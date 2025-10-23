R o m a , 2 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n n o v a z i o n e e f o r m a z i o n e d e v o n o c a m m i n a r e i n s i e m e : f o r m a r e i l a v o r a t o r i a l l e n u o v e t e c n o l o g i e , a n c h e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s i g n i f i c a r e n d e r l i p r o t a g o n i s t i d e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i e p r o m u o v e r e a n c h e l a p a r t e c i p a z i o n e " . L o h a d i c h i a r a t o l a s e g r e t a r i a g e n e r a l e d e l l a C i s l D a n i e l a F u m a r o l a , i n t e r v e n e n d o o g g i a l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t , i n c o r s o a R o m a . “ O g g i i l n o s t r o P a e s e n o n h a u n p r o b l e m a d i q u a n t i t à d i l a v o r o : g l i o c c u p a t i h a n n o r a g g i u n t o l i v e l l i m a i r e g i s t r a t i n e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a . I l v e r o n o d o è l a q u a l i t à d e l l a v o r o , c h e s i g n i f i c a a p p l i c a z i o n e c o r r e t t a d e i c o n t r a t t i r i c o n o s c i u t i , m a a n c h e i n v e s t i m e n t i i n f o r m a z i o n e e c o m p e t e n z e . L a p r o d u t t i v i t à , i n f a t t i , n o n c r e s c e p e r d e c r e t o : c r e s c e s e s i i n v e s t e n e l l e p e r s o n e , s e s i r a f f o r z a n o l e c o m p e t e n z e d e i l a v o r a t o r i e d e l l e l a v o r a t r i c i , c o n s e n t e n d o a l l e i m p r e s e d i i n n o v a r e e c o m p e t e r e ” . " E ' n e c e s s a r i o r i n n o v a r e t u t t i i c o n t r a t t i p u b b l i c i e p r i v a t i , c h e c o n t e n g o n o t u t e l e e d i r i t t i f o n d a m e n t a l i p e r l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à e d e i s a l a r i " . “ I n I t a l i a l a c o p e r t u r a d e i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i s o t t o s c r i t t i d a l l e o r g a n i z z a z i o n i c o m p a r a t i v a m e n t e p i ù r a p p r e s e n t a t i v e r a g g i u n g e c i r c a i l 9 0 - 9 5 % . È p e r q u e s t o m o t i v o c h e , c o m e a b b i a m o p i ù v o l t e r i b a d i t o , r i t e n i a m o n o n n e c e s s a r i o i n t r o d u r r e u n s a l a r i o m i n i m o l e g a l e : e s i s t e g i à u n a r e t e c o n t r a t t u a l e a m p i a e d e f f i c a c e . L a p r i o r i t à , p i u t t o s t o , è r i p o r t a r e a l l ’ i n t e r n o d i q u e s t a c o p e r t u r a l e c a t e g o r i e c h e o g g i n e r e s t a n o e s c l u s e , r a f f o r z a n d o c o s ì i l r u o l o d e l l a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a " . “ R i m e t t e r e a l c e n t r o l a c u l t u r a d e l l a c o n t r a t t a z i o n e – h a p r o s e g u i t o F u m a r o l a – s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e p i e n a m e n t e i l v a l o r e d e i c o r p i i n t e r m e d i e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i e p r o f e s s i o n a l i . I n q u e s t a d i r e z i o n e , è f o n d a m e n t a l e p r o s e g u i r e i l l a v o r o a v v i a t o d a l C n e l , v o l t o a l l a r i o r g a n i z z a z i o n e d e i c o n t r a t t i e , s o p r a t t u t t o , a l l a l o r o v a l u t a z i o n e n e l m e r i t o . D e i c i r c a m i l l e c o n t r a t t i d e p o s i t a t i , s o l o 2 5 0 p o s s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t i d i q u a l i t à , s o t t o s c r i t t i d a s o g g e t t i r e a l m e n t e r a p p r e s e n t a t i v i . I l r e s t o r a p p r e s e n t a u n a f o r m a d i d u m p i n g c o n t r a t t u a l e c h e d a n n e g g i a s i a i l a v o r a t o r i c h e l e i m p r e s e " . “ P e r n o i l a p a r t e c i p a z i o n e n o n è u n o s l o g a n , m a u n i m p e g n o c o n c r e t o . A b b i a m o c r e d u t o i n u n p r o g e t t o d i l e g g e , l a l e g g e 7 6 , f r u t t o d i u n a n o s t r a p r o p o s t a d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e s o s t e n u t a d a o l t r e 4 0 0 m i l a f i r m e . O g g i , t u t t a v i a , s i a m o p r e o c c u p a t i : n e l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o d e l G o v e r n o n o n c o m p a r e i l r i f i n a n z i a m e n t o d e l l a l e g g e 7 6 , e q u e s t o r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e l a p o s s i b i l i t à d i c o n s o l i d a r e s t r u m e n t i e f f i c a c i p e r l a p a r t e c i p a z i o n e d e i l a v o r a t o r i a l l a v i t a d e l l e i m p r e s e " . " I n u n t e m p o c o m p l e s s o c o m e q u e l l o c h e s t i a m o v i v e n d o - a g g i u n g e l a l e a d e r d e l l a C i s l - s e r v e u n d i v e r s o a p p r o c c i o c u l t u r a l e : c i a s c u n o d e v e p o t e r f a r e l a p r o p r i a p a r t e e c o n t r i b u i r e a l b e n e c o m u n e . I n c e n t i v a r e l a p a r t e c i p a z i o n e e s o s t e n e r e l a c o n t r a t t a z i o n e s i g n i f i c a r a f f o r z a r e l a c o e s i o n e s o c i a l e e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v o r o n e l n o s t r o P a e s e " .