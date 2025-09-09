P a r i g i , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A l m e n o c i n q u e t e s t e d i m a i a l e s o n o s t a t e t r o v a t e d a v a n t i a l l e m o s c h e e d i P a r i g i e i n a l t r e z o n e d e l l a F r a n c i a . N e l l a c a p i t a l e f r a n c e s e , s c r i v e L e F i g a r o c i t a n d o f o n t i d e l l a p o l i z i a , s o n o s t a t e r i n v e n u t e n e l X V , X V I I I e X X a r r o n d i s s e m e n t , o l t r e c h e a M o n t r e u i l ( S e i n e - S a i n t - D e n i s ) e M o n t r o u g e ( H a u t s - d e - S e i n e ) . L e f o n t i h a n n o a g g i u n t o c h e s o n o i n a t t o r i c e r c h e p r e s s o a l t r e m o s c h e e e c h e s u u n a d e l l e t e s t e è s t a t a t r o v a t a l a s c r i t t a " M a c r o n " . " U n ' i n d a g i n e è s t a t a i m m e d i a t a m e n t e a v v i a t a " , h a a n n u n c i a t o i l p r e f e t t o d i p o l i z i a , a s s i c u r a n d o c h e " s i s t a f a c e n d o t u t t o i l p o s s i b i l e p e r t r o v a r e g l i a u t o r i d i q u e s t i a t t i a b i e t t i " . S u i s o c i a l m e d i a , J u l i e n C h a r l e s , p r e f e t t o d i S e i n e - S a i n t - D e n i s , h a " c o n d a n n a t o f e r m a m e n t e q u e s t o a t t o a b i e t t o e h a a s s i c u r a t o i l s u o s o s t e g n o a l l a c o m u n i t à m u s u l m a n a d i M o n t r e u i l " e a l d i p a r t i m e n t o . " I l m i o p i e n o s o s t e g n o v a a i l e a d e r e a i f e d e l i d e l l e m o s c h e e c o l p i t e d a q u e s t e i n t o l l e r a b i l i p r o v o c a z i o n i . A t t a c c a r e i l u o g h i d i c u l t o è d i u n a v i g l i a c c h e r i a i n s o n d a b i l e " , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o B r u n o R e t a i l l e a u s u X , e s p r i m e n d o l a p r o p r i a " i n d i g n a z i o n e " p e r u n g e s t o " a s s o l u t a m e n t e i n a m m i s s i b i l e " . " S p e r o c h e t r o v e r e m o i r e s p o n s a b i l i d i q u e s t a f o r m a d i p r o f a n a z i o n e " , h a d e t t o a i g i o r n a l i s t i . " N o n a b b i a m o i l d i r i t t o d i i n s u l t a r e q u e s t a o q u e l l a r e l i g i o n e " .