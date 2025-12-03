L o n d r a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C i h a p r o v a t o , m a p a r e g l i s i a a n d a t a m a l e a n c h e q u e s t a . A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r s p e r a v a i n u n a l a u t a b u o n u s c i t a e i n v e c e m o l t o p r o b a b i l m e n t e n o n r i c e v e r à n e m m e n o u n p e n n y p e r a n d a r v i a d a l l a R o y a l L o d g e . S e c o n d o i l P u b l i c A c c o u n t s C o m m i t t e e , è i n f a t t i e s t r e m a m e n t e d i f f i c i l e c h e i l f r a t e l l o d i r e C a r l o e d e x d u c a d i Y o r k r i c e v a u n c o m p e n s o d o p o a v e r l a s c i a t o l a m e g a v i l l a d a 3 0 s t a n z e n e l p a r c o d i W i n d s o r . C o m e p a r t e d e l s u o c o n t r a t t o d i l o c a z i o n e , A n d r e a a v r e b b e p o t u t o a v e r e d i r i t t o a 4 8 8 . 0 0 0 s t e r l i n e ( o l t r e 5 5 0 . 0 0 0 e u r o ) p e r l a r e s t i t u z i o n e a n t i c i p a t a d e l l a d i m o r a r i s p e t t o a l l a d u r a t a d e l l a l o c a z i o n e d i 7 5 a n n i p r e v i s t a d a c o n t r a t t o . M a u n r a p p o r t o d e l C r o w n E s t a t e p e r i p a r l a m e n t a r i s u l l ' o r g a n i s m o d i c o n t r o l l o d e l l a s p e s a p u b b l i c a a f f e r m a c h e l a p r o p r i e t à è c o s ì f a t i s c e n t e e n e c e s s i t a d i r i s t r u t t u r a z i o n e c h e , " c o n o g n i p r o b a b i l i t à " , a d A n d r e w " n o n s a r à d o v u t o a l c u n r i s a r c i m e n t o " . O r a v e r r à a v v i a t a u n ' i n c h i e s t a p a r l a m e n t a r e s u l l a C r o w n E s t a t e e s u i s u o i c o n t r a t t i d i l o c a z i o n e r e a l i , h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e , G e o f f r e y C l i f t o n - B r o w n , a g g i u n g e n d o c h e l e i n f o r m a z i o n i p r o v e n i e n t i d a l l a C r o w n E s t a t e " c o s t i t u i s c o n o c h i a r a m e n t e l a b a s e p e r u n ' i n d a g i n e " c h e i n i z i e r à l ' a n n o p r o s s i m o e p r e n d e r à i n c o n s i d e r a z i o n e l a C r o w n E s t a t e e g l i a f f i t t i i m m o b i l i a r i c o n l a f a m i g l i a r e a l e . N o n è a n c o r a n o t o s e A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r s a r à c h i a m a t o a t e s t i m o n i a r e . L e i n f o r m a z i o n i f o r n i t e d a l l a C r o w n E s t a t e m o s t r a n o i n o l t r e c h e A n d r e w a v e v a p r e s e n t a t o l a s u a d i s d e t t a d e l l a p r o p r i e t à i l 3 0 o t t o b r e , i l g i o r n o i n c u i e r a s t a t o a n n u n c i a t o c h e a v e v a p e r s o i s u o i t i t o l i . H a d a t o u n p r e a v v i s o d i u n a n n o , q u i n d i p o t r e b b e r e s t a r e p e r a l t r i 1 0 m e s i , m a s i p r e v e d e c h e s i t r a s f e r i r à d a l l a R o y a l L o d g e a S a n d r i n g h a m , n e l N o r f o l k , a l l ' i n i z i o d e l p r o s s i m o a n n o .