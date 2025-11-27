Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - In Europa il fumo di tabacco è la prima causa di morte evitabile, con 750mila vite perse ogni anno. Eppure il tumore del polmone è ancora troppo spesso una patologia invisibile, con scarsa attenzione da parte della società, dei media e delle istituzioni, afferma Silvia Novello, presidente di Walce Women against lung cancer in Europe aps e responsabile delloncologia medica dellospedale San Luigi di Orbassano (Torino), che ha partecipato allottava edizione di Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro, la campagna itinerante promossa dallassociazione in collaborazione con lunità di oncologia medica dellazienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, conclusasi domenica 16 novembre nella città dellArena. Unedizione che ha riscosso un importante successo: le 12 tappe che hanno toccato altrettante città italiane tra il 2024 e il 2025 hanno registrato più di 5mila ingressi e 2.052 spirometrie effettuate. Un imponente tunnel a forma di sigaretta, lungo 14 metri e alto 3, ha dominato il paesaggio della storica Piazza Bra. Al suo interno, un percorso multimediale informativo sui danni del fumo di tabacco e sulle patologie fumo-correlate, oltre alla possibilità di effettuare una spirometria con ingresso libero e gratuito. Liniziativa, che riprenderà nel 2026, è dedicata allinformazione sui rischi legati al fumo e alla sensibilizzazione sulle patologie fumo-correlate; si rivolge a cittadini, operatori sanitari, istituzioni e media, ed è stata realizzata grazie al supporto non condizionato di Astrazeneca. Walce è stata protagonista dellintero weekend veronese: domenica 16 si è svolta la Eurospin Verona run marathon 42 km/21 km e la Family run, iniziative sportive che sostengono il progetto Amati Attività motoria adattata per pazienti con tumore del polmone, di cui Walce aps è charity partner. Da venerdì 14 a domenica 16 lassociazione ha inoltre partecipato ai lavori del XXVI Congresso nazionale della pneumologia italiana. Il weekend di Verona ci ha permesso di sottolineare contemporaneamente limportanza della prevenzione, dellattività fisica e della sensibilizzazione sulle patologie respiratorie, in particolare sul tumore del polmone sottolinea la presidente di Walce, Silvia Novello . La tappa finale di Esci dal tunnel ha evidenziato il ruolo della prevenzione primaria e secondaria, mentre la Verona run marathon, evento sportivo aperto a tutti, ha valorizzato lattività fisica come strumento di benessere e inclusione. Infine, il Congresso nazionale AIPO Associazione italiana pneumologi ospedalieri ne ha integrato il valore scientifico. Il weekend è stato un esempio virtuoso di come iniziative di diversa natura contribuiscano ad amplificare la voce dei pazienti, rompendo il silenzio su questa patologia e facilitando le collaborazioni tra terzo settore, istituzioni, comunità e aziende, con un reale impatto sulla collettività. Alla Eurospin Verona run marathon ha partecipato anche chi, grazie alle più recenti terapie, è tornato alla vita dopo una diagnosi di tumore al polmone. Undici anni fa mi è stato diagnosticato un tumore al polmone in stadio IV racconta Merel Hennink, patient advocate, board member di LuCE Lung cancer europe e chair dello IASLC patient advocacy committee International association for the study of lung cancer . Grazie alla ricerca e ai trattamenti mirati sono ancora qui a vivere la mia vita e, grazie a Walce, ho anche ricominciato a correre. Era qualcosa che, nel 2014, subito dopo la diagnosi, non avrei mai pensato possibile. Allinizio avevo programmato di partecipare alla Family run di 7 km a Verona ma, siccome amo le sfide, ho deciso di affrontare la mezza maratona. È stato il mio modo per dimostrare cosa può fare la ricerca: undici anni dopo la diagnosi sono riuscita ad allenarmi di nuovo, con lobiettivo di esserci e prendere parte a qualcosa di positivo e unico. Corro per sostenere Walce. Eventi come quelli del weekend veronese dimostrano che è fondamentale parlare di tumore al polmone. Mentre i maratoneti correvano per sostenere Walce e la ricerca, i visitatori di Piazza Bra sono stati accolti nel sigarettone da pneumologi di AIPO Associazione italiana pneumologi ospedalieri e da oncologi. Oltre a informarsi attraverso i pannelli interattivi posizionati nel tunnel, hanno potuto rivolgere agli specialisti domande sui danni del fumo di sigaretta, sui percorsi di disassuefazione, sui fattori di rischio legati al tumore del polmone e alle altre malattie dellapparato respiratorio. Il progetto Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro ci ricorda che la prevenzione è la prima terapia afferma Paola Morosini, head of medical affairs oncology di Astrazeneca perché investire oggi significa garantire domani laccesso alle cure più avanzate. La collaborazione con Walce aps e con le associazioni di pazienti ci permette di costruire iniziative capaci di rispondere alle reali esigenze delle persone che convivono con una diagnosi di tumore del polmone, migliorando la qualità di vita e laderenza al trattamento. Allo stesso tempo vogliamo promuovere una maggiore consapevolezza del rischio, favorire stili di vita più corretti, ampliare le opportunità di diagnosi precoce e laccesso più rapido a terapie innovative e personalizzate. Crediamo fermamente che il futuro della cura risieda nellindividuazione della malattia nelle fasi iniziali e nella rapida identificazione dei target molecolari, che permettano di valutare limpiego di farmaci di precisione, trattamenti mirati in grado di migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita.