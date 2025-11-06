R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) , F o n d a z i o n e A i r c p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o , F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i e F o n d a z i o n e A i o m l a n c i a n o u n a c a m p a g n a d i r a c c o l t a f i r m e p e r u n a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e . L a r i c h i e s t a è d i i n t r o d u r r e u n ' a c c i s a f i s s a d i 5 e u r o s u t u t t i i p r o d o t t i d a f u m o e d a i n a l a z i o n e d i n i c o t i n a , c o m p r e s i q u e l l i d i n u o v a g e n e r a z i o n e ( s i g a r e t t e e l e t t r o n i c h e e t a b a c c o r i s c a l d a t o ) . L ' o b i e t t i v o è c o n t r a s t a r e i l t a b a g i s m o e r e p e r i r e n u o v e r i s o r s e p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e . I n I t a l i a q u a s i u n q u a r t o d e g l i a d u l t i f u m a r e g o l a r m e n t e e d è p r e o c c u p a n t e a n c h e l a d i f f u s i o n e t r a i p i ù g i o v a n i , s p i e g a n o i p r o m o t o r i d e l l ' i n i z i a t i v a . U n t e e n a g e r s u 5 t r a i 1 5 e i 1 9 a n n i f a u n u s o q u o t i d i a n o d i s i g a r e t t e , c o m p o r t a m e n t o c h e t e n d e p o i a m a n t e n e r e p e r i l r e s t o d e l l a v i t a . D a q u i l a s c e l t a d i l a n c i a r e u n a g r a n d e c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p r o m o s s a d a l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a ( A i o m ) e d a l l e p r i n c i p a l i f o n d a z i o n i d e l l ' o n c o l o g i a ( F o n d a z i o n e A i r c , F o n d a z i o n e V e r o n e s i , F o n d a z i o n e A i o m , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e T h e B r i d g e ) . L ' o b i e t t i v o è r a c c o g l i e r e , e n t r o l a p r i m a v e r a , 5 0 m i l a f i r m e a u t e n t i c a t e . S a r a n n o p o i c o n s e g n a t e , i n s i e m e a l t e s t o d e l p r o v v e d i m e n t o , a l P a r l a m e n t o c h e d o v r à d i s c u t e r e l a p r o p o s t a . L a c a m p a g n a , l a p r i m a d e l g e n e r e m a i r e a l i z z a t a i n I t a l i a , è s t a t a a n n u n c i a t a o g g i i n u n c o n v e g n o n a z i o n a l e a l S e n a t o p r o m o s s o d a A i o m , a l l a v i g i l i a d e l s u o X X V I I c o n g r e s s o n a z i o n a l e , s u i n i z i a t i v a d e l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o M a r i o l i n a C a s t e l l o n e . " C h i e d i a m o a l l e i s t i t u z i o n i u n a l e g g e n e l l e m o d a l i t à e n e i t e r m i n i p r e v i s t i d a l l a C o s t i t u z i o n e - d i c h i a r a n o F r a n c e s c o P e r r o n e , p r e s i d e n t e A i o m , D a n i e l e F i n o c c h i a r o , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i F o n d a z i o n e A i r c , G i u l i a V e r o n e s i p e r F o n d a z i o n e V e r o n e s i e S a v e r i o C i n i e r i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m - N o n o s t a n t e l e n o r m e p i ù r e s t r i t t i v e a p p r o v a t e n e g l i u l t i m i d e c e n n i , a n c o r a t r o p p i c i t t a d i n i f u m a n o . I l t a b a g i s m o r a p p r e s e n t a u n o d e i p i ù r i l e v a n t i f a t t o r i d i r i s c h i o o n c o l o g i c o ; v a n n o q u i n d i i n c e n t i v a t i t u t t i g l i s t r u m e n t i c h e f a v o r i s c a n o l a c e s s a z i o n e . L e e s p e r i e n z e i n t e r n a z i o n a l i ( i n p r i m o l u o g o d i F r a n c i a e I r l a n d a ) d i m o s t r a n o c h e i l f o r t e i n c r e m e n t o s o s t a n z i a l e d e l p r e z z o d e l l e s i g a r e t t e r a p p r e s e n t a l a s o l a s t r a t e g i a e f f i c a c e p e r a b b a s s a r e d r a s t i c a m e n t e i l n u m e r o d i f u m a t o r i . S i s t i m a u n a p o s s i b i l e r i d u z i o n e d e l 3 7 % d e l c o n s u m o d i t a b a c c h i s e s i a u m e n t a s s e d i 5 e u r o i l p r e z z o d e l l e s i g a r e t t e e d e g l i a l t r i p r o d o t t i c o r r e l a t i . L o s c o p o è r e n d e r e i l f u m o u n a p r a t i c a d a v v e r o c o s t o s a e p o c o s o s t