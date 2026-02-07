R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l 2 3 % d e g l i i t a l i a n i h a f i d u c i a i n R o b e r t o V a n n a c c i e u n ' a n a l o g a p e r c e n t u a l e s a r e b b e d i s p o s t a a v o t a r e i l s u o p a r t i t o F u t u r o n a z i o n a l e , c h e h a u n b a c i n o p o t e n z i a l e d e l 7 % . A r i l e v a r l o u n s o n d a g g i o d e l l ' I s t i t u t o P i e p o l i . D i s p o s t i a v o t a r l o i l 3 7 p e r c e n t o d e g l i e l e t t o r i d i c e n t r o d e s t r a ( 3 5 F d i , 3 9 F i , 4 5 L e g a ) , i l 1 3 d i q u e l l i d e l c e n t r o s i n i s t r a , i l 9 d i q u e l l i M 5 S .