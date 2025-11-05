R o m a , 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " A p p r o v a t o a l l a C a m e r a i l d d l c o s t i t u z i o n a l e d i m o d i f i c a a l l o S t a t u t o d e l F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a p e r l a r e i n t r o d u z i o n e d e l l e P r o v i n c e e l e t t i v e , a g g i u n g e n d o a i v o t i d e l l a m a g g i o r a n z a a n c h e d i v e r s i d a l l ’ o p p o s i z i o n e . U n s e g n a l e p o s i t i v o e i m p o r t a n t e . Q u e l l a d i o g g i è l a t e r z a l e t t u r a , r e s t a o r a s o l o l ’ u l t i m o p a s s a g g i o i n S e n a t o p e r c o n c l u d e r e i l p e r c o r s o d i q u e s t o p r o v v e d i m e n t o , f o r t e m e n t e r i c h i e s t o e s o l l e c i t a t o d a l l a R e g i o n e a l P a r l a m e n t o . S i a m o d u n q u e a l l a v o l a t a f i n a l e , a v a n t i c o s ì ” . L o h a d e t t o R o b e r t o C a l d e r o l i , M i n i s t r o p e r g l i A f f a r i r e g i o n a l i e l e a u t o n o m i e .