R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i e i l P r i m o M i n i s t r o i n d i a n o N a r e n d r a M o d i s i s o n o i n c o n t r a t i a l m a r g i n e d e l V e r t i c e G 2 0 a J o h a n n e s b u r g , s e g n a n d o i l s e s t o c o l l o q u i o b i l a t e r a l e i n t r e a n n i . S i l e g g e i n u n a n o t a d i P a l a z z o C h i g i . D u r a n t e i l c o l l o q u i o , i d u e L e a d e r h a n n o r i b a d i t o l ’ i m p e g n o a r a f f o r z a r e i l p a r t e n a r i a t o I t a l i a - I n d i a e a p r o s e g u i r e l ’ a t t u a z i o n e d e l P i a n o d ’ A z i o n e S t r a t e g i c o C o n g i u n t o 2 0 2 5 - 2 0 2 9 i n s e t t o r i c h i a v e c o m e c o m m e r c i o , s c i e n z a , t e c n o l o g i a , e n e r g i a , d i f e s a , s p a z i o e c o n n e t t i v i t à . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a d e d i c a t a a l l a c o o p e r a z i o n e n e l c a m p o d e l l a s i c u r e z z a , a m b i t o n e l q u a l e i d u e C a p i d i G o v e r n o h a n n o l a n c i a t o u n ’ i n i z i a t i v a b i l a t e r a l e p e r c o m b a t t e r e l e n u o v e m o d a l i t à d i f i n a n z i a m e n t o d e l l e r e t i t e r r o r i s t i c h e c h e s e m p r e p i ù s p e s s o r i c o r r o n o a t e c n o l o g i e d i g i t a l i . I l P r e s i d e n t e M e l o n i e i l P r i m o M i n i s t r o M o d i h a n n o i n f i n e d i s c u s s o l ’ a v v i o d i u n n u o v o p r o g e t t o n e l c a m p o d e l l ’ i n n o v a z i o n e , a t t r a v e r s o u n c e n t r o c h e a v r à l ’ o b i e t t i v o d i a c c e l e r a r e s t a r t - u p e s v i l u p p a r e c o l l a b o r a z i o n i t r a i m p r e s e e d e n t i d i r i c e r c a .