R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " S a r à s i c u r a m e n t e u n ' e d i z i o n e o r i g i n a l e r i s p e t t o a l l e 6 p r e c e d e n t i , s i a m o i n f a t t i a r r i v a t i a l l a s e t t i m a . I n n a n z i t u t t o p e r c h è c i s o f f e r m i a m o s u l t e m a d e l l a d e m o c r a z i a , d a n d o u n a g g e t t i v o p e r a c c o m p a g n a r l a c h e è ' p a r t e c i p a t a ' . S a p p i a m o c h e l a d e m o c r a z i a n o n è u n a c o n d i z i o n e i r r e v e r s i b i l e , u n c o n t o è q u e l l a s u l l a c a r t a u n c o n t o è q u e l l a s o s t a n z i a l e , c o m e c i r i c o r d a s p e s s o i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a . E l a p a r t e c i p a z i o n e i n s i e m e a l l a c a p a c i t à d i r i d u r r e l e d i s e g u a g l i a n z e , d i s p e r a n z a , d i r e d d i t o , e a l l a p o s s i b i l i t à d i p r e n d e r e l ' a s c e n s o r e s o c i a l e s o n o i d u e e l e m e n t i c a r d i n e . D a u n a p a r t e l a m a n c a t a p a r t e c i p a z i o n e , d a l l ' a l t r a l ' i n c a p a c i t à d i r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e , c o m e f o r s e c i s i a s p e t t a d a u n a d e m o c r a z i a e v o l u t a , q u i n d i p o s s o n o i n q u a l c h e m o d o m i n a r e l e f o n d a m e n t a i n m a n i e r a q u a s i i m p a l p a b i l e e c i s i r i t r o v a i n q u a l c h e c o s a d i d i v e r s o . I n I t a l i a n o n s i a m o a q u e s t o l i v e l l o , m a d o b b i a m o p r o p r i o p r e v e n i r e " . C o s ì , i n t e r v i s t a t o d a A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , S e r g i o G a t t i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i F e d e r c a s s e - B c c , p r e s e n t a n d o l a s e t t i m a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l n a z i o n a l e d e l l ' e c o n o m i a c i v i l e c h e s i t e r r à d a l 2 a l 5 o t t o b r e p r o s s i m i a F i r e n z e c o n a l c e n t r o i t e m i d e l l a d e m o c r a z i a p a r t e c i p a t a e d e l l e i n t e l l i g e n z e r e l a z i o n a l i . F e d e r c a s s e - B c c è p r o m o t o r e d e l l ' e v e n t o c o n C o n f c o o p e r a t i v e e N e X t E c o n o m i a , e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n M u s e F i r e n z e e S e c . S e c o n d o G a t t i d a q u i " l ' i m p o r t a n z a d i t r a t t a r e d e l l a d e m o c r a z i a e c o n o m i c a , d e l l a d e m o c r a z i a f i n a n z i a r i a , c h e s o n o q u e l l e c h e a i u t a n o p o i a d a r e s o s t a n z a n o n s o l t a n t o a l l e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e , m a a l l a v i t a q u o t i d i a n a , c h e p o i n o n p u ò c h e e s s e r e f o n d a t a s u l l a v o r o . N o n a c a s o i l l a v o r o è a l c e n t r o d e l p r i m o a r t i c o l o d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e , l ' a n n o p r o s s i m o s a r a n n o 8 0 a n n i d e l l a R e p u b b l i c a , e i l l a v o r o è l a d i m e n s i o n e q u o t i d i a n a , l a d i m e n s i o n e f e r i a l e d e l l a d e m o c r a z i a , c i o è d e l l a p a r t e c i p a z i o n e a l l a c o s t r u z i o n e d i b e n e s s e r e , d i r i c c h e z z a , d i r i s u l t a t i " , s o t t o l i n e a . E p e r G a t t i l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s e m p r e p i ù a l c e n