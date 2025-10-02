R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a C o n v e n z i o n e q u a d r o d e l l ' O m s p e r l a l o t t a a l t a b a g i s m o ( F c t c ) è e n t r a t a i n v i g o r e 2 0 a n n i f a , a n o v e m b r e s i t o r n e r à a d i s c u t e r n e c o n l ' u n d i c e s i m a C o n f e r e n z a d e l l e p a r t i ( C o p 1 1 ) e n e l f r a t t e m p o i n E u r o p a s i a p e r t a l a f a s e d i c o n f r o n t o s u l l a n o r m a t i v a U e d i s e t t o r e . I n t a n t o l a t e c n o l o g i a h a f a t t o p a s s i d a g i g a n t e e s u l m e r c a t o s o n o a r r i v a t i n u o v i p r o d o t t i c h e h a n n o a v u t o u n f o r t e i m p a t t o s u l s e t t o r e , m a a n c h e n e l l e p o l i t i c h e d i r i d u z i o n e d e l d a n n o d a f u m o . " O g n i C o n v e n z i o n e è p e n s a t a p e r a f f r o n t a r e u n p r o b l e m a , i l n o s t r o è i l f u m o . A n c o r a o g g i n e l m o n d o è l a c a u s a d i o l t r e 7 m i l i o n i d i m o r t i a l l ' a n n o . U n b i l a n c i o d e l l e v i t t i m e p i ù o m e n o s i m i l e i n t e r m i n i d i m o r t a l i t à a l l ' e p i d e m i a d i C o v i d , u n e n o r m e p r o b l e m a d i s a l u t e p u b b l i c a . A b b i a m o u n a p r e v a l e n z a d e l f u m o i n c a l o , m a a b b i a m o u n a p o p o l a z i o n e c h e a u m e n t a , i l n u m e r o d i a d u l t i c h e f u m a n o i n t u t t o i l m o n d o s t a g r a d u a l m e n t e a u m e n t a n d o " . C o s ì C l i v e B a t e s , d i r e t t o r e C o u n t e r f a c t u a l ( U k ) e d e s p e r t o d i p o l i t i c h e s a n i t a r i e , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a s e c o n d a g i o r n a t a d e l l ' o t t a v o ' S u m m i t T o b a c c o H a r m R e d u c t i o n ' d i A t e n e p r o m o s s o d a S c o h r e , u n ' a s s o c i a z i o n e i n d i p e n d e n t e c h e s i b a t t e p e r r i n n o v a r e l e s t r a t e g i a d i r i d u z i o n e d e l d a n n o d a f u m o . " L ' i d e a a l l a b a s e d e l l a F c t c - o s s e r v a B a t e s - e r a d i p r e n d e r e g l i i n s e g n a m e n t i c h e a v e v a m o r i c e v u t o i n A m e r i c a e i n E u r o p a e d i g e n e r a l i z z a r l i a t u t t o i l m o n d o . O r a è i m p o r t a n t e c a p i r e c h e i l f u m o e l a m o r t a l i t à c o r r e l a t a n o n s o n o u n a q u e s t i o n e c h e r i g u a r d a s o l o i g i o v a n i . Q u i n d i s m e t t e r e d i f u m a r e i n q u a l s i a s i m o m e n t o v a l e d a v v e r o l a p e n a " . I l r a g i o n a m e n t o d e l l ' e s p e r t o p a r t e d a u n a s s i o m a : " I l f u m o è i l p r o b l e m a e d o b b i a m o r i d u r l o , d i m i n u i r e l a p r e v a l e n z a e t a g l i a r e i l n u m e r o t o t a l e d e i f u m a t o r i . L a d o m a n d a , p e r ò , è q u a l i s o n o g l i s t r u m e n t i p o l i t i c i d i s p o n i b i l i p e r f a r l o ? P o s s i a m o v i e t a r e l a p u b b l i c i t à , a u m e n t a r e l e t a s s e e c r e a r e u n i n c e n t i v o e c o n o m i c o p e r c h i s m e t t e . P o s s i a m o o s t a c o l a r e l e a z i e n d e p r o d u t t r i c i . P o s s i a m o i n s e r i r e a v v i s i e f o t o s u i p a c c h e t t i c h e i n f o r m a n o s u i r i s c h i . E p o s s i a m o r e g o l a m e n t a r e i l p r o d o t t o , n o n s e m p r e c o n s u c