R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a n o s t r a p r o i e z i o n e è a n c h e v e r s o l ’ e s t e r o , m a i l n o s t r o f o c u s è s u l l ’ I t a l i a . S i a m o u n ’ a z i e n d a p u b b l i c a d i t o t a l e p r o p r i e t à d e l l o S t a t o e i l n o s t r o p r i m o c o m p i t o è d i p e n s a r e a l s i s t e m a P a e s e . P o i , n o n c ’ è u n P a e s e s p e c i f i c o s u c u i c i v o g l i a m o c o n c e n t r a r e . S p e s s o v e n i a m o c h i a m a t i , e n o n s i a m o n o i c h e e n t r i a m o i n u n P a e s e m e t t e n d o p i e d e i n c a s a a l t r u i s e n z a e s s e r e i n v i t a t i ” . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l G r u p p o F s T o m m a s o T a n z i l l i , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a m o s t r a c h e c e l e b r a i 1 2 0 a n n i d i F e r r o v i e d e l l o S t a t o a P a l a z z o V e n e z i a a R o m a , r i s p o n d e n d o a c h i g l i c h i e d e s e i l G r u p p o h a n u o v i p r o g e t t i v e r s o l ’ e s t e r o .