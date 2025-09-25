P a r i g i , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' e x p r e s i d e n t e f r a n c e s e N i c o l a s S a r k o z y è s t a t o c o n d a n n a t o a c i n q u e a n n i d i c a r c e r e p e r a s s o c i a z i o n e a d e l i n q u e r e n e l p r o c e s s o p e r f i n a n z i a m e n t o i l l e c i t o d a p a r t e d e l l a L i b i a d e l l a s u a c a m p a g n a p e r l e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i d e l 2 0 0 7 . I l t r i b u n a l e h a o r d i n a t o c h e S a r k o z y v e n g a p r e s t o p o s t o i n c u s t o d i a c a u t e l a r e , d a n d o a i p r o c u r a t o r i u n m e s e d i t e m p o p e r i n f o r m a r e l ' e x c a p o d i S t a t o d e l l a d a t a i n c u i d o v r à e s s e r e i n c a r c e r a t o . A n c h e s e S a r k o z y d o v e s s e p r e s e n t a r e r i c o r s o c o n t r o l a s e n t e n z a , l a m i s u r a r i m a r r à i n v i g o r e .