c e s s o , p o s s i a m o c o n t r o l l a r e l e a t t i v i t à d e l l ' i n d u s t r i a d e l t a b a c c o . T u t t o q u e s t o è s t a t o m e s s o n e l l a C o n v e n z i o n e q u a d r o d e l l ' O m s d e l 2 0 0 3 c h e e n t r a t a i n v i g o r e n e l 2 0 0 5 . Q u a s i t u t t i i P a e s i l ' h a n n o a c c e t t a t a , t r a n n e g l i U s a . L a p r o s s i m a r i u n i o n e s i t e r r à a n o v e m b r e , m a s o l o 2 9 O n g h a n n o l o s t a t u s d i o s s e r v a t o r i , m e n t r e a l l a C o n v e n z i o n e s u l c l i m a e r a n o o l t r e 3 . 0 0 0 . Q u i n d i s i t r a t t a d i u n i n c o n t r o m o l t o r e s t r i t t i v o e q u e s t i i n c o n t r i c o i n v o l g o n o O n g s e l e z i o n a t e c h e c o n d i v i d o n o l ' i d e o l o g i a d e g l i o r g a n i z z a t o r i " . Q u a l e d o v r e b b e e s s e r e l ' o b i e t t i v o d e l l a C o n v e n z i o n e ? " P r o t e g g e r e l e g e n e r a z i o n i p r e s e n t i e f u t u r e . N o n s i t r a t t a s o l o d i g i o v a n i , s i t r a t t a d i f a r e q u a l c o s a p e r q u i e o r a - a m m o n i s c e B a t e s - r i c o r d a n d o l e c o n s e g u e n z e s a n i t a r i e , s o c i a l i , a m b i e n t a l i e d e c o n o m i c h e . D o b b i a m o p r o t e g g e r e l a p o p o l a z i o n e d a i d a n n i d e l f u m o d i s i g a r e t t e , n o n p o r r e f i n e a l l ' i n d u s t r i a d e l t a b a c c o . S i d e v o n o e v i t a r e l e d e v a s t a n t i c o n s e g u e n z e s a n i t a r i e d e l c o n s u m o d i t a b a c c o e d e l l ' e s p o s i z i o n e a l f u m o . M a q u e s t o n o n è a v v e n u t o c o n l a C o n v e n z i o n e . N e l 2 0 1 9 è s t a t o c o n d o t t o u n e s a m e p i u t t o s t o a p p r o f o n d i t o s u i r i s u l t a t i d e l l a C o n v e z i o n e : n e s s u n a p r o v a i n d i c a c h e i l p r o g r e s s o g l o b a l e n e l l a r i d u z i o n e d e l c o n s u m o d i s i g a r e t t e s i a s t a t o a c c e l e r a t o d a l m e c c a n i s m o d e l t r a t t a t o . N o n c ' è s t a t a n e s s u n a s v o l t a n e l l a r i d u z i o n e d e l n u m e r o d i f u m a t o r i n e i P a e s i c h e l ' h a n n o a p p l i c a t a . N e l 2 0 0 3 s i v o l e v a c o m b a t t e r e s o l o l ' i n d u s t r i a d e l t a b a c c o , m a a p a r t i r e d a l l ' i n i z i o d e l l ' u l t i m o d e c e n n i o a b b i a m o i n i z i a t o a v e d e r e u n ' e s p a n s i o n e d e i n u o v i p r o d o t t i a l t e r n a t i v i c o m e t a b a c c o r i s c a l d a t o , e - c i g , e s e m p r e p i ù p r o d o t t i a b a s e d i n i c o t i n a p e r v i a o r a l e " . R i s p e t t o a i n u o v i d i s p o s i t i v i a l t e r n a t i v i a l l a s i g a r e t t a , " c i s o n o m o l t e p r o v e d e l l a l o r o e f f i c a c i a n e l l a r i d u z i o n e d e l d a n n o - p r e c i s a B a t e s - A l c u n i c o n t i n u a n o a d i r e c h e n o n c i s o n o p r o v e . N o n a b b i a m o d a t i a l u n g o t e r m i n e , m a c i s o n o p r o v e s u f f i c i e n t i p e r a f f e r m a r e c h e t u t t i q u e s t i p r o d o t t i , c o l l e t t i v a m e n t e , s o n o m o l t o m e n o r i s c h i o s i d e l f u m o . Q u e s t o è u n f a t t o i n c o n t r o v e r t i b i l e e a l d i l à d i o g n i r a g i o n e v o l e d u b b i o . I n p r a t i c a , s e s i p o t e s s e r o s o s t i t u i r e i p r o d o t t i a d a l t o r i s c h i o c o n q u e