R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l m o n d o s c i e n t i f i c o i n I t a l i a s i s t a m o b i l i t a n d o a s o s t e g n o d e l l a c a m p a g n a ' 5 e u r o c o n t r o i l f u m o ' ( h t t p s : / / 5 e u r o c o n t r o i l f u m o . i t ) . A 1 m e s e d a l l a n c i o , è g i à a m e t à p e r c o r s o l ' i t e r d i r a c c o l t a d e l l e f i r m e p e r u n a p r o p o s t a d i l e g g e d ' i n i z i a t i v a p o p o l a r e p e r a u m e n t a r e d i 5 e u r o i l c o s t o d i t u t t i i p r o d o t t i d a f u m o e d a i n a l a z i o n e d i n i c o t i n a . S o n o s t a t e r a g g i u n t e 2 5 m i l a d e l l e 5 0 m i l a f i r m e n e c e s s a r i e p e r p r e s e n t a r e l a p r o p o s t a d i l e g g e a l P a r l a m e n t o , c h e s u c c e s s i v a m e n t e d o v r à d i s c u t e r e i l d i s e g n o d i l e g g e . L a c a m p a g n a è p r o m o s s a d a A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) , F o n d a z i o n e A i r c p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o , F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i e F o n d a z i o n e A i o m . T u t t i i c i t t a d i n i m a g g i o r e n n i p o s s o n o f i r m a r e a n d a n d o s u l l a p i a t t a f o r m a d e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a e u t i l i z z a n d o l o S p i d , l a C a r t a d i i d e n t i t à e l e t t r o n i c a ( C i e ) o l a C a r t a n a z i o n a l e d e i s e r v i z i ( C n s ) . I n I t a l i a s i s t i m a n o 9 3 m i l a m o r t i o g n i a n n o p e r i l c o n s u m o d i t a b a c c o , r i c o r d a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a . L ' a s p e t t a t i v a d i v i t a c o m p l e s s i v a p u ò r i d u r s i d i 2 0 m i n u t i p e r o g n i s i g a r e t t a f u m a t a e l e p e r s o n e c h e f u m a n o p e r t u t t a l a v i t a p e r d o n o c i r c a 1 0 a n n i . Q u e s t a " è l a p r i m a c a m p a g n a d i r a c c o l t a f i r m e p e r a r r i v a r e a u n a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e r e a l i z z a t a d a s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e s t a r i s c u o t e n d o i m p o r t a n t i s s i m e a d e s i o n i - a f f e r m a n o A i o m , F o n d a z i o n e A i r c , F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i e F o n d a z i o n e A i o m - Q u e s t a i n i z i a t i v a r a p p r e s e n t a u n a b a t t a g l i a d i c i v i l t à c h e , i n 1 m e s e , h a g i à o t t e n u t o i l s u p p o r t o d i 4 2 s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e i s t i t u z i o n i e d i 2 2 a s s o c i a z i o n i e f o n d a z i o n i . G r a n d i c e n t r i d i c u r a , c o m e l ' H u m a n i t a s , i l P a s c a l e d i N a p o l i , l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i d i M i l a n o e l ' I s t i t u t o o n c o l o g i c o v e n e t o , h a n n o a d e r i t o , c o s ì c o m e , f r a l e a l t r e , l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e d e i c a r d i o l o g i , d e g l i p n e u m o l o g i e d e i g i n e c o l o g i . S i a m o o r g o g l i o s i d e l l o s t r a o r d i n a r i o r i s u l t a t o o t t e n u t o , p e r c h é s i g n i f i c a c h e s i a m o s u l l a s t r a d a g i u s t a e i c i t t a d i n i s o n o s e n s i b i l i a l r u o l o d e l l a p r e v e n z i o n e . O r a c h i e d i a m o u n u l t e r i o r e s f o r z o p e r r a g g i u n g e r e l ' o b i e t t i v o d e l l e 5 0 m i l a f i r m e " . I n I t a l i a i l c o s t o d e l l e s i g a r e t t e è t r a i p i ù b a s s i d ' E u r o p a , e v i d e n z i a n o i p r o m o t o r i d e l l a c a m p a g n a . N e l n o s t r o P a e s e q u a s i u n q u a r t o d e g l i a d u l t i è t a b a g i s t a e d è p r e o c c u p a n t e a n c h e l a d i f f u s i o n e t r a i p i ù g i o v a n i . I l 1 0 % d e g l i u n d e r 1 9 f u m a g i à r e g o l a r m e n t e e i l c o m p o r t a m e n t o t e n d e p o i a p r o s e g u i r e p e r i l r e s t o d e l l a v i t a . N e g l i u l t i m i d e c e n n i i n I t a l i a s o n o s t a t e i n t r o d o t t e l e g g i s e m p r e p i ù r e s t r i t t i v e s u l f u m o . " S i t r a t t a d i n o r m e i m p o r t a n t i , a t u t e l a d e l l a s a l u t e c o l l e t t i v a , c h e h a n n o p o r t a t o a u n a l e g g e r a d i m i n u z i o n e d i q u e s t a p e r i c o l o s a a b i t u d i n e - r i l e v a n o l e a s s o c i a z i o n i - M a p e r r i d u r r e i n m o d o s o s t a n z i a l e i l n u m e r o d e i t a b a g i s t i b i s o g n a i n t e r v e n i r e s u l f a t t o r e e c o n o m i c o , c o m e è g i à a v v e n u t o i n a l t r i P a e s i . I n p a r t i c o l a r e , i l d r a s t i c o i n c r e m e n t o d e l p r e z z o p u ò d i s s u a d e r e i f u m a t o r i , s o p r a t t u t t o i g i o v a n i , f r a i p i ù e s p o s t i a i r i s c h i d e l f u m o . S e c o n d o l e s t i m e - c h i a r i s c o n o - u n a u m e n t o d i 5 e u r o d e l p r e z z o d i t u t t i i p r o d o t t i d a f u m o p u ò d e t e r m i n a r e , n e l m e d i o p e r i o d o , u n a r i d u z i o n e d e l c o n s u m o c o m p l e s s i v o d e l 3 7 % , c o n u n c o n s e g u e n t e c a l o d e l l ' i n c i d e n z a d i m a l a t t i e l e g a t e a l t a b a g i s m o . I n s e c o n d o l u o g o , l ' i n c r e m e n t o d e l l e e n t r a t e f i s c a l i d e t e r m i n a t o d a q u e s t a l e g g e p o t r à c o n t r i b u i r e a f i n a n z i a r e i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . S o n o n e c e s s a r i e p i ù r i s o r s e p e r c o n t i n u a r e a o f f r i r e l a m i g l i o r e a s s i s t e n z a a i c i t t a d i n i " . S o l o n e l n o s t r o P a e s e , l e p a t o l o g i e p r o v o c a t e d a l f u m o g e n e r a n o c i r c a 2 6 m i l i a r d i d i e u r o d i c o s t i d i r e t t i e i n d i r e t t i , r i m a r c a n o g l i o r g a n i z z a t o r i d e l l a c a m p a g n a . " A n c o r a t r o p p i c i t t a d i n i f u m a n o . I l c o n s u m o d i t a b a c c o è l a p r i n c i p a l e c a u s a d i c a n c r o p r e v e n i b i l e . N o n s i t r a t t a s o l o d e l c a r c i n o m a d e l p o l m o n e , m a a n c h e d e l c a v o o r a l e , g o l a , e s o f a g o , p a n c r e a s , c o l o n , v e s c i c a , p r o s t a t a e r e n e . I l f u m o r a p p r e s e n t a a n c h e i l p r i n c i p a l e f a t t o r e d i r i s c h i o p e r l e m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e n o n n e o p l a s t i c h e , f r a c u i l a b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a , a s m a , i n f e z i o n i r e s p i r a t o r i e r i c o r r e n t i , e d è u n o d e l l e c a u s e p i ù i m p o r t a n t i d e l l e p a t o l o g i e c a r d i o v a s c o l a r i " , c o n c l u d o n o .