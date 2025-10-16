R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " N e l 2 0 2 0 a b b i a m o l a n c i a t o l a ' C i r c u l a r f o r Z e r o ' , c h e c i h a p o s t o c o m e o b i e t t i v o n e l 2 0 4 5 d i a v e r e e m i s s i o n i z e r o , c h e c h i a r a m e n t e p e r u n a s o c i e t à f a r m a c e u t i c a , c h e c o m u n q u e h a i m p i a n t i d i p r o d u z i o n e , è u n o b i e t t i v o m o l t o s f i d a n t e . N o i g i à o g g i a b b i a m o t u t t e l e n o s t r e f a b b r i c h e c h e s i a f f i d a n o e s c l u s i v a m e n t e a f o n t i d i e n e r g i a r i n n o v a b i l i e c o n t i a m o a d a r r i v a r e n e l 2 0 4 5 a l l ' o b i e t t i v o . D a q u e s t o p o i n a s c o n o t a n t e a l t r e p r o g e t t u a l i t à , l a c u i c o s a p i ù i m p o r t a n t e è f a r s ì c h e s i a n o t a n g i b i l i e c a l a t e s u l t e r r i t o r i o " . C o s ì A l f r e d o G a l l e t t i , c o r p o r a t e v i c e p r e s i d e n t e g m N o v o N o r d i s k I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o A d n k r o n o s Q & A ‘ S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ’ t e n u t o s i o g g i a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . c h e h a r i c o r d a t o c o m e i l c a m m i n o d e l l ' a z i e n d a i n a m b i t o d i s o s t e n i b i l i t à s i a i n i z i a t o 5 0 a n n i f a , n e l 1 9 7 5 . " U n a d e l l e p r o g e t t u a l i t à a c u i t e n g o m a g g i o r m e n t e - h a c o n t i n u a t o - è i l n o s t r o ' C i t i e s f o r B e t t e r H e a l t h ' , c h e è u n a p a r t n e r s h i p f a t t a c o n v a r i e c i t t à a l i v e l l o d i t u t t o i l m o n d o , c h e i n i z i a d a d i e c i a n n i f a . E n o i i n I t a l i a a b b i a m o p a r t n e r s h i p c o n v a r i c o m u n i e c o p r i a m o 2 3 m i l i o n i d i i t a l i a n i , c o n p r o g e t t u a l i t à p i c c o l e e b e n s p e c i f i c h e , f a t t e i n a c c o r d o c o n l e i s t i t u z i o n i l o c a l i e s e c o n d o i b i s o g n i d i c i a s c u n a c i t t à o d i c i a s c u n a r e a l t à . P e r c h é p o i c h i a r a m e n t e q u e s t o o b i e t t i v o , l a n o s t r a a m b i z i o n e n o n l a p o s s i a m o r a g g i u n g e r e d a s o l i e c h i a r a m e n t e t u t t i g l i a t t o r i d e v o n o p r e n d e r v i p a r t e " , h a s o t t o l i n e a t o . E G a l l e t t i h a s o t t o l i n e a t o c h e " a b b i a m o m o l t a a t t e n z i o n e p e r l a b i o d i v e r s i t à , c o n a d e s e m p i o u n ' o a s i e c o l o g i c a c o n 6 0 m i l a a p i , i n T o s c a n a , c h e a b b i a m o c r e a t o p e r c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e i l n o s t r o i m p e g n o p e r l a b i o d i v e r s i t à " . " E c ' è a n c h e i n n o v a z i o n e d a l p u n t o d i v i s t a a m b i e n t a l e e d i s o s t e n i b i l i t à n e i n o s t r i p r o d o t t i . Q u a l c h e m e s e f a a b b i a m o l a n c i a t o l a p r i m a i n s u l i n a s e t t i m a n a l e a l m o n d o . C h i a r a m e n t e l e n o s t r e p e n n e s o n o u s a e g e t t a , m e n t r e p r i m a u n ' i n i e z i o n e g i o r n a l i e r a r i c h i e d e v a c h i a r a m e n t e u n o s p r e c o d i p l a s t i c a c h e d e v e e s s e r e s m a l t i t a . N o i n o n s o l o n e a b b i a m o u n a s e t t i m a n a l e , m a a b b i a m o a n c h e m e s s o i n p i e d i u n s i s t e m a d i r i c i c l o c h e s i c h i a m a R e M e d , i n s e t t e c i t t à i t a l i a n e c o n p i ù d i 2 3 0 f a r m a c i e d o v e i l p a z i e n t e p u ò r i p o r t a r e q u e s t e p e n n e u n a v o l t a u t i l i z z a t e e n o i l e r i c i c l i a m o e d a q u e s t o f a c c i a m o s v a r i a t i m a t e r i a l i " , h a c o n c l u s o .