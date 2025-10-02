R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a l o t t a a l f u m o " n o n p u ò p r e s c i n d e r e d a u n c a m b i a m e n t o n e l l ' a p p r o c c i o a i p r o d o t t i a l t e r n a t i v i a l l e s i g a r e t t e " c h e o g g i s o n o u s a t i d a l l a p o p o l a z i o n e , d a l l e e - c i g a i p r o d o t t i a t a b a c c o r i s c a l d a t o , m a c h e n o n " v e n g o n o c o n s i d e r a t i a n c o r a c o m e s t r a t e g i a e f f i c a c e p e r l a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o . " E ' i l m e s s a g g i o c o n d i v i s o d a i m e d i c i e d e s p e r t i i n t e r v e n u t i a l l a s e c o n d a g i o r n a t a d e l l ' o t t a v o ' S u m m i t T o b a c c o H a r m R e d u c t i o n ' d i A t e n e p r o m o s s o d a S c o h r e , u n ' a s s o c i a z i o n e i n d i p e n d e n t e c h e s i b a t t e p e r r i n n o v a r e l e s t r a t e g i e d i r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d a f u m o . T r a i r e l a t o r i P a s q u a l e C a p o n n e t t o , d o c e n t e d i P s i c o l o g i a c l i n i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i C a t a n i a , c h e h a p r e s e n t a t o i d a t i d e l p r o g e t t o d i a p p l i c a z i o n e d e l m e t o d o D e l p h i n e l c a m p o d e l l a r i c e r c a s u l l e m i g l i o r i s t r a t e g i e p e r r i d u r r e i l r i s c h i o d a f u m o . I l m e t o d o D e l p h i è u n a t e c n i c a d i i n d a g i n e c h e p r e v e d e i l c o i n v o l g i m e n t o d i u n g r u p p o d i e s p e r t i a t t r a v e r s o p i ù f a s i d i v a l u t a z i o n e , c o n l ' o b i e t t i v o d i r a g g i u n g e r e u n c o n s e n s o s u u n d e t e r m i n a t o t e m a . " I n I t a l i a l a p e r c e n t u a l e d i f u m a t o r i d i s i g a r e t t e è c i r c a d e l 2 0 % , s i g n i f i c a 8 0 m i l a m o r t i l ' a n n o . I n p i ù r i m a n e l o n t a n o l ' o b i e t t i v o p r e v i s t o d a l l ' O m s d i r i d u r r e d e l 3 0 % i t a s s i d i f u m o e n t r o i l 2 0 3 0 - h a s p i e g a t o C a p o n n e t t o - L a D e l p h i C o n s e n s u s è u n a m e t o d o l o g i a s t r u t t u r a t a p e r r a c c o g l i e r e e f a r c o n v e r g e r e l e o p i n i o n i d i u n g r u p p o d i e s p e r t i s u t e m a t i c h e s p e c i f i c h e , u t i l i z z a n d o u n p r o c e s s o i t e r a t i v o i n p i ù f a s i . A b b i a m o r i u n i t o 2 0 e s p e r t i i t a l i a n i i n d i v e r s i c a m p i ( p s i c h i a t r i a , c a r d i o l o g i a , p n e u m o l o g i a , p s i c o l o g i a ) , s e l e z i o n a t i i n b a s e a l l a l o r o e s p e r i e n z a s c i e n t i f i c a e p e r l e p u b b l i c a z i o n i n e l c a m p o d e l f u m o e d e l l a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o . I l l a v o r o a v e v a c o m e o b i e t t i v o v a l u t a r e l ' e f f i c a c i a n e l l a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d a f u m o d e i p r o d o t t i a l t e r n a t i v i a t a b a c c o r i s c a l d a t o e d e - c i g . M a v o l e v a m o a n c h e a n a l i z z a r e l e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e , q u e l l a d i c e s s a z