f i c i a l m e n t e a u n f u n e r a l e c a t t o l i c o i n G r a n B r e t a g n a , d o p o l a m o r t e d e l l a d u c h e s s a d i K e n t . K a t h a r i n e , m o r t a g i o v e d ì a l l ' e t à d i 9 2 a n n i , s i e r a c o n v e r t i t a a l c a t t o l i c e s i m o n e l 1 9 9 4 , d i v e n t a n d o i l p r i m o m e m b r o d e l l a f a m i g l i a r e a l e a f a r l o d a q u a n d o r e C a r l o I I s i c o n v e r t ì s u l l e t t o d i m o r t e n e l 1 6 8 5 . I l m a r i t o d e l l a d u c h e s s a è c u g i n o d e l l a R e g i n a E l i s a b e t t a e o r a i l m e m b r o p i ù a n z i a n o d e l l a f a m i g l i a r e a l e , c o n i s u o i 8 9 a n n i . I l 1 6 s e t t e m b r e s i t e r r à u n a m e s s a d i r e q u i e m n e l l a c a t t e d r a l e d i W e s t m i n s t e r , l a p i ù g r a n d e c h i e s a c a t t o l i c a i n I n g h i l t e r r a e G a l l e s , m e n t r e i l g i o r n o d o p o d o v r e b b e r o s v o l g e r s i l e e s e q u i e i n f o r m a p r i v a t a . T r a g l i a l t r i m e m b r i s e n i o r d e l l a f a m i g l i a r e a l e , o l t r e a l s o v r a n o , c i s a r a n n o l a r e g i n a C a m i l l a , i l p r i n c i p e e l a p r i n c i p e s s a d i G a l l e s , m e n t r e i l p r i n c i p e H a r r y , a t t u a l m e n t e n e l R e g n o U n i t o , d e c i d e r à n e i p r o s s i m i g i o r n i s e p a r t e c i p a r e o m e n o .