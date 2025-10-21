M i l a n o , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " B i s o g n a f a r e u n c a m b i o d i p a s s o . L a p r o m o z i o n e , l ' i n f o r m a z i o n e e i l l a v o r o s u l l a c u l t u r a d e l l a d o n a z i o n e h a n n o d a t o r i s u l t a t i i m p o r t a n t i . I l f a t t o c h e d a a n n i a b b i a m o r a g g i u n t o l ' a u t o s u f f i c i e n z a d i s a n g u e è l a p r o v a c h e l e s t r u t t u r e e l e a s s o c i a z i o n i c h e p r o m u o v o n o l a c u l t u r a d e l l a d o n a z i o n e h a n n o l a v o r a t o b e n e . I c i r c a 1 . 8 0 0 . 0 0 0 d o n a t o r i s v o l g o n o r e g o l a r m e n t e i l l o r o c o m p i t o . B i s o g n a p e r ò f a r e d i p i ù , s o p r a t t u t t o p e r q u a n t o r i g u a r d a l a r a c c o l t a d i p l a s m a . L a d o m a n d a d i i m m u n o g l o b u l i n e e d e i f a t t o r i d e l l a c o a g u l a z i o n e c o n t i n u e r à a d a u m e n t a r e , e s a r à s e m p r e p i ù r i l e v a n t e " . S o n o l e p a r o l e d i T i z i a n o G a m b a , c o n s i g l i e r e n a z i o n a l e A v i s e c o m p o n e n t e d e l c o m i t a t o m e d i c o d e l l ' a s s o c i a z i o n e , a l d i g i t a l t a l k d i A d n k r o n o s d e d i c a t o a l t e m a d e l l a d i s p o n i b i l i t à d i p l a s m a d a c u i s i r i c a v a n o f a r m a c i e s s e n z i a l i p e r p e r s o n e c o n m a l a t t i e r a r e e i m m u n o d e f i c i e n z e . " L a p r i o r i t à p i ù i m p o r t a n t e è a u m e n t a r e l a d o t a z i o n e d e i s e p a r a t o r i - a f f e r m a G a m b a - N o i , c o m e a s s o c i a z i o n i , s i a m o i m p e g n a t i . N e l 2 0 2 4 l e p r o c e d u r e d i a f e r e s i e f f e t t u a t e n e l l e U d r ( l e U n i t à d i r a c c o l t a g e s t i t e d a l l ' a s s o c i a z i o n e , n o n d a l p u b b l i c o ) h a n n o r a p p r e s e n t a t o i l 3 2 % d e l t o t a l e , i n c r e s c i t a r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e , m e n t r e n e l p u b b l i c o l a r a c c o l t a è s t a g n a n t e . A l c u n e R e g i o n i p o t r e b b e r o f a r e m o l t o d i p i ù i n t e r m i n i d i r a c c o l t a d e l p l a s m a " . N e l d e t t a g l i o , i l l u s t r a i l c o n s i g l i e r e A v i s , " i n I t a l i a c i r c a i l 6 6 % d e i d o n a t o r i s o n o m a s c h i e i l 3 4 % f e m m i n e , u n a d i s t r i b u z i o n e s i m i l e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . I l 4 3 % d e i d o n a t o r i d o n a s a n g u e e i l 7 3 % d e l t o t a l e a n c h e p l a s m a . L ' a n d a m e n t o p e r c l a s s i d i e t à è p e n a l i z z a n t e , r i s p e c c h i a n d o l a d e m o g r a f i a g e n e r a l e d e l P a e s e . N e l l ' u l t i m o a n n o s i è r e g i s t r a t o u n i n c r e m e n t o t r a i g i o v a n i d a i 1 8 a i 2 5 a n n i , m a p o i l e p r e s e n z e c a l a n o t r a i 2 6 e i 5 5 a n n i , p e r r i p r e n d e r e d o p o i 5 5 . L e m o t i v a z i o n i p o s s o n o e s s e r e s o c i a l i , l a v o r a t i v e o d i a l t r o t i p o . E ' q u i n d i f o n d a m e n t a l e - s o t t o l i n e a - i n t e r v e n i r e s u i g i o v a n i e m a n t e n e r l i n e l s i s t e m a . P e r q u e s t o b i s o g n a i n v e s t i r e d i p i ù n e l l e a s s o c i a z i o n i c h e g i à o p e r a n o c o n s u c c e s s o " . N e l f r a t t e m p o " s t i a m o l a v o r a n d o p e r c o n v i n c e r e i d o n a t o r i d i s a n g u e a c o n t r i b u i r e a n c h e a l l a r a c c o l t a d i p l a s m a , d o v e s i a m o a n c o r a c a r e n t i . I r i s u l t a t i c i s o n o g i à : n e l 2 0 2 4 l a r a c c o l t a d i p l a s m a n e l l e U d r è a u m e n t a t a d e l 3 - 5 % , e n e i p r i m i m e s i d e l 2 0 2 5 c ' è s t a t o u n u l t e r i o r e i n c r e m e n t o d e l l ' 1 , 5 % r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e . Q u e s t o d i m o s t r a c h e g l i i n t e r v e n t i f u n z i o n a n o " , c o n c l u d e G a m b a .