i o n e e r i d u z i o n e d e l c o n s u m o d i t a b a c c o , v a l u t a r e i l r u o l o d e i p r o d o t t i a l t e r n a t i v i e i d e n t i f i c a r e l e a r e e d o v e c ' e r a c o n s e n s o e q u e l l e n o n c ' e r a . T u t t i g l i e s p e r t i h a n n o c o n d i v i s o l e p r i o r i t à : s i d e v e p r e v e n i r e l ' a c c e s s o a l f u m o e p r o m u o v e l a c e s s a z i o n e . C ' è s t a t o c o n s e n s o u n a n i m e s u l f a t t o c h e a z z e r a r e i l f u m o d i s i g a r e t t e t r a d i z i o n a l i è u n a p r i o r i t à d i s a l u t e p u b b l i c a e o c c o r r e i n v e s t i r e s u l l ' i n f o r m a z i o n e s c i e n t i f i c a s u i n u o v i p r o d o t t i " . " L e a u t o r i t à i n t e r n a z i o n a l i - h a s o t t o l i n e a t o C a p o n n e t t o - h a n n o c o n f e r m a t o c i ò c h e e r a g i à s t a t o c o n f e r m a t o n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i , o v v e r o c h e l e s i g a r e t t e e l e t t r o n i c h e e i p r o d o t t i a t a b a c c o r i s c a l d a t o p r o d u c o n o m e n o s o s t a n z e n o c i v e r i s p e t t o a l l e s i g a r e t t e . L a r e v i s i o n e d i 5 6 r i c e r c h e e 2 9 s t u d i r a n d o m i z z a t i h a e v i d e n z i a t o c h e l e e - c i g a u m e n t a n o i t a s s i d i c e s s a z i o n e d a l f u m o r i s p e t t o a l l e t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e . I n c o n c l u s i o n e , è i m p o r t a n t e p r o m u o v e r e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e v o l t e p r i n c i p a l m e n t e a p r e v e n i r e e f a v o r i r e l ' a b b a n d o n o d e l f u m o , a d o t t a r e u n a b u o n a p o l i t i c a p e r l a c e s s a z i o n e d e l t a b a g i s m o o f f r e n d o a i f u m a t o r i c h e n o n s m e t t o n o d i v e r s e a l t e r n a t i v e p e r o t t e n e r e l ' o b i e t t i v o p r i n c i p a l e c h e è l a c e s s a z i o n e c o m p l e t a , n o n c h é , i n a l t e r n a t i v a , l a r i d u z i o n e d i p r o d o t t i d a f u m o " . Q u a n t o a l l a l e g i s l a z i o n e a n t i f u m o , g l i e s p e r t i h a n n o c o n c o r d a t o s u l l a r i l e v a n z a d i p o l i t i c h e d i p r e v e n z i o n e e i n i z i a z i o n e , e a c c o l t o l a p r o s p e t t i v a d i i n t e r v e n t i p r o p o r z i o n a t i a l r i s c h i o d e i d i v e r s i p r o d o t t i . A l p r o g e t t o h a p a r t e c i p a t o a n c h e F r a n c e s c o F e d e l e , p r o f e s s o r e e m e r i t o d i C a r d i o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à S a p i e n z a d i R o m a e p r e s i d e n t e d e l l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e r i c e r c h e c a r d i o v a s c o l a r i ( I n r c ) , t r a i r e l a t o r i d e l p a n e l . " I l p r o s s i m o p a s s o p o t r e b b e e s s e r e q u e l l o d i a l l a r g a r e i l n u m e r o d i p a r t e c i p a n t i a l l a C o n s e n s u s , c o i n v o l g e n d o l e i s t i t u z i o n i " , h a d e t t o i l c a r d i o l o g o . I l p a n e l h a v i s t o a n c h e l ' i n t e r v e n t o d i L u b o s P e t r u z e l k a , o n c o l o g o d e l l ' u n i v e r s i t à d i P r a g a . " N o n è p o s s i b i l e e l i m i n a r e c o m p l e t a m e n t e i l c a n c r o d a l l a ' m a p p a ' d e l l e m a l a t t i e u m a n e - h a p r e c i s a t o - m a p o s s i a m o r i d u r n e i l r i s c h i o , q u i n d i d o b b i a m o p u n t a r e s u l l a p r e v e n z i o n e c h e p u ò e s s e r e p r i m a r i a , s e c o n d a r i a e t e r z i a r i a . N e l l a p r i m a d e v e e s s e r e i n s e r i t a l a r i d u z i o n e d e l d a n n o . I n R e p u b b l i c a C e c a a b b i a m o c r e a t o l a p r i m a C o n s e n s u s s u l l a r i d u z i o n e d e l d a n n o n e l l a p r e v e n z i o n e d e l c a n c r o e a b b i a m o p u b b l i c a t o i r i s u l t a t i s u l l a r i v i s t a ' C l i n i c a l O n c o l o g y ' . L a s i n t e s i è c h e l ' e l i m i n a z i o n e c o m p l e t a d e i f a t t o r i d i r i s c h i o n o n è s e m p r e p o s s i b i l e , m a l a r i d u z i o n e d e l d a n n o è i l m o d o p e r m i t i g a r e i r i s c h i a t t r a v e r s o a p p r o c c i p r a t i c i , i n n o v a t i v i e a c c e s s i b i l i b a s a t i s u d a t i c o n c r e t i . C i s o n o 3 0 p o s s i b i l i f a t t o r i d i r i s c h i o m o d i f i c a b i l i , m a l a r i d u z i o n e d e l d a n n o d a f u m o d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t a p r i o r i t a r i o . C i s o n o a n c o r a d e l l e b a r r i e r e , c o m e a d e s e m p i o l a s c a r s a c o n s a p e v o l e z z a d e i m e d i c i e d e l l e i s t i t u z i o n i s u q u e s t a s t r a t e g i a " . I g n a t i o s I k o n o m i d i s , p r o f e s s o r e d i C a r d i o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à d i A t e n e e p r e s i d e n t e d i S c o h r e , h a d e l i n a t o l e c o n c l u s i o n i . " E ' n e c e s s a r i o c h e c i s i a n o s t r u t t u r e d e d i c a t e a l l e p e r s o n e c h e s c e l g o n o d i s m e t t e r e d i f u m a r e e i m e d i c i d i b a s e d e v o n o e s s e r e c o i n v o l t i i n q u e s t o p r o c e s s o , c o s ì c o m e g l i o n c o l o g i ; t u t t i i m e d i c i d e v o n o d i s c u t e r e c o n i p r o p r i p a z i e n t i d e l l a p o s s i b i l i t à d i s m e t t e r e d i f u m a r e . L e p o l i t i c h e d i r i d u z i o n e d e l d a n n o s o n o u n a s o l u z i o n e , p e r c h é a b b i a m o b i s o g n o d i s t r a t e g i e i m m e d i a t e i n t a l s e n s o . C i s o n o l e t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e , m a c i s o n o a n c h e i n u o v i d i s p o s i t i v i a l t e r n a t i v i c h e p o s s o n o a d o t t a t e c o m e m e t o d o p e r s m e t t e r e d i f u m a r e . U t i l i z z a n d o l i - h a r i m a r c a t o - s i r i d u c e i l r i s c h i o d i m a l a t t i e p o l m o n a r i , s i m i g l i o r a n o i s i n t o m i e , n a t u r a l m e n t e , s i r i d u c e i l r i s c h i o d i u n n u o v o i n f a r t o o i c t u s . T u t t a v i a l ' O m s è p i u t t o s t o r i g i d a s u q u e s t o p u n t o , p e r q u e s t o d o v r e m m o e s s e r e p r e s e n t i a l l a C o p 1 1 p e r d i r e c h e l a p o l i t i c a d i r i d u z i o n e d e l d a n n o d o v r e b b e e s s e r e d i s c u s s a e d o v r e b b e e s s e r e r e g o l a m e n t a t a a l i v e l l o c e n t r a l e n e l l ' U n i o n e e u r o p e a e a n c h e a l i v e l l o g l o b a l e " .