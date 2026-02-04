R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a f e l i c i t à n o n a r r i v a q u a n d o t u t t o s i f e r m a , m a q u a n d o s m e t t i a m o d i o p p o r c i a l n o s t r o m o v i m e n t o n a t u r a l e . N o i s i a m o e l e t t r o n i , n o n s o p r a m m o b i l i . E l ' e l e t t r o n e n o n s t a m a i f e r m o , i m m o b i l e i n u n p u n t o p r e c i s o , m a s a l t a e c a m b i a l i v e l l o e n e r g e t i c o . P a s s a d a u n o s t a t o a l l ’ a l t r o . E q u a n d o l o f a , s u c c e d e u n a c o s a s t r a o r d i n a r i a : e m e t t e l u c e . L a l u c e n a s c e d a l c a m b i a m e n t o , n o n d a l l a s t a s i . U n e l e t t r o n e c h e r e s t a f e r m o n o n p r o d u c e n u l l a . U n e l e t t r o n e c h e f a u n s a l t o p r o d u c e u n f o t o n e . P r o d u c e e n e r g i a v i s i b i l e " . R a c c o n t a c o s ì l a s u a i d e a d i f e l i c i t à G a b r i e l l a G r e i s o n , f i s i c a e s c r i t t r i c e , a u t r i c e d e l l i b r o ' L a l u n g h e z z a d ’ o n d a d e l l a f e l i c i t à ' , s u g l i s c a f f a l i c o n M o n d a d o r i , p a r l a n d o a l l ' A d n k r o n o s . L i b r o d a c u i G r e i s o n , t r a l e v o c i i t a l i a n e p i ù a u t o r e v o l i n e l r a c c o n t o d e l l a s c i e n z a , t r a e a n c h e u n o s p e t t a c o l o t e a t r a l e l a c u i a n t e p r i m a s i t e r r à q u e s t a s e r a a l t e a t r o M a n z o n i d i R o m a . ﻿ S e c o n d o G r e i s o n , d u n q u e l a f e l i c i t à è u n c o n t i n u o m o v i m e n t o : " E ' a v e r e i l c o r a g g i o d i s a l t a r e , a c c e t t a r e l ’ o s c i l l a z i o n e e p e r m e t t e r e a l l a l u c e d i u s c i r e q u a n d o a r r i v a i l m o m e n t o g i u s t o . L a f e l i c i t à n o n è u n p r e m i o m o r a l e , m a u n f e n o m e n o d i r i s o n a n z a : a c c a d e q u a n d o s m e t t i a m o d i i m i t a r e f r e q u e n z e a l t r u i e i n i z i a m o a v i b r a r e n e l l a n o s t r a " . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e " q u a n d o u n a p e r s o n a c a m b i a , q u a n d o a t t r a v e r s a u n a c r i s i , q u a n d o r a l l e n t a , q u a n d o s e m b r a ' n o n d e f i n i t a ' , n o n s t a f a l l e n d o m a s t a f a c e n d o u n s a l t o e n e r g e t i c o . E o g n i s a l t o , s e a v v i e n e n e l m o d o g i u s t o , e m e t t e l u c e . M a g a r i n o n s u b i t o , m a g a r i n o n p e r g l i a l t r i , m a l a p r o d u c e " , a s s i c u r a G r e i s o n . I l l i b r o " p a r t e d a u n a t e s i s e m p l i c e e s p i e t a t a : l a f e l i c i t à n o n è u n o s t a t o d ’ a n i m o , è u n o s t a t o f i s i c o . E r a c c o n t a c o m e l a f i s i c a q u a n t i s t i c a a b b i a i n s e g n a t o a l N o v e c e n t o u n a v e r i t à d e s t a b i l i z z a n t e : n u l l a è f e r m o , n u l l a è d e f i n i t i v o , t u t t o o s c i l l a . E s e l a m a t e r i a v i v e d i o s c i l l a z i o n i , a l l o r a a n c h e l e n o s t r e v i t e f u n z i o n a n o c o s ì " . ﻿ I l t i t o l o d e l l i b r o , ‘ L a l u n g h e z z a d ’ o n d a d e l l a f e l i c i t à ’ p a r t e d a u n ’ i n t u i z i o n e d i L o u i s d e B r o g l i e , t r a i p i ù g i o v a n i c r e a t o r i d e l l a f i s i c a q u a n t i s t i c a , p r e m i o N o b e l n e l 1 9 2 9 : l ’ i d e a c h e o g n i p a r t i c e l l a a b b i a u n ’ o n d a a s s o c i a t a . I l p r e m i o N o b e l p e r l a f i s i c a d e l 1 9 2 9 e " g l i a l t r i c r e a t o r i d e l l a f i s i c a q u a n t i s t i c a h a n n o c a m b i a t o i l m o n d o m e n t r e d u b i t a v a n o d i t u t t o , d i e q u i l i b r i i n s t a b i l i , d i s a l t i i m p r o v v i s i , d i a t t e s e c h e n o n s o n o v u o t i m a p r e p a r a z i o n e . Q u a n d o L o u i s d e B r o g l i e s c o p r e c h e o g n i p a r t i c e l l a p o s s i e d e u n a l u n g h e z z a d ’ o n d a , m a n d a i n f r a n t u m i l ’ i d e a d i u n m o n d o r i g i d o e p r e v e d i b i l e . L