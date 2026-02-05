C h i e t i , 0 5 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - E ’ d o n n a e h a 6 3 a n n i l a p r i m a p a z i e n t e i n I t a l i a a e s s e r e t r a t t a t a c o n P s i l o c i b i n a . L a s o m m i n i s t r a z i o n e è a v v e n u t a q u e s t a m a t t i n a p r e s s o l a c l i n i c a p s i c h i a t r i c a d e l l ’ o s p e d a l e S a n t i s s i m a A n n u n z i a t a d i C h i e t i n e l l ’ a m b i t o d i u n a s p e r i m e n t a z i o n e c l i n i c a p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a d e p r e s s i o n e r e s i s t e n t e , c o n d o t t a d a l l ’ é q u i p e d i G i o v a n n i M a r t i n o t t i , D i r e t t o r e d e l l ’ U n i t à o p e r a t i v a . L a 6 3 e n n e h a a s s u n t o u n a c o m p r e s s a c o n t e n e n t e i l p r i n c i p a l e p r i n c i p i o a t t i v o d e i c o s i d d e t t i f u n g h i p s i c h e d e l i c i . L a p r o c e d u r a s i è s v o l t a r e g o l a r m e n t e e , a l m o m e n t o , n o n s o n o s t a t e r i l e v a t e p a r t i c o l a r i c r i t i c i t à c l i n i c h e . L a p a z i e n t e è a t t u a l m e n t e s o t t o o s s e r v a z i o n e , c o m e p r e v i s t o d a l p r o t o c o l l o s p e r i m e n t a l e . I l d i s e g n o d e l l o s t u d i o è r a n d o m i z z a t o e i n d o p p i o c i e c o : n é i p a z i e n t i n é i c l i n i c i s a n n o s e v e n g a s o m m i n i s t r a t o i l c o m p o s t o a t t i v o o u n p l a c e b o . L a p a z i e n t e p o t r e b b e d u n q u e a v e r r i c e v u t o p s i l o c i b i n a o p p u r e u n a c o m p r e s s a p l a c e b o , c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a a g a r a n t i r e l a s o l i d i t à s c i e n t i f i c a d e i r i s u l t a t i . I l p r o t o c o l l o p r e v e d e u n a s e c o n d a s o m m i n i s t r a z i o n e d e l l o s t e s s o t r a t t a m e n t o f a r m a c o l o g i c o a d i s t a n z a d i t r e s e t t i m a n e , s e g u i t a d a u n a t t e n t o f o l l o w - u p c l i n i c o p e r v a l u t a r e l ’ e v o l u z i o n e d e i s i n t o m i d e p r e s s i v i n e l t e m p o . L a s p e r i m e n t a z i o n e è r i v o l t a e s c l u s i v a m e n t e a p a z i e n t i a f f e t t i d a d e p r e s s i o n e r e s i s t e n t e a i f a r m a c i , u n a c o n d i z i o n e c l i n i c a c o m p l e s s a c h e n o n r i s p o n d e a d e g u a t a m e n t e a l l e t e r a p i e a n t i d e p r e s s i v e c o n v e n z i o n a l i . “ Q u e s t o p r i m o t r a t t a m e n t o - s o t t o l i n e a M a r t i n o t t i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o a l l ’ u n i v e r s i t à G a b r i e l e d ’ A n n u n z i o - r a p p r e s e n t a u n p a s s a g g i o s t o r i c o p e r l a r i c e r c a c l i n i c a i t a l i a n a n e l c a m p o d e l l e n e u r o s c i e n z e e d e l l a p s i c h i a t r i a , c h e a p r e n u o v e p r o s p e t t i v e p e r l o s t u d i o d i a p p r o c c i t e r a p e u t i c i i n n o v a t i v i n e i d i s t u r b i d e l l ’ u m o r e ” . U n e l e m e n t o d i s t i n t i v o d e l l o s t u d i o è l ’ i n t e g r a z i o n e c o n l a s t i m o l a z i o n e m a g n e t i c a t r a n s c r a n i c a ( T m s ) , u n a t e c n i c a d i b r a i n s t i m u l a t i o n n o n i n v a s i v a . T u t t i i p a z i e n t i a r r u o l a t i r i c e v o n o u n t r a t t a m e n t o c o n T m s : c h i a s s u m e i l p l a c e b o f a r m a c o l o g i c o r i c e v e u n a T m s a t t i v a , m e n t r e c h i a s s u m e l a p s i l o c i b i n a r i c e v e u n a s t i m o l a z i o n e m a g n e t i c a s h a m ( p l a c e b o ) . I n q u e s t o m o d o , e n t r a m b i i g r u p p i h a n n o a c c e s s o a u n i n t e r v e n t o p o t e n z i a l m e n t e e f f i c a c e , g a r a n t e n d o a l c o n t e m p o l ’ e q u i l i b r i o e t i c o e m e t o d o l o g i c o d e l l a r i c e r c a .