e n i b i l e , s o p r a t t u t t o p e r i p i ù g i o v a n i " . I n o l t r e , " l ' i n c r e m e n t o d e l l e e n t r a t e p o t r à c o n t r i b u i r e a f i n a n z i a r e i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , a t u t t o v a n t a g g i o d e i c i t t a d i n i c o l p i t i d a l c a n c r o e n o n s o l o " . N e l n o s t r o P a e s e l e p a t o l o g i e p r o v o c a t e d a l f u m o g e n e r a n o c i r c a 2 4 m i l i a r d i d i e u r o d i c o s t i d i r e t t i e i n d i r e t t i , r i c o r d a n o g l i e s p e r t i . S o l o l e o s p e d a l i z z a z i o n i p e r l e p r i n c i p a l i m a l a t t i e f u m o - c o r r e l a t e c o m p o r t a n o 1 , 6 4 m i l i a r d i d i e u r o d i s p e s a a n n u a l e . I n t o t a l e , i p r o d o t t i a b a s e d i t a b a c c o p r o v o c a n o 9 3 . 0 0 0 d e c e s s i l ' a n n o . L e s i g a r e t t e n o n c a u s a n o s o l o i l c a r c i n o m a p o l m o n a r e , m a a n c h e n e o p l a s i e d i c a v o o r a l e , g o l a , e s o f a g o , p a n c r e a s , c o l o n , v e s c i c a , p r o s t a t a e r e n e . P i ù i n g e n e r a l e , s o n o a l m e n o 2 7 l e m a l a t t i e f u m o - c o r r e l a t e , t r a c u i r i e n t r a n o l e p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e n o n n e o p l a s t i c h e c o m e l a b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a . I l f u m o è a n c h e u n o d e i p i ù i m p o r t a n t i f a t t o r i d i r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e : u n t a b a g i s t a p r e s e n t a u n r i s c h i o d i m o r t a l i t à p e r c o r o n a r o p a t i a s u p e r i o r e d a 3 a 5 v o l t e r i s p e t t o a c h i n o n h a m a i f u m a t o . D ' a l t r o c a n t o , l ' i n v e c c h i a m e n t o g e n e r a l e d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a p r o v o c a u n a u m e n t o d e l l a s p e s a p u b b l i c a p e r l a s a n i t à . S e r v o n o q u i n d i m a g g i o r i r i s o r s e e i n v e s t i m e n t i p e r c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e a t u t t i l a m i g l i o r e a s s i s t e n z a . " L a r a c c o l t a d i f i r m e i n i z i e r à g i à n e i p r o s s i m i g i o r n i e p o t r à s f r u t t a r e l e r e t i c h e s i a A i o m c h e l e f o n d a z i o n i c o i n v o l t e h a n n o s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e - s o t t o l i n e a n o P e r r o n e , F i n o c c h i a r o , V e r o n e s i e C i n i e r i - U n f o r t e i m p e g n o c o l l e t t i v o c h e c o i n v o l g e r à c e n t i n a i a d i v o l o n t a r i e m e d i c i o n c o l o g i p e r c h é , c o n l a r a c c o l t a d e l l e 5 0 m i l a f i r m e , s i p o r t i i l P a r l a m e n t o a d i s c u t e r e l a p r o p o s t a . C i a u g u r i a m o c h e l e i s t i t u z i o n i a i m a s s i m i l i v e l l i s i a n o s e n s i b i l i a u n t e m a c o s ì r i l e v a n t e p e r l a s a n i t à p u b b l i c a e a u n a n o r m a c h e p e r m e t t a d i r i d u r r e i l c a r i c o d i m a l a t t i a , a p p r o v a n d o u n a l e g g e , m a g a r i a l l ' u n a n i m i t à c o m e g i à è a v v e n u t o p e r i l d i r i t t o a l l ' o b l i o " . " L a p r o p o s t a a v a n z a t a o g g i p u ò e s s e r e d a v v e r o e f f i c a c e - c o m m e n t a M a r i a S o f i a C a t t a r u z z a , d o c e n t e d e l D i p a r t i m e n t o d i S a n i t à p u b b l i c a e M a l a t t i e i n f e t t i v e d e l l ' u n i v e r s i t à S a p i e n z a d i R o m a - N e l n o s t r o P a e s e l e a c c i s e s u l l e s i g a r e t t e r i s u l t a n o t r a l e p i ù b a s s e d ' E u r o p a . S o n o s o l o d i 3 , 1 9 e u r o p e r p a c c h e t t o c o n t r o i 7 , 4 5 e u r o d e l l a F r a n c i a e i 9 , 9 2 d e l l a R e p u b b l i c a d ' I r l a n d a . Q u e s t i d u e P a e s i h a n n o n e g l i u l t i m i a n n i i n t r o d o t t o f o r t i r i n c a r i s u i t a b a c c h i e i n e n t r a m b i s i è r e g i s t r a t o u n c a l o d e l n u m e r o d i f u m a t o r i a b i t u a l i . S o n o e s e m p i v i r t u o s i e q u i n d i a n c h e l ' I t a l i a d o v r e b b e a d o t t a r e q u a n t o p r i m a p r o v v e d i m e n t i s i m i l i " .