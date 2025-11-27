R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n E u r o p a i l f u m o d i t a b a c c o è l a p r i m a c a u s a d i m o r t e e v i t a b i l e , c o n 7 5 0 m i l a v i t e p e r s e o g n i a n n o . E p p u r e “ i l t u m o r e d e l p o l m o n e è a n c o r a t r o p p o s p e s s o u n a p a t o l o g i a i n v i s i b i l e , c o n s c a r s a a t t e n z i o n e d a p a r t e d e l l a s o c i e t à , d e i m e d i a e d e l l e i s t i t u z i o n i ” , a f f e r m a S i l v i a N o v e l l o , p r e s i d e n t e d i W a l c e – W o m e n a g a i n s t l u n g c a n c e r i n E u r o p e a p s e r e s p o n s a b i l e d e l l ’ o n c o l o g i a m e d i c a d e l l ’ o s p e d a l e S a n L u i g i d i O r b a s s a n o ( T o r i n o ) , c h e h a p a r t e c i p a t o a l l ’ o t t a v a e d i z i o n e d i “ E s c i d a l t u n n e l . N o n b r u c i a r t i i l f u t u r o ” , l a c a m p a g n a i t i n e r a n t e p r o m o s s a d a l l ’ a s s o c i a z i o n e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ u n i t à d i o n c o l o g i a m e d i c a d e l l ’ a z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a i n t e g r a t a d i V e r o n a , c o n c l u s a s i d o m e n i c a 1 6 n o v e m b r e n e l l a c i t t à d e l l ’ A r e n a . U n ’ e d i z i o n e c h e h a r i s c o s s o u n i m p o r t a n t e s u c c e s s o : l e 1 2 t a p p e c h e h a n n o t o c c a t o a l t r e t t a n t e c i t t à i t a l i a n e t r a i l 2 0 2 4 e i l 2 0 2 5 h a n n o r e g i s t r a t o p i ù d i 5 m i l a i n g r e s s i e 2 . 0 5 2 s p i r o m e t r i e e f f e t t u a t e . U n i m p o n e n t e t u n n e l a f o r m a d i s i g a r e t t a , l u n g o 1 4 m e t r i e a l t o 3 , h a d o m i n a t o i l p a e s a g g i o d e l l a s t o r i c a P i a z z a B r a . A l s u o i n t e r n o , u n p e r c o r s o m u l t i m e d i a l e i n f o r m a t i v o s u i d a n n i d e l f u m o d i t a b a c c o e s u l l e p a t o l o g i e f u m o - c o r r e l a t e , o l t r e a l l a p o s s i b i l i t à d i e f f e t t u a r e u n a s p i r o m e t r i a c o n i n g r e s s o l i b e r o e g r a t u i t o . L ’ i n i z i a t i v a , c h e r i p r e n d e r à n e l 2 0 2 6 , è d e d i c a t a a l l ’ i n f o r m a z i o n e s u i r i s c h i l e g a t i a l f u m o e a l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l e p a t o l o g i e f u m o - c o r r e l a t e ; s i r i v o l g e a c i t t a d i n i , o p e r a t o r i s a n i t a r i , i s t i t u z i o n i e m e d i a , e d è s t a t a r e a l i z z a t a g r a z i e a l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a t o d i A s t r a z e n e c a . W a l c e è s t a t a p r o t a g o n i s t a d e l l ’ i n t e r o w e e k e n d v e r o n e s e : d o m e n i c a 1 6 s i è s v o l t a l a E u r o s p i n V e r o n a r u n m a r a t h o n 4 2 k m / 2 1 k m e l a F a m i l y r u n , i n i z i a t i v e s p o r t i v e c h e s o s t e n g o n o i l p r o g e t t o A m a t i – A t t i v i t à m o t o r i a a d a t t a t a p e r p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e , d i c u i W a l c e a p s è c h a r i t y p a r t n e r . D a v e n e r d ì 1 4 a d o m e n i c a 1 6 l ’ a s s o c i a z i o n e h a i n o l t r e p a r t e c i p a t o a i l a v o r i d e l X X V I C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a p n e u m o l o g i a i t a l i a n a . “ I l w e e k e n d d i V e r o n a c i h a p e r m e s s o d i s o t t o l i n e a r e c o n t e m p o r a n e a m e n t e l ’ i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e , d e l l ’ a t t i v i t à f i s i c a e d e l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l e p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e , i n p a r t i c o l a r e s u l t u m o r e d e l p o l m o n e – s o t t o l i n e a l a p r e s i d e n t e d i W a l c e , S i l v i a N o v e l l o – . L a t a p p a f i n a l e d i ‘ E s c i d a l t u n n e l ’ h a e v i d e n z i a t o i l r u o l o d e l l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a e s e c o n d a r i a , m e n t r e l a V e r o n a r u n m a r a t h o n , e v e n t o s p o r t i v o a p e r t o a t u t t i , h a v a l o r i z z a t o l ’ a t t i v i t à f i s i c a c o m e s t r u m e n t o d i b e n e s s e r e e i n c l u s i o n e . I n f i n e , i l C o n g r e s s o n a z i o n a l e A I P O – A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a p n e u m o l o g i o s p e d a l i e r i – n e h a i n t e g r a t o i l v a l o r e s c i e n t i f i c o . I l w e e k e n d è s t a t o u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o m e i n i z i a t i v e d i d i v e r s a n a t u r a c o n t r i b u i s c a n o a d a m p l i f i c a r e l a v o c e d e i p a z