R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i l n u o v o p a r t i t o g u i d a t o d a l g e n e r a l e V a n n a c c i e n t r a u f f i c i a l m e n t e n e l g r u p p o E s n , l a f a m i g l i a p o l i t i c a e u r o p e a f o n d a t a d a A l t e r n a t i v e f u r D e u t s c h l a n d . U n p a r t i t o c h e è s t a t o c l a s s i f i c a t o d a i S e r v i z i s e g r e t i t e d e s c h i c o m e u n m o v i m e n t o a n t i d e m o c r a t i c o e a r i s c h i o e v e r s i v o , e c h e è d i v e n t a t o i n G e r m a n i a i l c r o c e v i a t r a i l P a r l a m e n t o e l a c o m p o s i t a g a l a s s i a d e l l ' e s t r e m i s m o n e o n a z i s t a , c h e s i s t a m u o v e n d o s u l p i a n o s o c i a l e p e r l o g o r a r e l ' i n t e r o t e s s u t o d e m o c r a t i c o d e l P a e s e p i ù g r a n d e d ' E u r o p a ” . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a v i v a . “ M a , a l t e m p o s t e s s o , F u t u r o N a z i o n a l e - a g g i u n g e - è n e l p e r i m e t r o d e l G o v e r n o M e l o n i , n e h a v o t a t o l a f i d u c i a a l s u o b a t t e s i m o p a r l a m e n t a r e , e s i r i c o n o s c e n e l s o s t e g n o a l l ' E s e c u t i v o i t a l i a n o s i a p u r e s f i d a n d o l o s u l l e p o s i z i o n i f i l o p u t i n i a n e e a p e r t a m e n t e r a z z i s t e c o m e l a r e m i g r a z i o n e , c h e n o n a c a s o è u n c a v a l l o d i b a t t a g l i a d i A f D . Q u i n d i v a p o s t o u n p r o b l e m a p o l i t i c o a G i o r g i a M e l o n i : v a t u t t o b e n e a d a v e r e i n m a g g i o r a n z a u n p a r t i t o c o n t a l i c a r a t t e r i s t i c h e ? D o p o a v e r p a s s a t o a n n i d i m a q u i l l a g e p e r t e n t a r e d i m o s t r a r e u n v o l t o e u r o p e o e d e u r o p e i s t a , l ' a s s e r i t o c o n s e r v a t o r i s m o d i G i o r g i a M e l o n i i n r e a l t à a f f i o r a p e r c i ò c h e è r e a l m e n t e : e c i o è u n m o v i m e n t o r e a z i o n a r i o d i d e s t r a . C h e e v i d e n t e m e n t e s i t r o v a a s u o a g i o c o n g l i O r b a n c h e m e t t o n o i v e t i a f a v o r e d i M o s c a , e c o n i f u t u r i s t i c h e p o r t a n o i n I t a l i a l ' a g e n d a n e o n a z i . E p e r f o r t u n a c h e q u a l c u n o v o l e v a s p i e g a r c i c h e l e i e r a l a n u o v a M e r k e l . . . " .