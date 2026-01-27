P a r i g i , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s / D p a ) - L ' A s s e m b l e a n a z i o n a l e f r a n c e s e h a v o t a t o a f a v o r e d e l d i v i e t o d i u t i l i z z o d e i s o c i a l m e d i a p e r i m i n o r i d i 1 5 a n n i . I l e g i s l a t o r i h a n n o a d o t t a t o n e l l a t a r d a s e r a t a d i i e r i u n d i s e g n o d i l e g g e - c h e d o v r à a n c o r a e s s e r e a p p r o v a t o d a l S e n a t o - i n b a s e a l q u a l e l ' a c c e s s o a u n s e r v i z i o d i s o c i a l n e t w o r k f o r n i t o d a u n a p i a t t a f o r m a o n l i n e v e r r à v i e t a t o a c h i n o n h a r a g g i u n t o l ' e t à s t a b i l i t a . L a f o r m u l a z i o n e a d o t t a t a d a l l a c a m e r a b a s s a n o n s p e c i f i c a q u a l i p i a t t a f o r m e s a r e b b e r o c o p e r t e d a l d i v i e t o . T u t t a v i a , c h i a r i s c e c h e l e " e n c i c l o p e d i e o n l i n e " e g l i " a n n u a r i e d u c a t i v i o s c i e n t i f i c i " s o n o e s e n t i . A n c h e i s e r v i z i d i m e s s a g g i s t i c a p r i v a t a n o n s a r e b b e r o i n t e r e s s a t i . L a v e r s i o n e o r i g i n a l e d e l d i s e g n o d i l e g g e d i s c u s s a d a i l e g i s l a t o r i e r a m e n o a m b i z i o s a . A v r e b b e c o n s e n t i t o a i m i n o r i d i c o n t i n u a r e a u t i l i z z a r e d e t e r m i n a t e p i a t t a f o r m e c o n i l c o n s e n s o d e i g e n i t o r i . I l d i s e g n o d i l e g g e è s t a t o s o s t e n u t o i n A s s e m b l e a s o p r a t t u t t o d a i l e g i s l a t o r i d e l c a m p o d e l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n , c h e h a s a l u t a t o i l v o t o s u X : " Q u e s t o è c i ò c h e r a c c o m a n d a n o g l i s c i e n z i a t i e c i ò c h e i f r a n c e s i c h i e d o n o a l a r g a m a g g i o r a n z a " . M a c r o n h a a f f e r m a t o d i v o l e r e c h e l a m i s u r a e n t r i i n v i g o r e e n t r o i l p r o s s i m o a n n o s c o l a s t i c o . " D a l p r i m o s e t t e m b r e , i n o s t r i b a m b i n i e r a g a z z i s a r a n n o f i n a l m e n t e p r o t e t t i . M e n e o c c u p e r ò " , h a s c r i t t o . ) " P e r g a r a n t i r e c h e q u e s t o d i v i e t o e n t r i i n v i g o r e q u e s t o a u t u n n o , h o c h i e s t o a l G o v e r n o d i a c c e l e r a r e i l p r o c e s s o " , h a a g g i u n t o i l p r e s i d e n t e f r a n c e s e . " P e r c h é l e m e n t i d e i n o s t r i f i g l i n o n s o n o i n v e n d i t a . N é a l l e p i a t t a f o r m e a m e r i c a n e , n é a l l e r e t i c i n e s i . P e r c h é i l o r o s o g n i n o n d o v r e b b e r o e s s e r e d e t t a t i d a g l i a l g o r i t m i . P e r c h é n o n v o g l i a m o u n a g e n e r a z i o n e a n s i o s a , m a u n a g e n e r a z i o n e c h e c r e d a n e l l a F r a n c i a , n e l l a R e p u b b l i c a e n e i s u o i v a l o r i . L a F r a n c i a , p i o n i e r a n e l l a r e g o l a m e n t a z i o n e d e l l e p i a t t a f o r m e d a l 2 0 1 8 , c o n t i n u a a f a r e d a a p r i p i s t a , d i v e n t a n d o i l p r i m o P a e s e i n E u r o p a a i n t r a p r e n d e r e q u e s t o p e r c o r s o " . L a F r a n c i a a v e v a g i à t e n t a t o d i v e r s i a n n i f a d i i n t r o d u r r e u n ' e t à m i n i m a d i 1 5 a n n i p e r g l i a d o l e s c e n t i c h e v o l e v a n o c r e a r e u n p r o p r i o a c c o u n t s u i s o c i a l m e d i a s e n z a i l c o n s e n s o d e i g e n i t o r i . S e l a l e g g e v e n i s s e i n f i n e a d o t t a t a , s a r e b b e t r a i p r i m i p a e s i a i m p o r r e l i m i t i c o s ì r i g i d i a l l ' a c c e s s o d e i m i n o r i a i s o c i a l . I n A u s t r a l i a , a i b a m b i n i e a g l i a d o l e s c e n t i d i e t à i n f e r i o r e a i 1 6 a n n i è s t a t o r e c e n t e m e n t e v i e t a t o d i a v e r e u n p r o p r i o a c c o u n t s u m o l t e d e l l e p r i n c i p a l i p i a t t a f o r m e . N e l R e g n o U n i t o , l a C a m e r a d e i L o r d l a s c o r s a s e t t i m a n a h a v o t a t o a f a v o r e d i u n d i v i e t o d i a c c e s s o a i s o c i a l p e r i m i n o r i d i 1 6 a n n i , c h e d e v e a n c o r a e s s e r e a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a d e i C o m u n i . I n D a n i m a r c a , i l g o v e r n o h a c o n c o r d a t o c o n l ' o p p o s i z i o n e d i i n t r o d u r r e u n ' e t à m i n i m a n a z i o n a l e d i 1 5 a n n i p e r l ' a c c e s s o a d a l c u n e p i a t t a f o r m e s o c i a l . I n G e r m a n i a , è i n c o r s o u n d i b a t t i t o s u l l ' o p p o r t u n i t à d i l i m i t a r e l ' a c c e s s o d e i m i n o r i a i s o c i a l m e d i a .