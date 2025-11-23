R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , h a i n c o n t r a t o a m a r g i n e d e l V e r t i c e G 2 0 i l P r i m o M i n i s t r o d e l l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e D e m o c r a t i c a d i E t i o p i a , A b i y A h m e d A l i . S i l e g g e i n u n a n o t a d i P a l a z z o C h i g i . I l c o l l o q u i o h a c o n f e r m a t o l ' e c c e l l e n z a d e l l e r e l a z i o n i b i l a t e r a l i e l ' a p p r e z z a m e n t o d a p a r t e e t i o p i c a p e r l e n u m e r o s e i n i z i a t i v e i n c o r s o d i a t t u a z i o n e n e l l ’ a m b i t o d e l P i a n o M a t t e i , c o m p r e s a l ' i n i z i a t i v a d e l l a c o n v e r s i o n e d e l d e b i t o d e l l e N a z i o n i a f r i c a n e r e c e n t e m e n t e a v v i a t a . I l c o l l o q u i o h a i n o l t r e o f f e r t o l ' o c c a s i o n e p e r u n o s c a m b i o s u l p r o s s i m o V e r t i c e I t a l i a A f r i c a d a t e n e r s i n e l 2 0 2 6 e d i p r o s p e t t i v e s u i p r i n c i p a l i t e m i r e g i o n a l i a f r i c a n i e i n t e r n a z i o n a l i .