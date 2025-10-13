P a r i g i , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A d u e s e t t i m a n e c i r c a d a l l a s u a c o n d a n n a a c i n q u e a n n i d i c a r c e r e p e r " a s s o c i a z i o n e a d e l i n q u e r e " , a N i c o l a s S a r k o z y è s t a t a c o m u n i c a t a l a d a t a d e l l a s u a i n c a r c e r a z i o n e , i l p r o s s i m o 2 1 o t t o b r e , n e l l a p r i g i o n e d e l l a S a n t é a P a r i g i . A d a r n e n o t i z i a è B f m t v c h e c i t a f o n t i v i c i n e a l c a s o . I l 2 5 s e t t e m b r e , i l t r i b u n a l e p e n a l e d i P a r i g i h a d i c h i a r a t o l ' e x c a p o d i S t a t o c o l p e v o l e d i “ a s s o c i a z i o n e a d e l i n q u e r e ” p e r a v e r p e r m e s s o a i s u o i p i ù s t r e t t i c o l l a b o r a t o r i d i c o n t a t t a r e l a L i b i a d i M u a m m a r G h e d d a f i a l f i n e d i o t t e n e r e f i n a n z i a m e n t i i l l e g a l i p e r l a s u a c a m p a g n a p r e s i d e n z i a l e d e l 2 0 0 7 . S e b b e n e a b b i a p r e s e n t a t o r i c o r s o c o n t r o l a s e n t e n z a , N i c o l a s S a r k o z y s a r à i n c a r c e r a t o a c a u s a d e l m a n d a t o d i a r r e s t o c o n e f f e t t o d i f f e r i t o e c o n e s e c u z i o n e p r o v v i s o r i a e m e s s o n e i s u o i c o n f r o n t i .