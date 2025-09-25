P a r i g i , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' o d i o n o n h a l i m i t i " . C o n q u e s t e p a r o l e , l ' e x p r e s i d e n t e f r a n c e s e N i c o l a s S a r k o z y h a d e n u n c i a t o l a d e c i s i o n e d i u n t r i b u n a l e c h e l o h a c o n d a n n a t o a c i n q u e a n n i d i c a r c e r e p e r a s s o c i a z i o n e a d e l i n q u e r e n e l p r o c e s s o p e r f i n a n z i a m e n t o i l l e c i t o d a p a r t e d e l l a L i b i a d e l l a s u a c a m p a g n a p e r l e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i d e l 2 0 0 7 . " M i a s s u m e r ò l e m i e r e s p o n s a b i l i t à . R i s p e t t e r ò l e c o n v o c a z i o n i d e i t r i b u n a l i . S e v o g l i o n o a s s o l u t a m e n t e c h e i o d o r m a i n p r i g i o n e , d o r m i r ò i n p r i g i o n e , m a a t e s t a a l t a . S o n o i n n o c e n t e . Q u e s t a i n g i u s t i z i a è u n o s c a n d a l o " , h a a g g i u n t o S a r k o z y . A l l ' u s c i t a d a l t r i b u n a l e , l ' e x c a p o d e l l o S t a t o h a a n n u n c i a t o c h e f a r à r i c o r s o c o n t r o l a s e n t e n z a . " N o n m i a s t e r r e i d a q u a l c o s a c h e n o n h o f a t t o - h a d e t t o - N a t u r a l m e n t e , f a r ò r i c o r s o " .