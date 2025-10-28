R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C r e d o c h e l a p o s s i b i l i t à d i c o m u n i c a r e i n t u t t e l e m o d a l i t à - e o g g i i l d i g i t a l e è u n a m o d a l i t à - s i a d i f o n d a m e n t a l e i m p o r t a n z a , p e r c h é i n o s t r i p a z i e n t i s o n o g i o v a n i , q u i n d i u t i l i z z a n o m o l t o i s o c i a l . A l d i l à d i q u e l l a c h e è l a c o m u n i c a z i o n e d i r e t t a c h e p o s s o n o a v e r e c o n n o i i n u n a b r e v e v i s i t a o s p e d a l i e r a , è f o n d a m e n t a l e t r a m e t t e r e l o r o d e l l e i n f o r m a z i o n i s u q u e l l o c h e r e a l m e n t e è l a s c l e r o s i m u l t i p l a o g g i , s u c o m e n o i p o s s i a m o s o s t a n z i a l m e n t e c o m b a t t e r l a e s u c o m e s i a m o s t a t i i n g r a d o d i c a m b i a r e l a s t o r i a n a t u r a l e d e l l a m a l a t t i a . Q u e s t o p e r d a r e u n ’ i n f o r m a z i o n e c o r r e t t a e , s o p r a t t u t t o , u n a v i s i o n e p i ù p o s i t i v a , i n u n a p r o g e t t u a l i t à d e l l a v i t a " . C o s ì C l a u d i o G a s p e r i n i , c o o r d i n a t o r e d e l g r u p p o d i s t u d i o S c l e r o s i m u l t i p l a d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a e d i r e t t o r e U o c N e u r o l o g i a e n e u r o f i s i o p a t o l o g i a A o S a n C a m i l l o F o r l a n i n i d i R o m a , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l v o d c a s t ‘ M i l l e S t o r i e ’ - r e a l i z z a t o d a M e r c k I t a l i a c o n i p a t r o c i n i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a ( A i s m ) e d e l l a S i n - d i c u i è d i s p o n i b i l e i l p r i m o e p i s o d i o s u l c a n a l e Y o u T u b e d e l l a f a r m a c e u t i c a . " O g g i n o i m e d i c i s i a m o m o l t o a v v a n t a g g i a t i - s p i e g a G a s p e r i n i - p e r c h é , m e n t r e l a c o m u n i c a z i o n e d i u n t e m p o " p u n t a v a a t r a n q u i l l i z z a r e , a n c h e " s e n z a a v e r e r e a l m e n t e l e c a p a c i t à d i c a m b i a r e l a m a l a t t i a , o g g i a b b i a m o d e l l e t e r a p i e m o l t o e f f i c a c i . A b b i a m o u n a s e n s i b i l i t à d i a g n o s t i c a m o l t o e l e v a t a : r i u s c i a m o a f a r e d i a g n o s i a n c o r a p r i m a c h e i l p a z i e n t e a b b i a m a n i f e s t a t o s i n t o m i . E a b b i a m o v i s t o c h e , u t i l i z z a n d o i n m a n i e r a o t t i m a l e t e r a p i e i n n o v a t i v e , c a m b i a m o l a s t o r i a n a t u r a l e d e l l a m a l a t t i a . A d e s e m p i o : u t i l i z z a n d o u n o d e i f a r m a c i p i ù e f f i c a c i , s i è v i s t o c h e u n p a z i e n t e p u ò a v e r e u n a r i c a d u t a o g n i c i n q u a n t ’ a n n i . Q u e s t o - s o t t o l i n e a - s i g n i f i c a n o n a v e r e p i ù r i c a d u t e c l i n i c h e " . L a d i a g n o s i p r i m a d e l l a c o m p a r s a d e i s e g n i c l i n i c i d i m a l a t t i a è p o s s i b i l e i n " t u t t i q u e i p a z i e n t i c h e , m a g a r i a c c i d e n t a l m e n t e , c i o è s e n z a a v e r m a i a v u t o u n a s i n t o m a t o l o g i a c l i n i c a , e s e g u o n o u n a r i s o n a n z a m a g n e t i c a , n e l c a s o , a d e s e m p i o , d i u n t r a u m a c r a n i c o - i l l u s t r a l ’ e s p e r t o - Q u e s t a p e r s o n a , s e p r e s e n t a d e i c r i t e r i c h e s o n o s t a t i a p p e n a p u b b l i c a t i , p u ò a v e r e u n a d i a g n o s i d i s c l e r o s i m u l t i p l a . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e n o i s t i a m o a n d a n d o i n c o n t r o a u n a d i a g n o s i q u a s i b i o l o g i c a e q u i n d i s i a m o a n c o r a p i ù i n g r a d o d i i n i z i a r e u n t r a t t a m e n t o p r e c o c e " e d e f f i c a c e .