i e n t i , r o m p e n d o i l s i l e n z i o s u q u e s t a p a t o l o g i a e f a c i l i t a n d o l e c o l l a b o r a z i o n i t r a t e r z o s e t t o r e , i s t i t u z i o n i , c o m u n i t à e a z i e n d e , c o n u n r e a l e i m p a t t o s u l l a c o l l e t t i v i t à ” . A l l a E u r o s p i n V e r o n a r u n m a r a t h o n h a p a r t e c i p a t o a n c h e c h i , g r a z i e a l l e p i ù r e c e n t i t e r a p i e , è t o r n a t o a l l a v i t a d o p o u n a d i a g n o s i d i t u m o r e a l p o l m o n e . “ U n d i c i a n n i f a m i è s t a t o d i a g n o s t i c a t o u n t u m o r e a l p o l m o n e i n s t a d i o I V – r a c c o n t a M e r e l H e n n i n k , p a t i e n t a d v o c a t e , b o a r d m e m b e r d i L u C E – L u n g c a n c e r e u r o p e e c h a i r d e l l o I A S L C p a t i e n t a d v o c a c y c o m m i t t e e – I n t e r n a t i o n a l a s s o c i a t i o n f o r t h e s t u d y o f l u n g c a n c e r – . G r a z i e a l l a r i c e r c a e a i t r a t t a m e n t i m i r a t i s o n o a n c o r a q u i a v i v e r e l a m i a v i t a e , g r a z i e a W a l c e , h o a n c h e r i c o m i n c i a t o a c o r r e r e . E r a q u a l c o s a c h e , n e l 2 0 1 4 , s u b i t o d o p o l a d i a g n o s i , n o n a v r e i m a i p e n s a t o p o s s i b i l e . A l l ’ i n i z i o a v e v o p r o g r a m m a t o d i p a r t e c i p a r e a l l a F a m i l y r u n d i 7 k m a V e r o n a m a , s i c c o m e a m o l e s f i d e , h o d e c i s o d i a f f r o n t a r e l a m e z z a m a r a t o n a . È s t a t o i l m i o m o d o p e r d i m o s t r a r e c o s a p u ò f a r e l a r i c e r c a : u n d i c i a n n i d o p o l a d i a g n o s i s o n o r i u s c i t a a d a l l e n a r m i d i n u o v o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i e s s e r c i e p r e n d e r e p a r t e a q u a l c o s a d i p o s i t i v o e u n i c o . C o r r o p e r s o s t e n e r e W a l c e ” . E v e n t i c o m e q u e l l i d e l w e e k e n d v e r o n e s e d i m o s t r a n o c h e “ è f o n d a m e n t a l e p a r l a r e d i t u m o r e a l p o l m o n e ” . M e n t r e i m a r a t o n e t i c o r r e v a n o p e r s o s t e n e r e W a l c e e l a r i c e r c a , i v i s i t a t o r i d i P i a z z a B r a s o n o s t a t i a c c o l t i n e l “ s i g a r e t t o n e ” d a p n e u m o l o g i d i A I P O – A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a p n e u m o l o g i o s p e d a l i e r i – e d a o n c o l o g i . O l t r e a i n f o r m a r s i a t t r a v e r s o i p a n n e l l i i n t e r a t t i v i p o s i z i o n a t i n e l t u n n e l , h a n n o p o t u t o r i v o l g e r e a g l i s p e c i a l i s t i d o m a n d e s u i d a n n i d e l f u m o d i s i g a r e t t a , s u i p e r c o r s i d i d i s a s s u e f a z i o n e , s u i f a t t o r i d i r i s c h i o l e g a t i a l t u m o r e d e l p o l m o n e e a l l e a l t r e m a l a t t i e d e l l ’ a p p a r a t o r e s p i r a t o r i o . “ I l p r o g e t t o ‘ E s c i d a l t u n n e l . N o n b r u c i a r t i i l f u t u r o ’ c i r i c o r d a c h e l a p r e v e n z i o n e è l a p r i m a t e r a p i a – a f f e r m a P a o l a M o r o s i n i , h e a d o f m e d i c a l a f f a i r s o n c o l o g y d i A s t r a z e n e c a – p e r c h é i n v e s t i r e o g g i s i g n i f i c a g a r a n t i r e d o m a n i l ’ a c c e s s o a l l e c u r e p i ù a v a n z a t e . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n W a l c e a p s e c o n l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i c i p e r m e t t e d i c o s t r u i r e i n i z i a t i v e c a p a c i d i r i s p o n d e r e a l l e r e a l i e s i g e n z e d e l l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n u n a d i a g n o s i d i t u m o r e d e l p o l m o n e , m i g l i o r a n d o l a q u a l i t à d i v i t a e l ’ a d e r e n z a a l t r a t t a m e n t o . A l l o s t e s s o t e m p o v o g l i a m o p r o m u o v e r e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d e l r i s c h i o , f a v o r i r e s t i l i d i v i t a p i ù c o r r e t t i , a m p l i a r e l e o p p o r t u n i t à d i d i a g n o s i p r e c o c e e l ’ a c c e s s o p i ù r a p i d o a t e r a p i e i n n o v a t i v e e p e r s o n a l i z z a t e . C r e d i a m o f e r m a m e n t e c h e i l f u t u r o d e l l a c u r a r i s i e d a n e l l ’ i n d i v i d u a z i o n e d e l l a m a l a t t i a n e l l e f a s i i n i z i a l i e n e l l a r a p i d a i d e n t i f i c a z i o n e d e i t a r g e t m o l e c o l a r i , c h e p e r m e t t a n o d i v a l u t a r e l ’ i m p i e g o d i f a r m a c i d i p r e c i s i o n e , t r a t t a m e n t i m i r a t i i n g r a d o d i m i g l i o r a r e l a s o p r a v v i v e n z a e l a q u a l i t à d e l l a v i t a ” .