l l i a b a s s o r i s c h i o , ' b o o m ' , s i o t t e r r e b b e u n a d r a s t i c a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o , e c o n q u e s t o u n a d i m i n u z i o n e d e i c a s i d i c a n c r o , d i n u o v e d i a g n o s i d i m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , d i p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e , d e g l i i c t u s " . L a d e f i n i z i o n e d i " c o n t r o l l o d e l t a b a c c o n e l l a C o n v e n z i o n e q u a d r o s i r i f e r i s c e a s t r a t e g i e d i o f f e r t a , d o m a n d a e r i d u z i o n e d e l d a n n o m i r a t e a m i g l i o r a r e l a s a l u t e d e l l a p o p o l a z i o n e , i l c h e è p o s i t i v o - d i c e l ' e s p e r t o - è c o e r e n t e c o n l ' o b i e t t i v o : e l i m i n a r e o r i d u r r e i l c o n s u m o d i p r o d o t t i d e l t a b a c c o o l ' e s p o s i z i o n e a l f u m o . M a d o b b i a m o a n c h e d i r e c h e s e q u a l c u n o p a s s a d a l l e s i g a r e t t e a i p r o d o t t i a t a b a c c o r i s c a l d a t o , q u e s t o è c o e r e n t e c o n l a d e f i n i z i o n e d i c o n t r o l l o d e l t a b a c c o , p e r c h é m i g l i o r a l a p r o p r i a s a l u t e . S o n o 1 0 - 1 5 a n n i c h e a b b i a m o a l t e r n a t i v e s i c u r e . C ' è i l c a s o d e l t a b a c c o s e n z a f u m o , l o ' s n u s ' , i n S v e z i a c h e h a d a t o u n c o n t r i b u t o i n c r e d i b i l e n e l l ' a b b a t t e r e i l n u m e r o d i f u m a t o r i d i s i g a r e t t e . Q u e s t o m o d e l l o a v r e b b e d o v u t o e s s e r e g i à i n c l u s o n e l l a C o n v e n z i o n e , m a n o n è s t a t o f a t t o " . B a t e s r i c o r d a a l c u n e d i c h i a r a z i o n i c h e h a n n o l a s c i a t o i l s e g n o n e l l a c o m u n i t à d i e s p e r t i c h e p o r t a a v a n t i n u o v e s t r a t e g i e d i r i d u z i o n e d e l d a n n o . P e r e s e m p i o O l i v é r V á r h e l y i ( C o m m i s s a r i o U e r e s p o n s a b i l e p e r l a S a l u t e e i l B e n e s s e r e d e g l i A n i m a l i ) , " c h e h a a f f e r m a t o c h e i n u o v i p r o d o t t i a b a s e d i t a b a c c o e n i c o t i n a p r e s e n t a n o r i s c h i p e r l a s a l u t e p a r a g o n a b i l i a q u e l l i t r a d i z i o n a l i . S u q u e s t o - a v v e r t e l ' e s p e r t o - n o n c ' è a s s o l u t a m e n t e n e s s u n a p r o v a e s i p u ò d i m o s t r a r e c h e n o n c i s o n o s t u d i a s o s t e g n o d i q u e s t a o p i n i o n e " . B a t e s c i t a p o i u n a s c h e d a i n f o r m a t i v a d e l l ' O m s s u l l a G i o r n a t a m o n d i a l e s e n z a t a b a c c o , d o v e v e n i v a i n d i c a t o c h e n o n c i s o n o p r o v e s u f f i c i e n t i p e r s u g g e r i r e c h e i p r o d o t t i a l t e r n a t i v i a t a b a c c o r i s c a l d a t o s i a n o m e n o d a n n o s i . " N o n è v e r o - c o n c l u d e - L a F d a h a e s a m i n a t o 2 m i l i o n i d i p a g i n e d i d a t i e h a s c o p e r t o c h e i p r o d o t t i a t a b a c c o r i s c a l d a t o e r a n o a p p r o p r i a t i p e r l a t u t e l a d e l l a s a l u t e p u b b l i c a e c h e r i d u c e v a n o d r a s t i c a m e n t e l ' e s p o s i z i o n e a s o s t a n z e c h i m i c h e p e r i c o l o s e o p o t e n z i a l m e n t e p e r i c o l o s e . A f f e r m a r e i l c o n t r a r i o è u n a n a r r a z i o n e c o m p l e t a m e n t e f a l s a " .