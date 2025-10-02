R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - Q u a n d o d i p a r l a d i f u m o e p r e v e n z i o n e , " l a c e s s a z i o n e è l ' o b i e t t i v o p r i n c i p a l e , m a p e r c h i h a g i à i n i z i a t o s i d e v e p u n t a r e a l l a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d e l f u m o . S e n o n s i r i e s c e a s m e t t e r e t o t a l m e n t e d i f u m a r e , d e v e e s s e r c i l a p o s s i b i l i t à d i a v e r e a c c e s s o a d u n a s t r a t e g i a d i r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d e l f u m o . O v v e r o l a ' m e d a g l i a d ' o r o ' è s m e t t e r e , m a q u e l l a ' d ' a r g e n t o ' è r i d u r r e d i m o l t o i r i s c h i p e r l a s a l u t e . E i l n o s t r o p r o g e t t o , i l p r i m o s t u d i o i t a l i a n o c h e h a u t i l i z z a t o l a m e t o l o g i a d e l C o n s e n s o d i D e l p h i n e l c a m p o d e l l a r i c e r c a a p p l i c a t a a i d a n n i d a f u m o , h a d i m o s t r a t o c h e g l i e s p e r t i c o i n v o l t i c o n v e r g o n o s u l l ' u s o d e i d i s p o s i t i v i a l t e r n a t i v i e s e n z a c o m b u s t i o n e c o m e v a l i d a a l t e r n a t i v a p e r r i d u r r e i r i s c h i " d e l f u m o . L o s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e P a s q u a l e C a p o n n e t t o , p r o f e s s o r e d i P s i c o l o g i a c l i n i c a d e l l ' u n i v e r s i t à d i C a t a n i a , c h e h a p r e s e n t a t o i l p r o g e t t o a l l ' o t t a v o ' S u m m i t o n T o b a c c o H a r m R e d u c t i o n ' a d A t e n e . C o m e s i p o s s o n o r i l a n c i a r e i n E u r o p a e i n I t a l a l e p o l i t i c h e d i p r e v e n z i o n e e c e s s a z i o n e d a l f u m o ? " U n ' a l t e r n a t i v a s e r v e - r i s p o n d e C a p o n n e t t o - p e r c h é n o n p o s s i a m o a b b a n d o n a r e l e p e r s o n e c h e p r o v a n o , m a n o n r i e s c o n o . I l R e g n o U n i t o d i m o s t r a c h e p r o p o r r e d e l l e a l t e r n a t i v e p u ò r i d u r r e i l c o n s u m o e i r i s c h i p e r l a s a l u t e , d i v e n t a n d o u n a s t r a t e g i a d i s a l u t e p u b b l i c a . I n I t a l i a i l C o e h a r ( C e n t e r o f E x c e l l e n c e f o r t h e a c c e l e r a t i o n o f H a r m R e d u c t i o n ) d i C a t a n i a , d o v e l a v o r o , h a p r o d o t t o d a l 2 0 1 3 c e n t i n a i d i a r t i c o l i s u l l e s c e l t e c o r r e t t e i n t e m a d i r i d u z i o n e d e l r i s c h i o . M a i n o s t r i l a v o r i l i h a n n o p r e s i g l i i n g l e s i e n o n l e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e . S o n o f i d u c i o s o " , a g g i u n g e : " N o i c r e d i a m o n e g l i s t u d i e n e l l e r i c e r c h e c h e c o n f e r m a n o c o m e i p r o d o t t i a l t e r n a t i v i a l l e s i g a r e t t e p o s s o n o a i u t a r e a r i d u r r e i l d a n n o . C i c r e d i a m o s o p r a t t u t t o p e r c h é i d a n n i d e l f u m o g e n e r a n o 8 0 m i l a m o r t i l ' a n n o , v i t e c h e p o t r e b b e r o e s s e r e s a l v a t e " , s o t t o l i n e a . I l g r u p p o d i e s p e r t i h a c o n v e n u t o c h e l a r i d u z i o n e d e l d a n n o p u ò e s s e r e " u n a p r e z i o s a s t r a t e g i a d i s a l u t e p u b b l i c a p e r r i d u r r e l ' i m p a t t o n e g a t i v o d i c o m p o r t a m e n t i d a n n o s i n e g l i i n d i v i d u i c h e n o n s o n o i n g r a d o o n o n v o g l i o n o s m e t t e r e d i f u m a r e " , e s i è t r o v a t o d ' a c c o r d o s u l f a t t o c h e " l e a t t u a l i p r o v e s c i e n t i f i c h e , p u r e s s e n d o p r o m e t t e n t i , n e c e s s i t a n o d i u l t e r i o r i s t u d i p e r s t a b i l i r e i l p o t e n z i a l e d i r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d e i p r o d o t t i s e n z a f u m o r i s p e t t o a l l e s i g a r e t t e t r a d i z i o n a l i " .