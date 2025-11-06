R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l f u m o r a p p r e s e n t a l a p r i m a c a u s a e v i t a b i l e d i p a t o l o g i e c r o n i c h e , s e c o n d a s o l o d o p o l ' a l t a p r e s s i o n e d e l s a n g u e c h e o v v i a m e n t e è m e n o e v i t a b i l e d e l f u m o . N o n è u n a f o r m a d i v i z i o n é u n a t e n d e n z a , m a u n a v e r a e p r o p r i a p a t o l o g i a . S e c o n d o a l c u n i s t u d i c o n d o t t i n e l R e g n o U n i t o , u n t a b a g i s t a a c a u s a d e l f u m o p e r d e 1 0 a n n i d i v i t a r i s p e t t o a u n n o n f u m a t o r e . I n I t a l i a l e m o r t i p e r t u m o r e a l p o l m o n e s o n o 3 5 m i l a a l l ' a n n o , l ' e q u i v a l e n t e d i u n a e r e o p i e n o d i f u m a t o r i c h e o g n i g i o r n o c a d e a t e r r a . E q u e s t o è u n d a t o c h e d e v e f a r r i f l e t t e r e , c o m e d e v e f a r r i f l e t t e r e i l f a t t o c h e i l t u m o r e d e l p o l m o n e s t a s u p e r a n d o a n c h e l a m o r t a l i t à p e r i l c a n c r o a l l a m a m m e l l a , c h e e r a l a p r i m a c a u s a d i m o r t e p e r n e o p l a s i e n e l l e d o n n e " . L o h a d e t t o G i u l i a V e r o n e s i , m e m b r o d e l C o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i , c h i r u r g o t o r a c i c o , i n t e r v e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e c o n t r o i l f u m o v o l u t a d a A i o m , F o n d a z i o n e A i o m , F o n d a z i o n e A i r c e F o n d a z i o n e V e r o n e s i , i n u n c o n v e g n o n a z i o n a l e a l S e n a t o p r o m o s s o d a A i o m a l l a v i g i l i a d e l s u o X X V I I c o n g r e s s o n a z i o n a l e , s u i n i z i a t i v a d e l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o M a r i o l i n a C a s t e l l o n e . " N e i P a e s i i n v i a d i s v i l u p p o s a p p i a m o c h e l a m o r t a l i t à p e r i l t u m o r e a l p o l m o n e , p e r i l f a t t o c h e l ' a b i t u d i n e a l f u m o è i n a u m e n t o t r a l e d o n n e , s t a s u p e r a n d o l a m o r t a l i t à d o v u t a a l c a n c r o d e l l a m a m m e l l a - a v v e r t e V e r o n e s i - I d a t i s c i e n t i f i c i s o n o i n n u m e r e v o l i : s a p p i a m o c h e i f u m a t o r i h a n n o 9 v o l t e i l r i s c h i o d i t u m o r e d e l p o l m o n e r i s p e t t o a i n o n f u m a t o r i , 7 v o l t e q u e l l o d i t u m o r e a l l a f a r i n g e e l a r i n g e , m a a n c h e d e l l e v i e a e r e e s u p e r i o r i . Q u i n d i s o s t a n z i a l m e n t e o r m a i è u n a c o s a b e n n o t a l a c o r r e l a z i o n e t r a f u m o , n o n s o l o d i s i g a r e t t e , e t u m o r e " . S u l l a p r e v e n z i o n e , V e r o n e s i n o n h a d u b b i : " O v v i a m e n t e i l p r i m o p a s s o è l ' a b o l i z i o n e d e l f u m o o l a r i d u z i o n e d e l l ' e s p o s i z i o n e e u n ' a t t e n t a v a l u t a z i o n e d e l l o s t a t o d i s a l u t e d i p o l m o n i e c u o r e . D o b b i a m o d i r e c h e i l t a b a g i s m o n o n è u n v i z i o , l a n i c o t i n a h a u n a v e r a e p r o p r i a a d d i c t i o n , q u i n d i è u n a p a t o l o g i a c h e n e c e s s i t a d i u n t r a t t a m e n t o p r e s s o i c e n t r i d e l f u m o a n c h e c o n l ' u t i l i z z o d i f a r m a c i " .