t r o d e l l e d i s c u s s i o n i s u l f u t u r o d e l l a v o r o e d e l l ' e c o n o m i a , " è g i à u n a r e a l t à , o c c o r r e c o n o s c e r l a . N o i r i t e n i a m o c h e n o n a b b i a m o l t o s e n s o v i e t a r l a , m a c h e o c c o r r e c o n o s c e r e i m e c c a n i s m i , i b e n e f i c i i m m e n s i a n c o r a d a s c o p r i r e i n p a r t e , m a a n c h e b i s o g n a s t a r e a t t e n t i a g l i u t i l i z z i m a n i p o l a t o r i , p e r c h é l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è , c o m e h a d e n u n c i a t o p r o p r i o p o c h i g i o r n i f a i l p i ù g r a n d e e s p e r t o , u n o d e g l i i n v e n t o r i d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , i l p r o f e s s o r Y o s h u a B e n g i o , c h e i n s e g n a a l l ' u n i v e r s i t à d i M o n t r e a l , r i s c h i a d i d i v e n t a r e i n c o n t r o l l a b i l e d a p a r t e d e l l ' u o m o , q u i n d i n o n p i ù u n s u p p o r t o s t r a o r d i n a r i o , m a u n r i s c h i o a l l a d e m o c r a z i a p e r c h é v a a d e s a l t a r e g l i e g o i s m i , c h e è e s a t t a m e n t e i l c o n t r a r i o d e l l a f i l o s o f i a d e l l ' e c o n o m i a c i v i l e " , s o t t o l i n e a G a t t i . E i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i F e d e r c a s s e B c c r i c o r d a c h e " l a f e l i c i t à p u b b l i c a è c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a , m a n o n s u f f i c i e n t e n a t u r a l m e n t e , p e r l a f e l i c i t à a n c h e i n d i v i d u a l e , p e r q u e l l a p e r s o n a l e , p r i v a t a . M a s e n o n c ' è i l c o n t e s t o , u n a b u o n a s c u o l a , u n b u o n m e r c a t o d e l l a v o r o , u n a i n f o r m a z i o n e l i b e r a e d e q u i l i b r a t a , b u o n i t r a s p o r t i , b u o n e c u r e , l a f e l i c i t à p u b b l i c a n o n c ' è e d i c o n s e g u e n z a è p i ù d i f f i c i l e a v e r e l a f e l i c i t à p r i v a t a . C ' è p o i l ' i n g r e d i e n t e d e l l a r e l a z i o n e , p e r q u e s t o l ' i n t e l l i g e n z a r e l a z i o n a l e , p e r q u e s t o i l v e d e r s i p e r q u a t t r o g i o r n i , c o m i n c i a m o s i g n i f i c a t i v a m e n t e a l l ' u n i v e r s i t à d i F i r e n z e , f a c o l t à d i E c o n o m i a , a N o v o l i e p o i p a s s i a m o t r e g i o r n i m o l t o i n t e n s i a P a l a z z o V e c c h i o , n e l S a l o n e d e i C i n q u e c e n t o . I l v e d e r s i è p r o p r i o i l m e s s a g g i o c h e s i p u ò f a r e t a n t o c o l d i g i t a l e , t a n t o a d i s t a n z a , m a p o i o c c o r r e c h e l e r e l a z i o n i s i n u t r a n o a n c h e d e l l i n g u a g g i o d e l c o r p o , a n c h e d e l l a p o s s i b i l i t à d i s c a m b i a r e e m o z i o n i e n o n s o l t a n t o r i f l e s s i o n i " , s o t t o l i n e a G a t t i . I n c o n c l u s i o n e s e c o n d o G a t t i " i l F e s t i v a l è u n p o ' t u t t o q u e s t o , s i a m o o r m a i a l s e t t i m o a n n o e q u e s t o c i a i u t a a f a r s ì c h e i l p a r a d i g m a d e l l ' e c o n o m i a c i v i l e p o s s a e s s e r e s e m p r e p i ù c o m p r e s o e p o s s a a n c h e v a l o r i z z a r e i l t a n t i s s i m o d i e c o n o m i a c i v i l e c h e c ' è , m a c h e n o n s e m p r e v i e n e v a l o r i z z a t a " , c o n c l u d e .