a m a t e r i a n o n è s o l o m a s s a . È r i t m o . N e l l i b r o p r e n d o q u e l l a i n t u i z i o n e e l a p o r t o f u o r i d a l l a b o r a t o r i o : s e t u t t o c i ò c h e e s i s t e h a u n a f r e q u e n z a , a l l o r a a n c h e n o i n e a b b i a m o u n a . E m o z i o n i , d e s i d e r i , s c e l t e , p e r f i n o l e c r i s i n o n s o n o a n o m a l i e : s o n o v a r i a z i o n i d i f r e q u e n z a . C a m b i a m o , c i s p o s t i a m o , c i d i s a l l i n e i a m o , c i r i a c c o r d i a m o . È f i s i c a , p r i m a a n c o r a c h e p s i c o l o g i a " . " R a c c o n t o - p r o s e g u e l ' a u t r i c e - c o m e l a s c i e n z a c i a b b i a f o r n i t o u n v o c a b o l a r i o n u o v o p e r p a r l a r e d i f r a g i l i t à , p o s s i b i l i t à , s c e l t a . M a o g g i q u e s t o m e s s a g g i o è a n c h e u n a d i f e s a n e c e s s a r i a . D o b b i a m o d i f e n d e r e l ’ i d e a d i n o n d e f i n i b i l i t à e d i n o n v e l o c i t à , d u e d i m e n s i o n i c h e s t a n n o l e n t a m e n t e s c o m p a r e n d o d a l r a c c o n t o p u b b l i c o . C i s t a n n o a b i t u a n d o a i d e n t i t à r i g i d e , a v i t e d a d e s c r i v e r e i n u n a r i g a , a b i o g r a f i e c o m p r e s s e , o t t i m i z z a t e , a c c e l e r a t i s s i m e . I n t e l e v i s i o n e v e d i a m o p e r s o n e p e r f e t t a m e n t e d e f i n i t e , e t i c h e t t a t e , i n c a s e l l a t e , c h e r e c i t a n o u n a p a r t e c o m e s e f o s s e l ’ u n i c a p o s s i b i l e . T u t t i i n t e r p r e t a n o u n r u o l o , o s p i t i , e s p e s s o g i o r n a l i s t i e o p i n i o n i s t i . C i s t a n n o a l l e n a n d o a u n s a p e r e i s t a n t a n e o : l i b r i c h e p r o m e t t o n o d i s p i e g a r e t u t t o i n c i n q u e m i n u t i , c o n t e n u t i s c i e n t i f i c i c o m p r e s s i i n p o c h i s e c o n d i , u n a d i v u l g a z i o n e s e m p r e p i ù r a p i d a , a n s i o g e n a , p e r f o r m a t i v a . M a l a r e a l t à è u n ’ a l t r a . N o i n o n s i a m o f a t t i c o s ì . E s o p r a t t u t t o s i a m o p i ù l e n t i . I r a g a z z i h a n n o u n b i s o g n o e n o r m e d i e s s e r e c o n f o r t a t i s u q u e s t o p u n t o : n o n s a p e r e a n c o r a c h i s i è n o n è u n d i f e t t o , è u n a c o n d i z i o n e n a t u r a l e . C a m b i a r e i d e a n o n è i n c o e r e n z a , è e v o l u z i o n e . R a l l e n t a r e n o n è f a l l i r e , è a s c o l t a r e i l p r o p r i o t e m p o i n t e r n o . L a f i s i c a q u a n t i s t i c a l o d i c e c h i a r a m e n t e : p r i m a d i o g n i m i s u r a c ’ è u n o s p a z i o d i p o s s i b i l i t à . E q u e l l o s p a z i o v a p r o t e t t o . I l m e s s a g g i o d e l l i b r o è n e t t o : n o n b i s o g n a e s s e r e m a t e r i a r i g i d a , m a m a t e r i a o s c i l l a n t e . N o n r i g i d i m a c o n u n a f r e q u e n z a d a a c c o r d a r e . C o n s é s t e s s i , c o n i l t e m p o c h e s i s t a v i v e n d o , c o n c i ò c h e s i è d i v e n t a t i " . I l l a v o r o d i G a b r i e l l a G r e i s o n a r r i v a a n c h e i n t e a t r o , R o m a . L o s p e t t a c o l o a l t e a t r o M a n z o n i " è u n ’ a n t e p r i m a , p e n s a t a e c o s t r u i t a a p p o s t a i n p r o s s i m i t à d e l l ’ u s c i t a d e l l i b r o . I l m i o è ' t e a t r o d i n a r r a z i o n e e p r o s a s c i e n t i f i c a " . I l t o u r v e r o e p r o p r i o d e l l o s p e t t a c o l o , c o n l a d i s t r i b u z i o n e d i M i s m a o n d a , i n i z i e r à d a l l a p r i m a v e r a . D a l ì g i r e r à l ’ I t a l i a e a p p r o d e r à s t a b i l m e n t e n e i t e a t r i a p a r t i r e d a l l a p r o s s i m a s t a g i o n e . " E q u a n d o d i c o c h e ' g i r e r à ' , l o i n t e n d o i n s e n s o l e t t e r a l e : i m i e i s p e t t a c o l i n o n s m e t t o n o m a i d i g i r a r e e v a n n o a n c h e a l l ' e s t e r o . I n q u e s t o m o m e n t o h o i n r e p e r t o r i o 1 4 s p e t t a c o l i t e a t r a l i , c i a s c u n o t r a t t o d a u n m i o l i b r o " .