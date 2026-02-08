P a r i g i , 8 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - U n a v a l a n g a h a u c c i s o d u e s c i a t o r i n e i p r e s s i d e l v i l l a g g i o d i S a i n t - V e r a n , n o t o p e r e s s e r e i l v i l l a g g i o p i ù a l t o d e l l e A l p i f r a n c e s i . L e d u e v i t t i m e , u n a n a t a n e l 1 9 9 7 e l ' a l t r a n e l 1 9 9 1 , f a c e v a n o p a r t e d i u n g r u p p o d i q u a t t r o s c i a t o r i s e n z a g u i d a c o l p i t i d a u n a v a l a n g a " d i g r a n d i d i m e n s i o n i " , c h e h a t r a v o l t o i l v e r s a n t e n o r d d e l l a v e t t a d e l m o n t e T e t e d e L o n g e t . A r i f e r i r n e a l l ' A f p è s t a t o l a p r o c u r a t r i c e d i G a p M a r i o n L o z a c ' h m e u r . G l i a l t r i d u e s c i a t o r i s o n o r i m a s t i i l l e s i , h a a g g i u n t o L o z a c ' h m e u r . L e v a l a n g h e h a n n o g i à c a u s a t o l a m o r t e d i o l t r e 2 0 s c i a t o r i n e l l e A l p i f r a n c e s i , s v i z z e r e e a u s t r i a c h e i n q u e s t a s t a g i o n e .